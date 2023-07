English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE _

PERFORMANCE SOLIDE AU S1 2023 SOUTENANT LA REVUE A LA HAUSSE DE LA GUIDANCE

EBITDA et ROCE records portés par un modèle unique de croissance basé sur la valeur

P erformance exceptionnelle malgré des one- off s dans le segment Production d’énergie & Transmission

Finalisation de l’acquisition de Reka Cables dans les pays nordiques et dép loiement des synergies opérationnelles et financières de Centelsa en avance sur le plan

Accélération de la montée en valeur avec le déploiement de l’offre Nexans Sécurité Incendie ; contribution des programmes SHIFT Prime et Amplify à l’EBITDA de + 36 millions d’euros

C arnet de commandes ajusté du segment Production d’énergie & Transmission record à 5,2 milliards d ’ euros , hors projet EuroAsia Interconnector récemment attribué pour 1,4 milliard d’euros

Investissement stratégique dans un nouveau navire câblier de pointe pour répondre à la croissance du carnet de commandes

Guidance 2023 revue à la hausse : Une fourchette d’EBITDA entre 610 et 650 millions d’euros (précédemment entre 570 et 630 millions d’euros) Une génération de trésorerie normalisée entre 220 et 300 millions d’euros (précédemment entre 150 et 250 millions d’euros) Demande attendue de bon niveau dans le segment Distribution, tandis qu’une décélération est anticipée dans certaines régions pour le segment Usages

Renforcement des engagements en matière de durabilité et objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050 présenté auprès de l’initiative Science-Based Targets (SBTi)1





~ ~ ~

Paris, le 26 juillet 2023 - Nexans publie ce jour ses comptes pour le premier semestre 2023, arrêtés par le Conseil d’Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 25 juillet 2023.

Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : « Je suis heureux d'annoncer un nouveau niveau record d’EBITDA et une génération de trésorerie normalisée élevée pour ce premier semestre, malgré certains défis ponctuels dans notre segment Production d’énergie & Transmission. Ces résultats, associés à notre plateforme de transformation et à notre solide carnet de commandes, renforcent notre confiance dans les perspectives de Nexans pour l'exercice 2023 et soutiennent une importante révision à la hausse de nos prévisions pour l'ensemble de l'année.

Nous continuons de mettre l’accent sur la rentabilité en proposant une offre renforcée grâce aux nouvelles technologies, aux services, à la digitalisation et à la durabilité, tout en gérant activement notre portefeuille d’activités pour devenir un Pure Player de l'électrification.»

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2023

(en millions d’euros)



S1 2022 S1 2023 Chiffre d’affaires métaux courants 4 342 4 009 Chiffre d’affaires standard2 3 401 3 322 Croissance organique +5,1 % -0,6 % EBITDA3 308 354 EBITDA en % du chiffre d’affaires standard 9,1 % 10,7 % Marge opérationnelle 220 240 Coûts de réorganisation (19) (23) Autres éléments opérationnels 62 (1) Résultat opérationnel 263 217 Résultat financier (14) (38) Impôts (51) (45) Résultat net (part du Groupe) 199 134 Dette nette 346 229 Génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) 104 281 ROCE 17,4 % 21,2 %

I. FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2023





Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires s’élève à 3 322 millions d’euros à cours des métaux standard, en baisse organique de -0,6 % par rapport au premier semestre 2022, et en hausse de +4,1 % en excluant le segment Autres activités. Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d’affaires est resté à des niveaux élevés dans les segments Distribution et Industrie & Solutions, tandis que l’activité Usages a été affectée par une base de comparaison élevée et une décélération dans certaines zones géographiques. L’EBITDA atteint 354 millions d’euros, en hausse de +11,6 % à base comparable par rapport au premier semestre 2022. La marge d’EBITDA est solide à 10,7 %, contre 9,1 % au premier semestre 2022, illustrant la priorité donnée par Nexans à la performance et à la croissance en valeur.

L’activité d’ électrification accuse une baisse organique de -2,5 % de son chiffre d’affaires. L’accélération de la croissance en valeur dans les segments Distribution et Usages est partiellement neutralisée par une moindre contribution du segment Production d’énergie & Transmission du fait d’un mix défavorable des projets et des one-off, notamment l’arrêt progressif de l’activité Ombilicaux, et le retard dans la montée en puissance de l’usine Charleston. En excluant l'impact négatif de l'arrêt de l’activité Ombilicaux, la croissance organique de l’activité ressort à +3 %. L'EBITDA s’élève à 250 millions d'euros, grâce à la solide performance des segments Distribution et Usages.

accuse une baisse organique de -2,5 % de son chiffre d’affaires. L’accélération de la croissance en valeur dans les segments Distribution et Usages est partiellement neutralisée par une moindre contribution du segment Production d’énergie & Transmission du fait d’un mix défavorable des projets et des one-off, notamment l’arrêt progressif de l’activité Ombilicaux, et le retard dans la montée en puissance de l’usine Charleston. En excluant l'impact négatif de l'arrêt de l’activité Ombilicaux, la croissance organique de l’activité ressort à +3 %. L'EBITDA s’élève à 250 millions d'euros, grâce à la solide performance des segments Distribution et Usages. Le chiffre d’affaires de l’activité hors électrification (Industrie & Solutions) enregistre une croissance organique de +20,0 %, bénéficiant d’une forte dynamique au premier semestre 2023 et d’améliorations liées au programme SHIFT dans les activités Automatisme, Mobilité, Mines, et Harnais automobiles. En conséquence, l’EBITDA est en hausse de +68.8 %, par rapport au premier semestre 2022, et s’établit à 109 millions d’euros.

(Industrie & Solutions) enregistre une croissance organique de +20,0 %, bénéficiant d’une forte dynamique au premier semestre 2023 et d’améliorations liées au programme SHIFT dans les activités Automatisme, Mobilité, Mines, et Harnais automobiles. En conséquence, l’EBITDA est en hausse de +68.8 %, par rapport au premier semestre 2022, et s’établit à 109 millions d’euros. Dans le segment Autres activités, la réduction de l’activité Métallurgie se poursuit conformément à la stratégie du Groupe d’améliorer la rentabilité de l’activité.





Le ROCE atteint un niveau record de 21,2 % pour le Groupe, contre 17,4 % à fin juin 2022, et de 27,1 % pour l’activité électrification.

La génération de trésorerie normalisée atteint 281 millions d’euros, contre 104 millions d’euros à fin juin 2022, portée par une trésorerie opérationnelle élevée qui traduit la forte progression de la rentabilité et les importants encaissements dans le segment Production d’énergie & Transmission.

Forger l’avenir des segments Distribution et Usages

Nexans continue de poursuivre sa stratégie de croissance externe, associée à une solide intégration sur les segments Distribution et Usages. Le Groupe a finalisé au cours du premier semestre l’acquisition de Reka Cables en Finlande pour un montant de 54 millions d’euros. Présent dans quatre pays, Reka Cables a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros et un EBITDA de 11 millions d’euros. Le Groupe prévoit de générer à terme des synergies annuelles d’environ 7 millions d’euros. En outre, l’intégration de Centelsa en Amérique du Sud progresse, avec des synergies supérieures aux prévisions et en avance d’une année.

La plateforme de transformation de Nexans continue d’enregistrer des résultats financiers exceptionnels et fonctionne à plein régime pour toutes les unités des activités d’électrification. Au premier semestre 2023, les programmes SHIFT Prime et Amplify ont eu un impact positif de +36 millions d’euros sur l’EBITDA. Le Groupe a accompli des progrès significatifs dans la montée en valeur de ses offres avec le lancement de Nexans Sécurité incendie. Cette offre complète s’articule autour de la sécurité des personnes et des bâtiments au-delà des câbles. Le Groupe propose une gamme variée de solutions, notamment des outils innovants pour simplifier la sélection et l’installation des câbles, ainsi que la gestion et le suivi après l’installation.

Contribuer au développement durable

En avril 2023, Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Le Groupe est déterminé à lutter contre le changement climatique et s'est fixé des objectifs ambitieux. D'ici 2030, il s’est engagé à réduire de -46 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) des Scopes 1 et 2 et le Scope 3 de -30 % par rapport à 2019, l’année de référence, dépassant l'objectif initial de -24 %. Pour atteindre ces objectifs, le Groupe s'appuiera sur son modèle de performance innovant E3, pour l'ensemble de sa chaîne de valeur et de son écosystème, garantissant ainsi une approche holistique qui inclut la durabilité.

En mai 2023, la Fondation Nexans a célébré son 10ème anniversaire. Tout au long de la dernière décennie, portée par sa mission de fournir de l'électricité ainsi que des actions de développement durable aux populations défavorisées dans le monde entier, la détermination inébranlable de la fondation à créer un changement positif a eu un impact incroyable. Plus de 2,2 millions de personnes ont vu leur vie transformée de manière significative grâce au soutien de 145 projets répartis sur cinq continents.

II. PERFORMANCE FINANCIÈRE





a. Performance financière au premier semestre 2023 par Métier





CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ A COURS DES METAUX STANDARD2 PAR MÉTIER

(en millions d’euros)



S1 20224 S1 2023 Croissance organique S1 2023 vs

S1 2022 Croissance organique T2 2023 vs T2 2022 Électrification 1 953 1 873 -2,5 % -4,7 % Production d’énergie & Transmission 478 384 -10,3 % -9,9 % Distribution 551 599 +4,3 % +2,0 % Usages 924 890 -2,8 % -6,8 % Hors électrification (Industrie & Solutions) 762 908 +20,0 % +17,9 % Total hors Autres activités 2 715 2 781 +4,1 % +1,9 % Autres activités 686 541 -19,2 % -23,7 % Total Groupe 3 401 3 322 -0,6 % -3,3 %

EBITDA PAR MÉTIER

(en millions d’euros) S1 20224 S1 2023 S1 2023 vs

S1 2022 S1 2022

Marge d’EBITDA S1 2023

Marge d’EBITDA Électrification 240 250 +4,0 % 12,3 % 13,3 % Production d’énergie & Transmission 89 30 -66,1 % 18,5 % 7,8 % Distribution 47 82 +73,6 % 8,6 % 13,7 % Usages 104 137 +32,2 % 11,2 % 15,4 % Hors électrification (Industrie & Solutions) 65 109 +68,8 % 8,5 % 12,0 % Total hors Autres activités 305 359 +17,8 % 11,2 % 12,9 % Autres activités 3 (5) n.a. 0,5 % -0,9 % Total Groupe 308 354 +15,1 % 9,1 % 10,7 %

ACTIVITÉS D’ÉLECTRIFICATION

| PRODUCTION D’ÉNERGIE & TRANSMISSION : Relever les one-offs de performance

Le chiffre d’affaires de l’activité Production d’énergie & Transmission s’établit à 384 millions d’euros au premier semestre 2023, en baisse de -10,3 % par rapport au premier semestre 2022, reflétant la sortie de l'activité Ombilicaux. Au cours de la période, les principaux contributeurs au chiffre d’affaires sont les projets d’interconnexions Crète-Attique et Tyrrhenian Link et les projets éoliens offshore Revolution, Moray West et South Fork.

L’EBITDA ressort à 30 millions d’euros au premier semestre 2023, en baisse de -66,1 % par rapport au premier semestre 2022. Comme anticipé, l'EBITDA est impacté par une combinaison de facteurs, notamment le mix et le séquencement des projets, ainsi que des éléments exceptionnels. Ces éléments exceptionnels sont liés (i) à la poursuite de la montée en puissance de l'usine de Charleston qui a impacté la progression de certains projets, (ii) aux coûts d’inflation sur certains contrats, et (iii) à des retards dans l’attribution du projet EuroAsia Interconnector.

Ces one-offs devraient progressivement s'atténuer, grâce à un carnet de commandes ajusté axé à 97% sur le sous-marin, en augmentation de +133 % depuis fin juin 2022, et qui atteint 5,2 milliards d’euros fin juin 2023, hors projet EuroAsia Interconnector remporté en juillet 2023 pour un montant de 1,43 milliard d’euros. Au premier semestre 2023, le Groupe a remporté son plus important contrat, d’une valeur de plus de 1,7 milliard d’euros, avec TenneT, portant sur l’exécution de trois projets clés en main de courant continu haute tension de 525 kV pour des parcs éoliens offshore en mer du Nord allemande, qui devraient entrer en service d’ici 2031.

Avec ce carnet de commandes record et modélisé en termes de risque et de rendement, les usines de Halden en Norvège et de Charleston aux États-Unis, ainsi que les navires câbliers de Nexans seront entièrement chargés jusqu’en 2025, et disposeront d’une visibilité élevée jusqu’en 2028. Afin de renforcer ses capacités d’installation, Nexans a décidé d’investir dans un nouveau navire câblier ultra-moderne et à la pointe de la technologie. Ce navire de pointe, équipé d’un système de logistique et de manutention ultra-moderne capable de poser quatre câbles simultanément, devrait être opérationnel d’ici 2026.

| DISTRIBUTION : Tendances séculaires et plateforme de transformation générant une profitabilité record

Le chiffre d’affaires de l’activité Distribution s’élève à 599 millions d’euros à cours des métaux standard au premier semestre 2023, en hausse organique de +4,3 % par rapport au premier semestre 2022. Le segment bénéficie des investissements croissants dans les réseaux en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que de la demande d’accessoires. L’EBITDA ressort à 82 millions d’euros, en hausse de +73,6 % par rapport au premier semestre 2022, ce qui représente une marge record de 13,7 %. Cette hausse significative de la marge s’explique par le déploiement des programmes SHIFT et par un niveau élevé d’utilisation des sites, résultant d’une forte demande.

Au cours du premier semestre, le Groupe a réalisé des progrès significatifs dans le déploiement de solutions à valeur ajoutée pour améliorer l’expérience client, avec plus de 850 000 utilisateurs connectés (contre 540 000 en 2022) et plus de 44 000 objets connectés grâce à ses services numériques ULTRACKER.

Les tendances semestrielles par zone géographique sont les suivantes :

L’ Europe a progressé grâce à l’exécution de nouveaux contrats, à une demande constante des Utilities pour renforcer l’infrastructure réseau et à une solide performance opérationnelle.

a progressé grâce à l’exécution de nouveaux contrats, à une demande constante des Utilities pour renforcer l’infrastructure réseau et à une solide performance opérationnelle. L’ Amérique du Sud a maintenu sa sélectivité pour renforcer la performance.

a maintenu sa sélectivité pour renforcer la performance. L’ Asie-Pacifique a souffert d’une baisse de la demande en Chine et en Nouvelle-Zélande.

a souffert d’une baisse de la demande en Chine et en Nouvelle-Zélande. L’ Amérique du Nord a enregistré une forte progression, portée par une dynamique durable.

a enregistré une forte progression, portée par une dynamique durable. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré une amélioration notable de leurs performances, grâce aux projets solaires et à la résilience du marché marocain.





| USAGES : Amélioration structurelle de la performance

Le chiffre d’affaires du segment Usages s’établit à 890 millions d’euros à cours des métaux standard au premier semestre 2023, en baisse organique de -2,8 % par rapport à la même période de 2022, résultant d'une sélectivité accrue et d’une priorisation de la performance structurelle. En conséquence, l’EBITDA atteint un niveau record de 137 millions d’euros, avec une forte marge d’EBITDA de 15,4 % (contre 11,2 % au premier semestre 2022), reflétant le maintien d’un bon niveau de prix et le succès des efforts de transformation. En outre, la croissance des offres premium et des volumes associés ont renforcé cette performance. Nexans a réalisé des avancées notables dans le développement de son offre Sécurité incendie (solutions avant, pendant et après installation des câbles), qui constitue un élément essentiel de la stratégie du Groupe visant à accroître la création de valeur dans sa gamme de produits basse tension.

Les tendances semestrielles par zone géographique sont les suivantes :

L’ Europe a bénéficié du maintien d’un bon niveau de prix et de volumes résilients, notamment dans les pays nordiques grâce à l’offre Sécurité incendie et aux solutions à valeur ajoutée.

a bénéficié du maintien d’un bon niveau de prix et de volumes résilients, notamment dans les pays nordiques grâce à l’offre Sécurité incendie et aux solutions à valeur ajoutée. L’ Amérique du Sud a été affectée par l’environnement économique de la région. Centelsa enregistre une bonne performance grâce à une intégration plus rapide que prévu et des synergies importantes.

a été affectée par l’environnement économique de la région. Centelsa enregistre une bonne performance grâce à une intégration plus rapide que prévu et des synergies importantes. La demande en Asie-Pacifique a baissé du fait de la faiblesse persistante du marché chinois.

a baissé du fait de la faiblesse persistante du marché chinois. L’ Amérique du Nord a connu un ralentissement dans le segment résidentiel par rapport aux niveaux élevés, conformément aux prévisions.

a connu un ralentissement dans le segment résidentiel par rapport aux niveaux élevés, conformément aux prévisions. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont bénéficié d’un rebond en Turquie et de la résilience de la demande au Maroc.





ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION : DES PERFORMANCES SOLIDES AU S1

Le chiffre d’affaires du segment Industrie & Solutions s’établit à 908 millions d’euros à cours des métaux standard au premier semestre 2023, soit une hausse organique de +20 % par rapport à la même période de 2022. Cette croissance est principalement due à une forte dynamique au premier semestre 2023 et l’amélioration de la performance, notamment dans les activités Harnais automobiles, Automatismes et Mines. En conséquence, l’EBITDA ressort à 109 millions d’euros, en hausse de +68,8 % par rapport au premier semestre 2022, et la marge d’EBITDA s’établit à 12 %.

L’activité Harnais automobiles enregistre une augmentation de +25 % au premier semestre 2023, tirée par la montée en puissance des projets aux États-Unis, une forte demande en Europe et une part croissante des véhicules électriques.

AUTRES ACTIVITÉS : POURSUITE DE LA RÉDUCTION DE L’ACTIVITÉ MÉTALLURGIE

Le segment Autres activités réalise un chiffre d’affaires de 541 millions d’euros à cours des métaux standard au premier semestre 2023, en baisse organique de -19,2 % par rapport à la même période de 2022. Ceci reflète la poursuite de la réduction de l’activité Métallurgie dans le cadre de la stratégie de Nexans visant à privilégier le travail à façon et à réduire les ventes externes de cuivre afin d’améliorer les marges, ainsi que la baisse du chiffre d’affaires de l’activité Télécommunications. L’EBITDA s’établit à un montant négatif de 5 millions d’euros au cours de la période.

b. Analyse des autres agrégats financiers et de la dette nette





(en millions d’euros) S1 2022 S1 2023 EBITDA 308 354 Éléments opérationnels spécifiques - (27) Dotations aux amortissements (88) (87) Marge opérationnelle 220 240 Effet Stock Outil 25 6 Coûts de réorganisation (19) (23) Autres produits et charges opérationnels

Dont dépréciations nettes d’actifs

Dont plus-values de cessions d’actifs 38

(13)

54 (6)

7

(6) Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées (1) (0) Résultat opérationnel 263 217 Résultat financier (14) (38) Impôts (51) (45) Résultat net des activités poursuivies 199 134 Résultat net (part du Groupe) 197 132

À compter de 2023, l’EBITDA consolidé est défini comme la marge opérationnelle retraitée (i) des dotations aux amortissements, (ii) des charges liées à des paiements en actions, et (iii) de certains autres éléments opérationnels spécifiques qui ne sont pas représentatifs de la performance de la Société.

En 2023, les éléments opérationnels spécifiques comprennent une charge de 7 millions d’euros liée aux paiements en actions, et une charge négative de 20 millions d’euros au titre de coûts supplémentaires liés à des projets à long terme affectés par des réorganisations antérieures. Ces coûts supplémentaires ont entraîné des pertes à terminaison qui ne sont pas représentatives de la performance du Groupe.

La marge opérationnelle ressort à 240 millions d’euros au premier semestre 2023, soit 7,2 % du chiffre d’affaires à cours des métaux standard (contre 6,5 % au premier semestre 2022).

Le Groupe a clôturé le premier semestre 2023 avec un résultat opérationnel de 217 millions d’euros, contre 263 millions d’euros au premier semestre 2022. Les principales variations sont les suivantes :

Au premier semestre 2023, l’ effet Stock Outil représente un produit de 6 millions d’euros, contre un produit de 25 millions d’euros au premier semestre 2022.

représente un produit de 6 millions d’euros, contre un produit de 25 millions d’euros au premier semestre 2022. Les coûts de réorganisation ressortent à 23 millions d’euros au premier semestre 2023, contre 19 millions d’euros au premier semestre 2022. En 2023, ce montant comprend principalement les coûts liés à la poursuite de l’arrêt de l’activité Ombilicaux en Norvège, les coûts de conversion de l’usine de Charleston aux États-Unis, ainsi que les coûts liés à de nouvelles mesures de transformation mises en œuvre au cours de la période.

ressortent à 23 millions d’euros au premier semestre 2023, contre 19 millions d’euros au premier semestre 2022. En 2023, ce montant comprend principalement les coûts liés à la poursuite de l’arrêt de l’activité Ombilicaux en Norvège, les coûts de conversion de l’usine de Charleston aux États-Unis, ainsi que les coûts liés à de nouvelles mesures de transformation mises en œuvre au cours de la période. Les dépréciations nettes d ’ actifs représentent un produit de 7 millions d’euros au premier semestre 2023, contre une charge de 13 millions d’euros au premier semestre 2022. Au cours du premier semestre 2023, la reprise des provisions pour dépréciation concerne l’entité américaine Amercable grâce à la poursuite de ses bonnes performances. En outre, au premier semestre 2022, les pertes de valeur de la période concernaient des immobilisations corporelles en Ukraine.

représentent un produit de 7 millions d’euros au premier semestre 2023, contre une charge de 13 millions d’euros au premier semestre 2022. Au cours du premier semestre 2023, la reprise des provisions pour dépréciation concerne l’entité américaine Amercable grâce à la poursuite de ses bonnes performances. En outre, au premier semestre 2022, les pertes de valeur de la période concernaient des immobilisations corporelles en Ukraine. La plus-value de cessions d’actifs correspond à une perte de 6 millions d’euros au premier semestre 2023 résultant de la cession d’une participation. Au premier semestre 2022, le produit de 54 millions d’euros provenait principalement de la cession d’un actif immobilier à Hanovre en Allemagne.

correspond à une perte de 6 millions d’euros au premier semestre 2023 résultant de la cession d’une participation. Au premier semestre 2022, le produit de 54 millions d’euros provenait principalement de la cession d’un actif immobilier à Hanovre en Allemagne. Les autres produits et charges opérationnels correspondent à une charge nette de 6 millions d’euros, contre un produit net de 38 millions d’euros au premier semestre 2022. Les principaux éléments sont la dépréciation nette d’actifs et la plus-value de cessions d’actifs précitées.





Les charges financières nettes s’élèvent à 38 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 14 millions d’euros au premier semestre 2022. Cette augmentation est principalement liée à la hausse du coût de la dette nette pour 9 millions d’euros, à des variations de -6 millions d’euros de la dépréciation de certains investissements financiers (-1 million d’euros au premier semestre 2023 contre +5 millions d’euros au premier semestre 2022), ainsi qu’à la variation de l’impact de l’hyperinflation en Turquie, en baisse de 4 millions d’euros au premier semestre 2023 par rapport à la même période de 2022.

Le résultat net du Groupe ressort à 134 millions d’euros au premier semestre 2023, contre un résultat net de 199 millions d’euros à la même période de 2022. Le résultat avant impôts s’élève à 179 millions d’euros au premier semestre 2023, contre 250 millions d’euros à la même période de l’année précédente. La charge fiscale s’élève à 45 millions d’euros, un montant inférieur à la charge fiscale de 51 millions d’euros au premier semestre 2022.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 132 millions d’euros en fin de période, contre 197 millions d’euros au premier semestre 2022.

La dette nette, en hausse au 30 juin 2023, s’établit à 229 millions d’euros, contre 182 millions d’euros au 31 décembre 2022 du fait des éléments suivants :

un cash-flow opérationnel de +237 millions d’euros ;

des décaissements pour réorganisation d’un montant de -24 millions d’euros, en baisse de 8 millions d’euros par rapport au premier semestre 2022 ;

des décaissements pour investissements de -148 millions d’euros, correspondant en majeure partie aux investissements stratégiques réalisés dans l’usine de Halden ;

des décaissements nets de -70 millions d’euros au titre de fusions et acquisitions, dont principalement -68 millions d’euros pour l’acquisition de Reka Cables ;

d’autres flux d’investissement de -3 millions d’euros ;

une variation de +142 millions d’euros du besoin en fonds de roulement due en partie à l’impact positif du recouvrement des créances clients dans le segment Production d’énergie & Transmission au premier semestre 2023 ;

des décaissements de -130 millions d’euros liés aux activités de financement, comprenant principalement -92 millions d’euros pour le versement de dividendes et -33 millions d’euros pour le paiement d’intérêts ;

un impact négatif de -7 millions d’euros correspondant aux dettes sur loyers futurs ;

un impact négatif de +36 millions d’euros du fait des effets de change favorables au premier semestre 2023.





III. FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 30 JUIN





Le 19 juillet – Nexans a remporté un contrat clé en main d’une valeur de 1,43 milliard d’euros pour la section de l’EuroAsia Interconnector reliant la Grèce et Chypre.

Le 24 juillet – Nexans a annoncé l’arrivée de Pascal Radue au poste de Vice-Président Exécutif Generation & Transmission (Production d’énergie & Transmission) Business Group et membre du Comité Exécutif, à compter du 1er septembre 2023.

IV. PERSPECTIVES POUR 2023





Nexans reste confiant dans sa capacité à maintenir sa dynamique de performance dans un environnement géopolitique et économique incertain. Le Groupe continuera de privilégier la croissance en valeur sur le volume dans sa stratégie, afin de continuer à tirer profit de sa plateforme de transformation pour convertir une croissance à court terme en croissance structurelle, tout en investissant activement sur les marchés du segment Production d’énergie & Transmission. En outre, Nexans est aux premiers stades de son évolution vers la montée en valeur de ses offres, et continue de développer des systèmes et des solutions porteurs de valeur ajoutée pour répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs finaux.

Nexans rehausse ses perspectives financières pour 2023 et prévoit, hors acquisitions et cessions non finalisées :

un EBITDA entre 610 et 650 millions d’euros (contre 570 à 630 millions d’euros précédemment) ;

une génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) entre 220 et 300 millions d’euros contre 150 à 250 millions d’euros précédemment.

Le Groupe prévoit les tendances suivantes :

un environnement géopolitique et économique demeurant incertain ;

le maintien d’une demande dynamique, portée par la tendance séculaire de l’électrification et le carnet de commandes dans les segments Production d’énergie & Transmission et Distribution ;

une modération de la demande depuis des niveaux élevés dans certains segments résidentiels et l’Automatisme ;

une approche centrée sur la transformation structurelle et la premiumisation afin de soutenir la progression des marges des segments Distribution et Usages ;

un carnet de commandes renforcé avec l'attribution de l’EuroAsia Interconnector, tout en exécutant des contrats dilutifs dans le segment Production d’énergie & Transmission.





~ ~ ~

Un webcast (en anglais) est organisé ce jour à 9 h (heure de Paris). Pour participer :

Accès au webcast :

https://channel.royalcast.com/landingpage/nexans/20230726_2/

Accès à la conférence audio :

Standard international : +44 (0) 33 0551 0200

France : +33 (0)1 70 37 71 66

Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200

États-Unis : + 1 786 697 3501

Code de confirmation : Nexans

~ ~ ~



À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est leader dans la conception et la production de système de câbles et de services dans quatre principaux domaines d’activités : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.comwww.nexans.com

Contacts :

Relations investisseurs

Élodie Robbe-Mouillot

elodie.robbe-mouillot@nexans.com Communication

Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com





Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe sur lequel sont disponibles le rapport semestriel 2023 et le document d’enregistrement universel 2022 où figurent les facteurs de risque du Groupe.

1 Initiative Science Based Targets – La SBTi est un partenariat entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF).

2 Prix standard du cuivre et de l’aluminium de respectivement 5 000 € la tonne et 1,200 € la tonne.

3 À compter de 2023, l’EBITDA est défini comme la marge opérationnelle retraitée (i) des dotations aux amortissements, (ii) des charges liées à des paiements en actions, et (iii) de certains autres éléments opérationnels spécifiques qui ne sont pas représentatifs de la performance de la Société. Au premier semestre 2022, l’EBITDA comprenait une charge liée à des paiements en actions de 9 millions d’euros, mais aucun autre élément opérationnel non représentatif de la performance de la Société.

4 Proforma de 2022. Les impacts des changements d’allocation sont détaillés en annexe de ce communiqué de presse.

Pièce jointe