Täiendavad selgitused seoses vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisega ühinemise läbiviimiseks ning aktsiate noteerimise lõpetamisega

AS Baltika (edaspidi „Baltika“) teavitab, et seoses 27.07.2023 planeeritud Baltika aktsionäride erakorralise üldkoosolekuga, mille päevakorras on Baltika ja selle põhiaktsionäri KJK BLTK Holding AS (edaspidi „Põhiaktsionär“) vahel sõlmitud ühinemislepingu kinnitamise, Baltika vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmise ja Baltika aktsiate noteerimise lõpetamise otsustamine, on Baltika juhatus koostöös Põhiaktsionäriga koostanud teatud täiendavad selgitused seoses vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisega ning aktsiate noteerimise lõpetamisega, mis Baltika juhatuse hinnangul võiksid olla abiks 27.07.2023 planeeritud üldkoosoleku päevakorra esemeks olevate protsesside tausta ja õigusliku raamistiku paremal mõistmisel.

Vastavad selgitused on Baltika koostanud küsimuste ja vastuste vormis, mis on kättesaadavad Baltika veebilehel https://baltikagroup.com/merger/ .

Baltika juhatus peab vajalikuks juhtida tähelepanu, et kõnealused selgitused on Baltika juhatuse poolt kokku pandud varasemalt avalikustatud informatsiooni pinnalt ja on avaldatud vabatahtlikult ning ei kujuta endast äriseadustiku, muude seaduste või Nasdaq Tallinna börsi reglemendi kohaselt seoses 27.07.2023 toimuva üldkoosolekuga kohustuslikult avalikustamisele kuuluvate dokumentide ja teabe osa, vaid on kokku pandud ja avaldatud üksnes eesmärgiga hõlbustada aktsionäride parema arusaamise saavutamist käimasolevatest protsessidest, arvestades muu hulgas nendele osaks saanud avalikku tähelepanu.