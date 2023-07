BIC : résultats du second trimestre et du premier semestre 2023

English French

Clichy, France - le 26 juillet 2023

RÉSULTATS DU SECOND TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2023

Croissance solide du chiffre d’affaires au 2e trimestre : +9,3 %. Marge d’exploitation ajustée à 16,5 %.

Croissance du chiffre d’affaires de 7,0% au 1er semestre et gains de parts de marché dans toutes les régions clés de nos divisions, poursuite de la forte dynamique de croissance.

Human Expression (1 er semestre) : croissance de 9,1 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, tirée par les ventes solides réalisées auprès des distributeurs dans le cadre de la rentrée scolaire en Amérique du Nord et en Europe, et une progression à deux chiffres sur les marchés en croissance.

: croissance de 9,1 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, tirée par les ventes solides réalisées auprès des distributeurs dans le cadre de la rentrée scolaire en Amérique du Nord et en Europe, et une progression à deux chiffres sur les marchés en croissance. Flame for Life (1 er semestre) : croissance de 0,6 % du chiffre d’affaires à taux de change constants. Solide performance en Europe et sur les marchés en croissance compensée par un effet de base favorable au T1 2022 lié à un décalage positif des ventes aux Etats-Unis. Hors cet effet, le chiffre d’affaires aurait augmenté de 5,5 % à taux de change constants.

: croissance de 0,6 % du chiffre d’affaires à taux de change constants. Solide performance en Europe et sur les marchés en croissance compensée par un effet de base favorable au T1 2022 lié à un décalage positif des ventes aux Etats-Unis. Hors cet effet, le chiffre d’affaires aurait augmenté de 5,5 % à taux de change constants. Blade Excellence (1er semestre) : croissance de 14,7 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, grâce au succès de nos produits à valeur ajoutée en Europe et en Amérique latine et à la croissance à deux chiffres au Moyen-Orient et en Afrique.





La marge d’exploitation ajustée au S1 2023 s’est établie à 14,9 % : elle a été affectée par l’inflation des coûts (matières premières et électricité), une absorption moins favorable des coûts fixes et les taux de change, en partie compensée par l’impact favorable résultant des ajustements de prix et du mix.

Marge brute d’autofinancement soutenue à +240,6 millions d’euros. Les flux de trésorerie disponible légèrement positifs, à 2,5 millions d’euros, s’expliquent par la hausse des créances commerciales liées à la rentrée scolaire.

CHIFFRES CLÉS DU GROUPE

en millions d’euros T2 2022 T2 2023 S1 2022 S1 2023 Chiffre d’affaires 611,4 638,2 1 127,2 1 176,9 Variation en publié +20,9% +4,4% +23,0% +4,4% Variation à base comparable +9,6% +6,9% +13,7% +4,1% Variation à taux de change constants +11,6% +9,3% +15,5% +7,0% Marge d’exploitation 16,3% 16,1% 17,5% 14,8% Marge d’exploitation ajustée 16,5% 16,5% 18,0% 14,9% Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,62 1,64 3,15 2,81 Résultat net Part du Groupe par action ajusté (en euros) 1,78 1,76 3,39 2,93 Flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions 24,3 36,4 22,4 2,5 Position Nette de Trésorerie 229,9 197,6 229,9 197,6

Gonzalve Bich, Directeur Général, a commenté : « BIC poursuit sur la dynamique de l’exécution de son plan Horizon, qui lui permet de gagner des parts de marché dans des zones stratégiques et d’améliorer ses marges de trimestre en trimestre, malgré un contexte macroéconomique peu porteur. L’innovation demeure notre priorité pour répondre à la demande de produits à plus forte valeur ajoutée, en particulier au sein de notre division Blade Excellence. Compte tenu du lancement, au premier semestre, du nouveau rasoir BIC®️ EasyRinse, qui a gagné au total 1,7 % de part de marché en valeur en quelques semaines, et à la poursuite du déploiement de notre plan « Revenue Growth Management », nous sommes confiants de pouvoir atteindre les objectifs financiers annoncés pour l’ensemble de l’exercice 2023. »

Perspectives 2023 confirmées1

La croissance du chiffre d’affaires de l’exercice 2023 devrait être comprise entre 5 % et 7 % à taux de change constants, grâce à l’effet combiné de hausses de prix et du mix. Nous prévoyons d’améliorer le résultat d’exploitation ajusté et la marge d’exploitation ajustée de l’exercice 2023, ainsi que la marge brute, des tendances qui seront toutefois partiellement compensées par la poursuite des investissements d’exploitation et le soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme.

La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 200 millions d’euros, pour la cinquième année consécutive.

FAITS MARQUANTS DU S1 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES, RÉSULTAT D’EXPLOITATION (EBIT) ET RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ

en millions d’euros T2 2022 T2 2023 S1 2022 S1 2023 Chiffre d’affaires 611,4 638,2 1 127,2 1 176,9 Marge brute 292,6 312,7 559,8 580,8 Taux de marge brute 47,9% 49,0% 49,7% 49,3% EBITDA 124,0 128,3 247,5 224,1 Résultat d’exploitation (EBIT) 99,8 102,8 197,7 174,7 Marge d’exploitation 16,3% 16,1% 17,5% 14,8% Eléments non-récurrents 1,3 2,2 5,3 0,4 Résultat d’exploitation ajusté 101,1 105,0 202,9 175,1 Marge d’exploitation ajustée 16,5% 16,5% 18,0% 14,9%

Le chiffre d’affaires du S1 2023 a augmenté de 7,0 % à taux de change constants, de 4,1 % à base comparable et de 13,3 % sur 12 mois glissants. La croissance a été portée par une exécution commerciale solide, tant en magasins qu’en ligne, dans les divisions Blade Excellence et Human Expression en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le chiffre d’affaires généré par l’e-commerce a encore progressé de 9,9 % à taux de change constants, ce qui porte la part totale des ventes en ligne à 11,8 %, à comparer à 11,3 % au S1 2022.

La marge brute au S1 2023 s’est établie à 49,3 %, soit une baisse de 0,4 point imputable à i) l’inflation des coûts (matières premières et électricité), ii) l’absorption des coûts fixes, et iii) la variation des taux de change (principalement USD/MXN et EUR/TRY, la couverture de l’EUR/USD ayant un impact favorable). Ces effets négatifs ont été partiellement compensés par l’impact favorable résultant des ajustements de prix et du mix, ainsi que par une optimisation du processus de production.

La marge d’exploitation ajustée au S1 2023 s’est établie à 14,9 %, à comparer à 18,0 % au S1 2022. Le recul s’explique par la baisse de la marge brute ainsi que par la hausse des dépenses d’exploitation et des dépenses de soutien à la marque. Pour rappel, la marge du T1 2022 avait bénéficié d’un effet de base favorable résultant de la forte croissance du chiffre d’affaires de l’activité Briquets aux États-Unis sur la même période.

La croissance du chiffre d’affaires au T2 2023 s’est accélérée à 9,3 % à taux de change constants et à 6,9 % à base comparable, tirée par la hausse des ventes de Human Expression (+14,9% à taux constants par rapport au T2 2022 en hausse lui-même de 25,4%), une accélération notable pour la division Blade Excellence (+19,7% à taux constants par rapport au T2 2022 en hausse lui-même de +12.5%) et une performance solide en Europe et au Brésil.

La marge brute au T2 2023 s’est établie à 49,0 %, soit une hausse de 1,1 point portée par l’impact favorable des ajustements de prix et du mix ainsi que par une optimisation du processus de production. Ces effets positifs ont été partiellement neutralisés par i) l’inflation des coûts (matières premières et électricité), ii) l’absorption des coûts fixes, et iii) la variation des taux de change (principalement USD/MXN, EUR/TRY et NGN/USD), la couverture de l’EUR/USD ayant un impact favorable).

La marge d’exploitation ajustée au T2 2023 s’est établie à 16,5 %, un niveau stable par rapport au T2 2022. L’impact positif de l’amélioration de la marge brute et du levier favorable lié au chiffre d’affaires a été neutralisé par la hausse des dépenses d’exploitation et des dépenses de soutien à la marque.

Les éléments non récurrents comprennent :

Pour le premier semestre 2022 :

(2,2) millions d’euros de coûts liés à l’acquisition d’Inkbox et d’ajustement du prix d’acquisition de Rocketbook et de Djeep

(3,0) millions d’euros de dépréciations des opérations en Ukraine

Pour le premier semestre 2023 :

(0,4) million d’euros d’ajustement du prix d’acquisition de Lucky Stationary Ltd au Nigeria et de Rocketbook, et de coûts d’acquisition





PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA VARIATION DE LA MARGE D'EXPLOITATION

PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA VARIATION DE LA MARGE D’EXPLOITATION (en points)



T1 2023 vs.T1 2022



T2 2023 vs.T2 2022



S1 2023 vs. S1 2022



· Variation de la marge brute (2,0) +1,1 (0,4) · Soutien à la marque (1,2) +0,3 (0,4) · Dépense d'exploitation et autres dépenses2 (3,6) (1,4) (2,3) Variation de la marge d’exploitation ajustée (6,8) - (3,1)

RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT NET PAR ACTION

en millions d’euros T2 2022 T2 2023 S1 2022 S1 2023 Résultat d’exploitation (EBIT) 99,8 102,8 197,7 174,7 Résultat financier (1,4) (4,3) (4,1) (5,5) Résultat avant impôts 98,3 98,5 193,6 169,2 Résultat Net Part du Groupe 71,8 70,8 139,4 121,6 Résultat Net Part du Groupe ajusté3 78,7 76,0 149,7 126,8 Résultat net Part du Groupe par action ajusté (en euros) 1,78 1,76 3,39 2,93 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,62 1,64 3,15 2,81

Le taux d’imposition effectif au S1 2023 était de 28,1 % à comparer à 28,0 % au S1 2022.

SITUATION NETTE DE TRÉSORERIE

ÉVOLUTION DE LA SITUATION NETTE DE TRÉSORERIE S1 2022



S1 2023



en millions d’euros Situation nette de trésorerie (début de période - décembre) 400,1 359,9 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +62,8 +45,3 · Dont Marge brute d’autofinancement +275,6 +240,6 · Dont variation du besoin en fonds de roulement et autres (212,8) (195,3) Investissements industriels4 (40,4) (42,8) Paiements des Dividendes (94,7) (110,2) Programme de rachat d’actions (28,8) (60,4) Flux net liés au contrat de liquidité +0,4 (0,8) Produit de la cession de Pimaco +1,1 Acquisitions5 (67,8) Autres éléments (2,8) +6,6 Situation nette de trésorerie (fin de période – juin) 229,9 197,6

La marge brute d’autofinancement a atteint 240,6 millions d’euros, soutenue par les bonnes performances commerciales. La variation défavorable du besoin en fonds de roulement et autres, à hauteur de 195,3 millions d’euros, s’explique principalement par la hausse des créances commerciales et autres créances pour un montant de 162,8 millions d’euros résultant de la croissance du chiffre d’affaires. En conséquence, les flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions se sont élevés à 2,5 millions d’euros au S1 2023.

À fin juin 2023, la situation nette de trésorerie s’est établie à 197,6 millions d’euros, après prise en compte d’un montant de 60,4 millions d’euros de rachat d’actions.

RÉMUNÉRATION DES ACTIONNAIRES

Dividende ordinaire de 2,56 euros par action versé le 31 mai 2023.

versé le 31 mai 2023. 60,4 millions d’euros de rachat d’actions par SOCIÉTÉ BIC à fin juin 2023, soit 1 041 449 actions rachetées à un prix moyen de 57,97 euros par action.

PROGRÈS SUR L’EXÉCUTION DU PLAN HORIZON

Recentrage sur le consommateur et l’innovation

Grâce à la poursuite de l’exécution de notre plan Horizon, la croissance du chiffre d’affaires de ce semestre a été portée par un pipeline fourni de produits nouveaux et innovants centrés sur le consommateur. Le nouveau rasoir BIC® EasyRinse a été lancé en ligne et en magasins aux États-Unis, et affiche déjà des résultats prometteurs : 1,7 % de part de marché totale en valeur gagnée depuis le début de l’année, et n°1 de la catégorie des nouveaux produits pour femmes (en volumes vendus) sur le marché total des rasoirs aux États-Unis. BIC® Soleil Escape, nouveau produit phare en 2022 du segment des rasoirs féminins non-rechargeables aux États-Unis, a encore contribué à la progression du chiffre d’affaires, avec un gain de part de marché de 4,0 % en valeur. Le tout nouveau porte-mines BIC® Break-Resistant, dont la mine est 75 % plus résistante que celle du principal concurrent américain, a également contribué au succès des ventes sur ce marché, tant en ligne qu’en magasins.

Revenue Growth Management (RGM)

Le Revenue Growth Management est resté une source de dynamisme au S1 2023, puisque la croissance du chiffre d’affaires a été portée par un effet de prix et de mix favorable dans nos trois divisions. Nos efforts visant à construire un portefeuille centré sur le consommateur ont permis de porter la croissance de notre chiffre d’affaires par référence (SKU) à 14,5 % et de réduire de 7 % le nombre de références, conformément à notre ambition pour 2023.

Croissance externe et nouvelles activites

Inkbox est resté bien orienté au S1 2023, avec une croissance du chiffre d’affaires légèrement supérieure à 10 % par rapport à l’année précédente. Cette dynamique s’explique par l’accélération de notre développement omnicanal en ligne et en magasins, avec le lancement de cette marque chez un distributeur américain de premier plan.

Notre activité B2B BIC Blade-Tech a continué à enregistrer de bonnes performances. La croissance a été solide au deuxième trimestre grâce au dynamisme continu de nos partenaires existants, et s’est traduite par une croissance à deux chiffres au premier semestre 2023.

Avancées dans le domaine du développement durable

Nous avons poursuivi nos efforts pour améliorer notre démarche de développement durable, avec la réduction du plastique vierge dans nos produits et nos emballages, et le lancement de produits innovants ayant un impact environnemental plus limité.

Notre nouveau stylo gel BIC® Ecolutions, composé à 78 % de plastique récupéré des océans, est disponible depuis le quatrième trimestre 2022 aux États-Unis. Il vient compléter notre gamme de papeterie écoresponsable Ecolutions, composée au minimum de 50 % de matériaux recyclés et vendue aux États-Unis dans un packaging constitué à 100 % de matériaux recyclés et recyclables.

TENDANCES OPÉRATIONNELLES PAR DIVISION

Human Expression

en millions d’euros T2 2022 T2 2023 S1 2022 S1 2023 Volumes en millions d’unités - - 3 519,5 3 306,4 % Variation - - +28,3% (6,1) % Chiffre d’affaires 269,7 282,9 438,0 460,3 Variation en publié +33,4% +4,9% +31,4% +5,1% Variation à base comparable +21,9% +6,7% +21,7% +4,7% Variation à taux de change constants +25,4% +9,5% +25,4% +9,1% Résultat d’exploitation ajusté 24,1 42,2 35,6 44,6 Marge d’exploitation ajustée 9,0% 14,9% 8,1% 9,7%

Au S1 2023, la croissance du chiffre d’affaires de la division Human Expression s’est établie à 9,1 % à taux de change constants et à 4,7 % à base comparable, portée principalement par l’impact positif des prix et du mix dans toutes les catégories.

La performance au T2 2023 a été portée par la croissance sur les marchés en développement, dont l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que par les ventes solides réalisées auprès des distributeurs dans le cadre de la rentrée scolaire dans l’hémisphère Nord.

En Europe, la croissance de 10,3 % a été portée par les ventes solides réalisées dans le cadre de la rentrée scolaire en Europe du Sud (Portugal, Italie) et de l’Est liée à l’impact positif des prix et du mix, ainsi que de nouveaux gains de distribution sur les réseaux traditionnels. Au Royaume-Uni, nous avons gagné 0,8 pt6 de parts de marché en valeur grâce à la hausse de nos volumes et de nos prix dans la grande distribution, malgré un marché en repli.

Aux États-Unis, la croissance du chiffre d’affaires de 7,6 % a été tirée par les ventes solides réalisées dans le cadre de la rentrée scolaire, ainsi que par de bonnes performances en e-commerce. BIC reste une marque de valeur choisie et appréciée des consommateurs, et gagne 0,8 pt de parts de marché en valeur7 malgré un marché en repli, grâce aux produits de papeterie classiques. Notre marque de tatouages semi-permanents Inkbox™ a contribué à la croissance, notamment grâce à sa commercialisation en magasins chez un grand distributeur américain.

Dans l’hémisphère Sud, la croissance du chiffre d’affaires au Brésil est imputable à i) un rapport mix/prix favorable, ii) de solides ventes auprès des consommateurs dans le cadre de la rentrée scolaire à l’aide d’une campagne marketing globale. Au Mexique, la croissance du chiffre d’affaires a été freinée par les ventes reportées par les clients du juin à juillet en prévision de la rentrée scolaire, dont l’impact négatif a été partiellement compensé par l’essor de segments à valeur ajoutée comme le coloriage. Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance à deux chiffres des ventes a été stimulée par notre produit iconique BIC® Cristal Medium et un effet prix favorable.

La marge d’exploitation ajustée au S1 2023 de la division Human Expression s’est établie à 9,7 %, contre 8,1 % au S1 2022, une progression imputable à l’impact favorable combiné des prix et du mix, à la baisse des investissements dans le soutien à la marque et au levier favorable des charges par rapport au chiffre d’affaires. Ces effets positifs ont été partiellement neutralisés par l’impact négatif des taux de change (principalement USD/MXN), ainsi que par l’augmentation des coûts de production et des dépenses d’exploitation.

La marge d’exploitation ajustée au T2 2023 de la division Human Expression s’est établie à 14,9 %, contre 9,0 % au T2 2022, une progression imputable à l’impact favorable combiné des prix et du mix, à l’optimisation du processus de production, à la baisse des investissements dans le soutien à la marque et au levier favorable lié au chiffre d’affaires. Ces effets positifs ont été partiellement neutralisés par l’impact négatif des taux de change (principalement USD/MXN, EUR/TRY et USD/NGN, la couverture de l’EUR/USD ayant un impact favorable), les coûts des matières premières et l’augmentation des dépenses d’exploitation.

FLAME FOR LIFE

en millions d’euros T2 2022 T2 2023 S1 2022 S1 2023 Volumes en millions d’unités - - 850,1 819,8 % Variation - - +6,4% (3,6)% Chiffre d’affaires 209,7 205,8 436,0 434,3 Variation en publié +8,7% (1,8) % +18,7% (0,4) % Variation à base comparable (2,5) % +0,9% +9,3% (0,9) % Variation à taux de change constants (1,4) % +2,8% +10,1% +0,6% Résultat d’exploitation ajusté 79,8 69,2 166,9 153,1 Marge d’exploitation ajustée 38,0% 33,6% 38,3% 35,3%

Au S1 2023, la division Flame for Life a bénéficié d’une bonne performance en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La performance au S1 2023 aux États-Unis a été affectée par un effet de base au S1 2022. En excluant cet impact, le chiffre d’affaires aurait augmenté de 5,5 % à taux de change constants.

Aux États-Unis, le marché total des briquets a baissé de 5,6 % en volume et de 1,4 % en valeur8. Cependant, grâce à l’impact positif des prix et du mix, BIC a conservé sa position de leader, gagnant des parts de marché en volume (+0,7 point) et en valeur (+0,9 point), devant ses concurrents. Notre briquet utilitaire de poche innovant BIC EZ Reach a surperformé une nouvelle fois le marché, gagnant 1,2 pt en valeur à la faveur de campagnes publicitaires et de nouveaux gains de distribution sur tous les réseaux. Aux États-Unis, le chiffre d’affaires de la division a moins progressé au S1 2023 qu’au S1 2022, où il avait bénéficié de rattrapages de livraison suite à des problèmes d’approvisionnement au T4 2021.

En Europe, le chiffre d’affaires a progressé de près de 7,5 %, porté à la fois par un rapport mix/prix favorable et de nouveaux gains de distribution en Europe de l’Est. Nous avons poursuivi l’exécution de notre plan Horizon afin d’évoluer vers un modèle davantage axé sur la valeur, tandis que la performance a bénéficié de l’impact favorable des ajustements du mix, avec le succès remporté par nos produits à plus forte valeur ajoutée, Djeep et EZ Reach.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires au Brésil a enregistré une croissance à deux chiffres, alimentée par les tendances favorables du marché, les gains de distribution et le lancement de nouveaux briquets décorés.

La marge d’exploitation ajustée au S1 2023 de la division Flame for Life s’est établie à 35,3 %, elle était de 38,3 % au S1 2022. Cette évolution s’explique par une absorption moins favorable des coûts fixes, un effet de levier négatif sur les coûts d’exploitation aux États-Unis et la hausse des dépenses d’exploitation. Les investissements dans le soutien à la marque ont également augmenté en raison du lancement de la campagne publicitaire BIC® EZ Reach en Europe. Ces effets négatifs ont été partiellement neutralisés par l’impact favorable des prix et des taux de change (couverture EUR/USD). L’inflation des coûts a été compensée par une optimisation du processus de production.

La marge d’exploitation ajustée au T2 2023 de la division Flame for Life s’est établie à 33,6 %, elle était de 38,0 % au T2 2022. Cette évolution est imputable à une absorption moins favorable des coûts fixes, à une augmentation des coûts des matières premières, à un effet de levier négatif sur les coûts d’exploitation aux États-Unis et à la hausse des dépenses d’exploitation. Les investissements dans le soutien à la marque ont également augmenté en raison du lancement de la campagne publicitaire BIC® EZ Reach en Europe. Ces éléments ont été partiellement compensés par un impact favorable des prix et des taux de change (couverture EUR/USD) ainsi que par l’optimisation du processus de production.

BLADE EXCELLENCE

en millions d’euros T2 2022 T2 2023 S1 2022 S1 2023 Volumes en millions d’unités - - 1 212,4 1 255,2 % Variation - - +1,6% +3,5% Chiffre d’affaires 126,8 143,6 240,3 268,3 Variation en publié +22,0% +13,3% +19,9% +11,7% Variation à base comparable +10,0% +16,8% +11,0% +11,9% Variation à taux de change constants +11,1% +19,7% +11,8% +14,7% Résultat d’exploitation ajusté 17,9 14,8 43,3 20,5 Marge d’exploitation ajustée 14,1% 10,3% 18,0% 7,6%

Dans la division Blade Excellence, BIC a gagné des parts de marché dans toutes les régions clés. Les produits à valeur ajoutée et les nouveaux produits ont contribué à la performance solide de nos gammes de rasoirs 3 et 5 lames et de rasoirs hybrides, en particulier en Europe et en Amérique latine.

En Europe, BIC a gagné des parts de marché en valeur : +3,5 points en France, +1,1 point en Italie et +1,4 point en Pologne9, grâce au succès des produits 3 et 5 lames sur les segments féminin et masculin. Le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, grâce à la hausse des volumes, à un rapport mix/prix favorable et à de nouveaux gains de distribution. Nos produits à valeur ajoutée dans les gammes Flex et Soleil et nos gammes écoresponsables Hybrid Flex et Click Soleil ont contribué à cette croissance, conformément à l’objectif de notre plan Horizon consistant à étoffer notre offre à valeur ajoutée.

Nous avons surperformé le marché américain avec un gain de part de marché de 0,4 pt10, en raison notamment de l’impact positif de notre gamme à valeur ajoutée Flex pour le segment masculin. La croissance du chiffre d’affaires a été freinée par la concurrence sur les prix et par des promotions sur le segment du rasage pour femme.

Cependant, nos produits à valeur ajoutée comme le nouveau BIC Soleil Escape (4 et 5 lames) et BIC® EasyRinse, une innovation majeure dans l’univers des rasoirs ont contribué à la croissance. BIC® EasyRinse a atteint 1,7 % de part du marché des rasoirs féminins et masculins non-rechargeables.

Notre stratégie de montée en gamme vers une offre de rasoirs à valeur ajoutée à 3 lames porte ses fruits en Amérique latine. Au Brésil, notamment, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres et nous avons gagné 0.9 pt de part de marché supplémentaire en valeur11, grâce à nos gammes Comfort 3, Soleil et hybrides. Au Méxique, notre part de marché a augmenté de 0,7 pt12 en valeur. Le chiffre d’affaires a progressé de près de 10 %, porté par nos produits à valeur ajoutée (Comfort 3) et le lancement de nouveaux produits en grande distribution.

La marge d’exploitation ajustée de la division Blade Excellence au S1 2023 s’est établie à 7,6 %, à comparer à 18,0 % au S1 2022, affectée par la forte inflation des coûts (matières premières et électricité) et par l’impact négatif des taux de change (principalement USD/MXN). L’optimisation du processus de production a permis de compenser en partie ces deux éléments. La marge a également été affectée par la hausse des dépenses d’exploitation et les investissements dans le soutien à la marque, en grande partie liés à la campagne publicitaire de grande envergure lançée aux Etats-Unis pour BIC® EasyRinse.

La marge d’exploitation ajustée de la division Blade Excellence au T2 2023 a suivi la même tendance.

ANNEXES

HYPOTHÈSES DE MARCHÉ 2023

Nos perspectives 2023 sont fondées sur les hypothèses de marché suivantes2613 par rapport à 2022 :

Tendances de marchés (en valeur) :

Europe : Papeterie : baisse légère à modérée (low to mid-single-digit) Briquets : baisse légère à modérée (low to mid-single-digit) Rasoirs : stabilité ou légère hausse (flat to low-single-digit)

: États-Unis : Papeterie : baisse légère à modérée (low to mid-single-digit) Briquets de poche : baisse légère à modérée (low to mid-single-digit) Rasoirs non-rechargeables : baisse légère à modérée (low to mid-single-digit)

: Amérique latine : Papeterie : hausse légère à modérée (low to mid-single-digit) Briquets : hausse légère à modérée (low to mid-single-digit) Rasoirs : hausse légère à modérée (low to mid-single-digit)

: Inde : Papeterie : hausse modérée à élevée (mid to high-single-digit)





Résultat d’exploitation :

Marge Brute : Augmentation des prix et du mix Hausse des coûts des matières premières plus modérée par rapport à l’année précédente Hausse des coûts de l’énergie et des coûts de personnel Effet de change légèrement favorable (hors Argentine) Optimisation du processus de production



Résultat d’exploitation ajusté : Expansion de la marge brute Augmentation des investissements de soutien à la marque pour stimuler la croissance du chiffre d’affaires Augmentation de la R&D et des dépenses d’exploitation en soutien de la croissance à long terme et de l’innovation dans le cadre du plan Horizon



Flux de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions :

Environ 110-120 millions d’euros d’investissements industriels





Devise : Taux de couverture EUR/USD 2023 : 1,08

CHIFFRES D'AFFAIRES DU T2 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE T2 2022



T2 2023



% En publié



% à taux de change constants



% à base comparable



en millions d’euros Groupe 611,4 638,2 +4,4% +9,3% +6,9% Europe 185,1 202,3 +9,3% +12,8% +12,7% Amérique du Nord 265,5 259,1 (2,4)% +0,3% +0,2% Amérique Latine 95,5 112,2 +17,5% +28,4% +13,9% Moyen-Orient et Afrique 34,0 41,0 +20,7% +32,3% +32,3% Asie et Océanie (Inde incluse) 31,3 23,6 (24,5)% (18,0)% (18,0)% CHIFFRES D'AFFAIRES DU S1 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE S1 2022



S1 2023



% En publié



% A taux de change constants



% A base comparable



en millions d’euros Groupe 1 127,2 1 176,9 +4,4% +7,0% +4,1% Europe 327,9 353,9 +7,9% +10,1% +10,0% Amérique du Nord 499,0 476,6 (4,5)% (4,7)% (5,3)% Amérique Latine 179,7 216,9 +20,7% +29,3% +13,8% Moyen-Orient et Afrique 66,1 83,0 +25,6% +33,4% +33,4% Asie et Océanie (Inde incluse) 54,4 46,5 (14,5)% (9,1)% (9,1)%





CHIFFRE D'AFFAIRES DU T2 PAR DIVISION T2 2022



T2 2023



% En publié



Impact de change [1] Changement de Périmètre [2] Impact de l’Argentine [3] % À base comparable



en millions d’euros (en points) (en points) (en points) Groupe 611 4 638 2 +4,4% (2,9) +0,0 +0,4 +6,9% Human Expression - Papeterie 269 7 282 9 +4,9% (2,7) +0,1 +0,7 +6,7% Flame for Life - Briquets 209 7 205 8 (1,8)% (2,8) (0,0) +0,1 +0,9% Blade Excellence - Rasoirs 126 8 143 6 +13,3% (3,8) (0,0) +0,3 +16,8% Autres Produits 5 2 5 9 +13,2% (1,3) (0,0) (0,0) +14,5%





CHIFFRE D'AFFAIRES DU S1 PAR DIVISION S1 2022



S1 2023



% En publié



Impact de change Changement de Périmètre Impact de l’Argentine % À base comparable



en millions d’euros (en points) (en points) (en points) Groupe 1 127,2 1 176,9 +4,4% (0,5) +0,3 +0,5 +4,1% Human Expression - Papeterie 438,0 460 3 +5,1% (1,4) +0,7 +1,0 +4,7% Flame for Life - Briquets 436,0 434 3 (0,4)% +0,4 (0,0) +0,1 (0,9)% Blade Excellence - Rasoirs 240 3 268 3 +11,7% (0,7) (0,0) +0,5 +11,9% Autres Produits 12,8 14,0 +9,4% (0,9) (0,0) (0,0) +10,3%

Changements de périmètre et fluctuations des taux de change

IMPACT DES CHANGEMENTS DE PÉRIMETRE ET FLUCTUATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (HORS ARS) (en %) T2 2022 T2 2023 S1 2022 S1 2023 Périmètre +1,2 +0,0 +0,9 +0,3 Devises +9,5 (2,9) +7,8 (0,5) Dont USD +6,1 (1,0) +5,2 +0,3 Dont BRL +1,3 (0,2) +1,2 +0,1 Dont MXN +0,8 +0,6 +0,6 +0,6 Dont CAD +0,3 (0,2) +0,3 (0,2) Dont ZAR +0,0 (0,2) +0,1 (0,2) Dont NGN +0,1 (0,2) +0,1 (0,1) Dont TRY (0,4) (0,3) (0,5) (0,3) Dont INR +0,2 (0,2) +0,2 (0,1) Dont RUB et UAH +0,7 (0,7) +0,3 (0,2)





Sensibilité du chiffre d’affaires et du résultat avant impôts à la fluctuation USD-EUR

en % S1 2022 S1 2023 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD sur le chiffre d’affaires 2,2 2,0 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD sur le résultat avant impôts 1,3 1,1

Résultat d’exploitation (EBIT) et résultat d’exploitation ajusté

RÉSULTAT D’EXPLOITATION PAR DIVISION T2 2022



T2 2023



S1 2022



S1 2023



en millions d’euros Groupe 99,8 102,8 197,7 174,7 Marge 16,3% 16,1% 17,5% 14,8% Human Expression - Papeterie 23,3 39,6 33,5 44,7 Marge 8,6% 14,0% 7,7% 9,7% Flame for Life - Briquets 79,3 69,4 165,9 152,8 Marge 37,8% 33,7% 38,0% 35,2% Blade Excellence - Rasoirs 17,9 14,9 41,1 20,3 Marge 14,1% 10,4% 17,1% 7,6% Autres produits (1,9) (0,0) (3,8) (0,8) Coûts non alloués (18,8) (21,1) (39,1) (42,3)





RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ PAR DIVISION T2 2022



T2 2023



S1 2022



S1 2023



en millions d’euros Groupe 101,1 105,0 202,9 175,1 Marge en % 16,5% 16,5% 18,0% 14,9% Human Expression - Papeterie 24,1 42,2 35,6 44,6 Marge en % 9,0% 14,9% 8,1% 9,7% Flame for Life - Briquets 79,8 69,2 166,9 153,1 Marge en % 38,0% 33,6% 38,3% 35,3% Blade Excellence - Rasoirs 17,9 14,8 43,3 20,5 Marge en % 14,1% 10,3% 18,0% 7,6% Autres produits (1,9) (0,0) (3,8) (0,8) Coûts non alloués (18,8) (21,1) (39,1) (42,3)





COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUME T2 2022



T2 2023



S1 2022



S1 2023



en millions d’euros Chiffre d’affaires 611,4 638,2 1 127,2 1 176,9 Coût des ventes 318,8 325,5 567,4 596,1 Marge brute 292,6 312,7 559,8 580,8 Charges administratives et autres charges d’exploitations 192,8 209,9 362,1 406,1 Résultat d’exploitation (EBIT) 99,8 102,8 197,7 174,7 Résultat financier (1.4) (4.3) (4.1) (5.5) Résultat avant impôts 98.3 98.5 193.6 169.2 Impôts (26.6) (27.7) (54.2) (47.5) Résultat Net Part du Groupe 71.8 70.8 139.4 121.6 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1.62 1.64 3.15 2.81 Nombre moyen d’actions en circulation, net des actions propres 44 210 401 43 229 749 44 210 401 43 229 749

Bilan

BILAN en million d’euros 30 Juin 2022 31 Décembre 2022* 30 Juin 2023 ACTIFS · Immobilisations corporelles nettes 617,6 612,6 607,4 · Immeubles de placement 1,9 1,6 1,5 · Goodwill et immobilisations incorporelles nets 416,4 407,4 387,8 · Autres actifs non courants 167,7 165,8 145,1 Actif non courant 1 203,6 1 187,4 1 152,8 · Stock et en-cours 625,5 588,3 600 6 · Clients et autres créances 577,2 414,7 569,6 · Autres actifs courants 46,5 62,4 38,5 · Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 2,6 17,3 26,7 · Trésorerie et équivalents de trésorerie 320,5 416,3 327,2 Actif courant 1 572,3 1 499,0 1 562,7 TOTAL DE L’ACTIF 2 775,9 2 686,4 2 715,5 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres 1 839,0 1 866,0 1 821,5 · Emprunts et dettes financières non courants 49,3 42,8 42,0 · Autres dettes non courantes 136,4 172,5 158,8 Passif non courant 185,7 215,3 200,7 · Fournisseurs et comptes rattachés 203,7 181,8 188,8 · Emprunts et dettes financières courants 101,9 76,5 160,2 · Autres dettes courantes 445,6 347,4 344,3 Passif courant 751,2 605,1 693,2 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 2 775,9 2 686,4 2 715,5

*Corrigé pour tenir compte de la comptabilisation du contrat de Virtual power Purchase Agreement (VPPA)

BFR et flux de trésorerie

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT S1 2022



S1 2023



en millions d’euros Besoin de fonds de roulement 706,2 706 ,9 Dont stocks 625,5 600,6 Dont créances clients 577,2 569,6 Dont fournisseurs et comptes rattachés (203,7) (188,8)





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE S1 2022



S1 2023



en millions d’euros Résultat net part du groupe 139,4 121,6 - Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine 4,2 2,5 - Amortissements et provisions 63,2 59,2 - (Plus)/moins-values de cessions d’actifs (0,6) 0,1 - Autres 69,4 57,2 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE D’EXPLOITATION 275,6 240,6 - (Augmentation) / diminution du fonds de roulement net courant (175,3) (154,8) - Autres (37,5) (40,5) FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE D’EXPLOITATION (A) 62,8 45,3 - Investissements14 (40,4) (42,8) - Achat/Vente d’autres actifs financiers courants - - - Plus-value de la vente du siège de Clichy - - - Plus-value de cession de Pimaco 1 1 - - Acquisitions (67,8) - - Autres 0,5 (10,0) FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT (B) (106,6) (52,8) - Dividendes payés (94,7) (110,2) - Emprunts/(Remboursements)/ (Prêts) 21,3 80,3 - Rachat d’actions (28,4) (61,2) - Autres (8,2) 0,5 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT (C) (110,0) (90,6) FLUX NET DE TRESORERIE NET DES DECOUVERTS BANCAIRES (A+B+C) (153,8) (98,1) TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE A L’OUVERTURE, NET DES DECOUVERTS BANCAIRES 468,4 415,2 - Flux net de trésorerie nets des découverts bancaires (A+B+C) (153,8) (98,1) - Différence de change 4,8 8,0 TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE A LA CLOTURE, NET DES DECOUVERTS BANCAIRES 319,4 325,1

Réconciliation

RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ T2 2022



T2 2023



S1 2022



S1 2023



en millions d’euros Résultat d’exploitation (EBIT) 99,8 102,8 197,7 174,7 Earn-out Rocketbook et ajustement de prix (2022), earn-out Lucky Stationery et Rocketbook (2023) 0,7 1,3 0,7 (0,5) Coûts d’acquisition d'Inkbox (janvier 2022) et ajustement de prix Rocketbook/Djeep 0,6 0,9 1,5 0,9 Dépréciation des opérations en Ukraine - - 3,0 - Résultat d’exploitation ajusté 101,1 105,0 202,9 175,1





RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION AJUSTÉ T2 2022



T2 2023



S1 2022



S1 2023



en euros Résultat net Part du Groupe par action 1,62 1,64 3,15 2,81 Earn-out Rocketbook et ajustement de prix (2022), earn-out Lucky Stationery et Rocketbook (2023) +0,06 +0,02 +0,06 (0,01) Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine +0,09 +0,03 +0,1 +0,06 Coûts d’acquisition d'Inkbox (janvier 2022) et ajustement de prix Rocketbook/Djeep +0,01 +0,01 +0,02 +0,01 Dépréciations des opérations en Ukraine - - +0,06 - Virtual Power Purchase Agreement Grèce - +0,06 - +0,06 Résultat net Part du Groupe par action ajusté 1,78 1,76 3,39 2,93





RÉCONCILIATION DE LA POSITION NETTE DE TRÉSORERIE 31 Décembre 2022



30 juin 2023



en millions d’euros – nombres arrondis Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) +422,9 +340,2 Emprunts et dettes financières courants (2)15 (63,0) (142,6) Emprunts et dettes financières non courants (3) POSITION NETTE DE TRESORERIE (1) - (2) – (3) 359,9 197,6





RÉCONCILIATION DE LA GÉNÉRATION DE FLUX NETS DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 31 Décembre 2022



30 juin 2023



en millions d’euros –nombres arrondis Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (1) 300,0 45,3 Investissements industriels (2) (96,3) (42,8) Génération de flux nets de trésorerie disponible hors acquisitions et cessions (1) - (2) 203,7 2,5

Rachat d’actions

SOCIÉTÉ BIC Nombre d’actions achetées Prix moyen pondéré (en euros) Montant (en millions d’euros) Janvier 2023 0 0 0 Février 2023 185 526 61,57 11,4 Mars 2023 267 468 60,41 16,2 Avril 2023 70 48 58,16 4,1 Mai 2023 161 317 57,43 9,3 Juin 2023 356 658 54,47 19,4 Total 1 041,449 57,97 60,4

CAPITAL ET DROITS DE VOTE

Au 30 juin 2023, le capital social de SOCIÉTÉ BIC était composé de 43 952 226 actions, représentant :

64 832 149 droits de vote

63 551 745 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle au 30 juin 2022 était de 1 280 404.

GLOSSAIRE

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente

: les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente Croissance organique ou Base comparable : signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine

: signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine EBITDA : capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant impairments

: capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant impairments Résultat d’exploitation ajusté ou EBIT ajusté ou résultat net part du groupe ajusté : ajusté signifie hors éléments ajustés

ou résultat net part du groupe ajusté : ajusté signifie hors éléments ajustés Marge d’exploitation ajustée : résultat d’exploitation ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

: résultat d’exploitation ajusté divisé par le chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation : trésorerie générée par les principales activités et autres activités hors activités d’investissement ou de financement.

: trésorerie générée par les principales activités et autres activités hors activités d’investissement ou de financement. Flux nets de trésorerie disponible (Free Cash Flow ) : variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité

: variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité Situation nette de trésorerie : liquidités/découverts + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants, (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16)

Les comptes consolidés de SOCIÉTÉ BIC au 30 juin 2023 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 26 juillet 2023. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site web de BIC (www.bic.com).

Les procédures d’examen limité des commissaires aux comptes sont terminées. Leur rapport est en cours d’élaboration. Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la section « Gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel de BIC déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 mars 2023. Le Rapport Financier Semestriel sera déposé auprès de l’AMF le 28 juillet 2023.

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l'entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues. Aujourd'hui, les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC Kids™, BIC FlexTM, BodyMark by BICTM, Cello®, Djeep, Lucky Stationary, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us. TM, Wite-Out® ou encore Inkbox. En 2022, le chiffre d'affaires de BIC était de 2,2 milliards d'euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l'éducation. Le Groupe a reçu la note « A- » dans le classement du CDP.

Gonzalve Bich, Directeur Général, et Chad Spooner, Directeur Financier, commenteront les résultats du premier semestre et du deuxième trimestre 2023 de BIC lors d'une conférence téléphonique et d'un webcast le jeudi 27 juillet 2023 à 08h30 CET

Pour participer au webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/bic/20230727_1/

Pour se connecter à la conférence téléphonique :

Depuis la France : +33 (0) 1 70 37 71 66 Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 Depuis les États-Unis : +1 786 697 3501 Code d’accès : « BIC »





Pour se connecter au webcast via notre site Internet :

https://investors.bic.com/en-us/agenda/2023

1 sur la base des hypothèses actuelles de marché disponibles en Annexes

2 Les autres dépenses incluent notamment le Transport et Distribution et la R&D

3 Voir Glossaire

4 Ceci inclut respectivement -7,3 millions d’euros et +1,0 million d’euros en juin 2023 relatifs à la variation des dettes fournisseurs d’immobilisations

5 Inkbox, Rocketbook & Djeep en 2022

6 À fin mai 2023 : IRI

7 À fin mai 2023 : NPD

8 À fin juin 2023 : IRI, couverture du marché estimée à 70 %

9 À fin mai 2023 : Nielsen

10 À fin juin 2023 : IRI

11 À fin mai 2023 : Nielsen

12 À fin mai 2023 : Nielsen

13 Euromonitor et estimations BIC

14 Ceci inclut respectivement -7,3 millions d’euros et +1,0 millions d’euros pour 2022 et 2023 relatifs à la variation des dettes fournisseurs d’immobilisations

15 A l’exception des dettes financières sous IFRS 16

Pièce jointe