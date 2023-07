FORVIA RESULTATS S1 2023

French English

NANTERRE (FRANCE)

27 JUILLET 2023

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2023 ALIGNÉS AVEC LES PRIORITÉS DU GROUPE ET LES OBJECTIFS DU PLAN POWER25

·CROISSANCE RENTABLE DURABLE ET SOLIDE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE

o Forte croissance organique de l’ensemble des activités ; surperformance de 740 points de base

o Marge opérationnelle en hausse de 150 points de base, à 5,0 % du chiffre d’affaires et marge EBITDA en hausse de 50 points de base, à 11,8 % du chiffre d’affaires

o Solide cash-flow net de 172 millions d’euros

o Forte prise de commandes de 15 milliards d’euros, avec une rentabilité moyenne supérieure aux objectifs du plan POWER25

·BONNE DYNAMIQUE DE L’INTEGRATION DE HELLA

o Les synergies en fin d’année devraient dépasser l’objectif initial de 120 millions d’euros (40 % des 300 millions d’euros minimum à fin 2025)

·DÉSENDETTEMENT EN BONNE VOIE

o Ratio dette nette/EBITDA ajusté réduit à 2,4x(1) au 30 juin 2023 contre 3,1x au 30 juin 2022

o L’achèvement attendu du programme de cession va accélérer le désendettement au second semestre, avec un ratio dette nette/EBITDA ajusté compris entre 2,0x et 2,2x au 31 décembre 2023

·AJUSTEMENT À LA HAUSSE DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR 2023 TENANT COMPTE D’UNE HYPOTHESE DE PRODUCTION ANNUELLE REVUE EN HAUSSE

ratio calculé avant impact de la norme IFRS 5 et comparable au ratio de 3,1x établi au 30 juin 2022 ; voir détails page 19

En M EUR S1 2022* S1 2023 Variation annuelle Production automobile mondiale** (en millions d’unités) 38 933 43 300 +11,2 % Ventes 11 233 13 621 +21,3 % dont : Croissance organique (à périmètre et taux de change constants)

Effet de périmètre de HELLA (1 mois)



2 093

617 +18,6 %

+5,5 % EBITDA ajusté

en % des ventes 1 266

11,3% 1 607

11,8% +26,9 %

+50 pb Résultat opérationnel 398 675 +69,6 % en % des ventes 3,5% 5,0% +150 pb Cash-flow net

en % des ventes 155

1,4% 172

1,3% +11,0 %

-10 pb

* Après retraitement pour SAS (qui fait partie de l’activité « Interiors »), présentée Activités non poursuivies à compter du 1er janvier 2022

** Source : S&P Global Mobility de juillet 2023





NOUVEAUX OBJECTIFS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2023

Sur la base de la croissance réelle de la production automobile mondiale au premier semestre et de l’évolution attendue au second semestre, FORVIA revoit à la hausse son hypothèse de production automobile mondiale pour 2023 à environ 86 millions de véhicules légers, contre une estimation établie à 82 millions en février.

En conséquence, le Groupe ajuste à la hausse ses objectifs financiers pour 2023 comme suit :

Chiffre d’affaires compris entre 26,5 milliards d’euros et 27,5 milliards d’euros (vs. « entre 25,2 milliards d’euros et 26,2 milliards d’euros »)

(vs. « entre 25,2 milliards d’euros et 26,2 milliards d’euros ») Marge opérationnelle comprise entre 5,2 % et 6,2 % du chiffre d’affaires (vs. « entre 5,0 % et 6,0 % ») , confirmant l’amélioration séquentielle au second semestre par rapport au premier

(vs. « entre 5,0 % et 6,0 % ») Cash-flow net > 1,5 % du chiffre d’affaires (inchangé)

(inchangé) Ratio dette nette/EBITDA ajusté compris entre 2,0x et 2,2x au 31 décembre 2023 (vs. « entre 2,0x et 2,4x »)

Patrick KOLLER, Directeur général de FORVIA, a déclaré :

« Au premier semestre, la production automobile mondiale a progressé de plus de 10 %, portée par une demande soutenue et une amélioration progressive de l’offre de semi-conducteurs. Dans ce contexte et dans un environnement d'inflation persistante, nous avons enregistré une croissance organique et une surperformance fortes ; nous avons amélioré notre rentabilité et généré un solide cash-flow.

Notre trajectoire de désendettement se traduit par une nouvelle réduction de notre ratio dette nette/EBITDA ajusté au 30 juin. Le désendettement reste notre priorité absolue.

Notre performance au premier semestre est renforcée par la contribution de HELLA et par la bonne progression des synergies, en avance sur notre plan, confirmant le bien-fondé du rapprochement de nos forces.

Nous avons aussi enregistré au premier semestre une bonne prise de commandes de 15 milliards d’euros avec une rentabilité moyenne supérieure à nos objectifs POWER25, reflétant l’attractivité incontestable du portefeuille de technologies du Groupe et son adéquation avec les mégatendances de l’industrie automobile, ainsi que notre sélectivité dans les programmes que nous acquérons.

FORVIA est aligné avec ses priorités et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs POWER25. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de FORVIA pour leur détermination et leur engagement.

Le Groupe devrait enregistrer une nouvelle amélioration de ses performances au second semestre. La marge opérationnelle devrait s’améliorer par rapport au premier semestre, principalement sous l’effet de la montée en puissance des synergies, de l’augmentation de l’impact de la répercussion de l’inflation, et de la résolution confirmée d’ici la fin du troisième trimestre des difficultés liées à un programme de Seating au Michigan. Le désendettement sera également accéléré grâce à la clôture effective au troisième trimestre des transactions déjà annoncées dans le cadre de notre programme de cessions d’actifs, et à la génération de trésorerie.

Enfin, compte tenu de l’évolution du marché depuis le début de l’année, notre dernière estimation de la production automobile mondiale est désormais revue en hausse à environ 86 millions de véhicules légers, contre une estimation initiale établie à 82 millions en février, ce qui nous a conduits à ajuster à la hausse nos objectifs pour l’ensemble de l’année 2023 ».

Les états financiers consolidés du premier semestre 2023 ont été approuvés par le Conseil d’administration qui s’est réuni le 26 juillet 2023, sous la présidence de Michel de Rosen.

Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes, qui ont émis leur rapport.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

IFRS 5 - Activités non poursuivies

La division SAS Cockpit Modules de Faurecia (services d’assemblage et de logistique), qui faisait partie de l’activité « Interiors » et dont la cession envisagée a été annoncée le 19 février 2023, est désormais présentée en activités non poursuivies et les impacts sur les chiffres consolidés 2022 du Groupe sont présentés dans les annexes jointes à la fin de ce document.

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux prévisions S&P Global Mobility datées de juillet 2023.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DU PREMIER SEMESTRE 2023

Forte prise de commandes supérieure à 15 milliards d’euros au premier semestre 2023 avec une rentabilité moyenne élevée, renforçant l’exposition du Groupe aux segments en forte croissance

Au premier semestre, FORVIA a enregistré des prises de commandes supérieures à 15 milliards d’euros, un niveau élevé reflétant la forte dynamique de Faurecia et de HELLA.

Les marchés obtenus par le Groupe renforcent son développement sur ses activités clés et ses zones géographiques :

Le montant de 3,8 milliards d’euros enregistré en Chine, soit 25 % du total des prises de commandes du Groupe, traduit le renforcement du partenariat avec BYD et les bonnes perspectives avec les autres constructeurs chinois et internationaux ;

soit 25 % du total des prises de commandes du Groupe, traduit le renforcement du partenariat avec BYD et les bonnes perspectives avec les autres constructeurs chinois et internationaux ; Le montant de 3,2 milliards d’euros enregistré dans l’activité Electronics, soit 21 % du total des prises de commandes du Groupe, souligne notamment la solidité du portefeuille de technologies de HELLA ;

soit 21 % du total des prises de commandes du Groupe, souligne notamment la solidité du portefeuille de technologies de HELLA ; Le montant de 7,5 milliards d’euros enregistré dans l’activité Electric Vehicles (EV + FCEV), représentant 50 % du total des prises de commandes du Groupe, inclut un contrat important remporté avec un grand constructeur de voitures électriques américain et l’obtention d’un marché prometteur dans le système de stockage d’hydrogène obtenu auprès d’un grand constructeur automobile ;

représentant 50 % du total des prises de commandes du Groupe, inclut un contrat important remporté avec un grand constructeur de voitures électriques américain et l’obtention d’un marché prometteur dans le système de stockage d’hydrogène obtenu auprès d’un grand constructeur automobile ; Le montant de 8 milliards d’euros enregistré dans l’activité Premium & SUV, représentant plus de 54 % du total des prises de commandes du Groupe, inclut des succès importants sur l’ensemble des régions.

Il convient de mentionner :

L’obtention d’un contrat important dans le Lighting auprès d’un constructeur américain de véhicules électriques (début de production : quatrième trimestre 2024) ;

L’obtention d’un nouveau contrat pour des sièges complets haut de gamme pour BYD en Chine (début de production : quatrième trimestre 2024) ;

L’obtention d’un programme de Seating auprès d’un constructeur allemand pour le marché européen (début de production : second trimestre 2026) ;

Et l’obtention d’un marché clé pour Clarion Cockpit Electronics auprès d’un constructeur japonais (début de production : second trimestre 2027).

Les prises de commandes enregistrées au premier semestre 2023 sont assorties d’une marge opérationnelle moyenne supérieure aux objectifs Power25 du Groupe.

Accélération de l’intégration de HELLA et des synergies

Le rapprochement avec HELLA s’est accéléré au premier semestre, avec de nouvelles synergies de revenus et de coûts.

Sur les synergies de revenus, Faurecia et HELLA ont fait une présentation commune pour la première fois au salon Consumer Electronics Show de Las Vegas et au Shanghai Auto-Show. Elles présenteront conjointement leurs technologies au prochain salon IAA Mobility 2023 à Munich. Au 30 juin 2023, les prises de commandes conjointes cumulées s’élèvent à 1,9 milliard d’euros.

En s’appuyant sur de nombreux projets dans des domaines clés, notamment les achats, le fret et les frais généraux et administratifs, Faurecia et HELLA ont généré des synergies de coûts accélérées au premier semestre. Les synergies de coûts totales sont en hausse, à 64 millions d’euros à la fin du premier semestre 2023 (contre 11 millions d’euros à la fin du premier semestre 2022) et les synergies de coûts attendues fin 2023 devraient dépasser l’objectif initial de 120 millions d’euros (40 % du total des synergies de coûts de 300 millions d’euros à générer d’ici 2025).

Début juillet, FH Services S.A.S., une coentreprise détenue et cogérée par HELLA et Faurecia, a été créée dans l’objectif de développer les synergies d’une organisation partagée pour devenir le fournisseur mondial de solutions informatiques et d’achats indirects pour les 150 000 utilisateurs internes de FORVIA dans le monde entier.

Conclusion amiable du programme de Seating pour le Jeep Grand Wagoneer au Michigan confirmant l’arrêt des opérations déficitaires de « Juste à temps » d’ici la fin du troisième trimestre

Au premier semestre, FORVIA et Stellantis ont résolu à l’amiable les revendications des parties en permettant à FORVIA de sortir du programme Jeep Grand Wagoneer au Michigan. Les actions suivantes permettront au programme d’atteindre l’équilibre d’ici la fin du troisième trimestre 2023 :

Cessation de l’activité « Juste à temps » à compter du 30 septembre 2023

Poursuite de l’activité « Structures de sièges », relocalisée à Monterrey (Mexique)

Négociations en cours avec les clients pour améliorer la répercussion de l’inflation au second semestre

Au premier semestre, la marge opérationnelle a continué d’être impactée par l’inflation des coûts. Par rapport à 2022 où la hausse des coûts était principalement due aux prix des matières premières, l’inflation en 2023 est principalement liée à l’énergie, à la main-d’œuvre et, dans une moindre mesure, aux prix des matières premières.

Au premier semestre, FORVIA a décidé de ne pas accepter des compensations insuffisantes proposées par certains constructeurs à hauteur d’environ 30 millions d’euros et va poursuivre les négociations afin de parvenir à des accords plus acceptables au second semestre.

Fin 2022, la répercussion de l’inflation cumulée représentait 87 % de l’inflation brute totale. Sur la base de l’effet de report des accords passés et des effets positifs attendus des négociations en cours, le Groupe prévoit de récupérer un pourcentage d’inflation plus élevé au second semestre et d’atteindre en fin d’année au minimum le niveau de 87 % atteint fin 2022.

Les trois transactions finalisant le programme de cession d’actifs d’un milliard d’euros ont toutes reçu les approbations réglementaires : deux seront finalisées prochainement et la troisième est attendue d’ici la fin du troisième trimestre 2023

Au premier semestre, FORVIA a signé trois accords finalisant son programme de cession d’actifs d’un milliard d’euros lancé en 2022 :

la cession d’une participation de 16,66 % dans Symbio à Stellantis pour une contribution totale de 150 millions d’euros. Toutes les approbations réglementaires requises ont désormais été obtenues et les parties prévoient de clore la transaction prochainement. Une fois cette transaction finalisée, FORVIA, Michelin et Stellantis seront des partenaires de Symbio à parts égales (33,33 %) ;

la cession au groupe Motherson de la division SAS Cockpit Modules (services d’assemblage et de logistique) pour une valeur d’entreprise de 540 millions d’euros. La transaction a désormais été autorisée par les autorités de contrôle des fusions dans toutes les juridictions concernées et les parties visent à clore la transaction dans les jours à venir ;

la vente à Cummins d’une partie de l’activité de post-traitement des gaz d’échappement de véhicules utilitaires en Europe et aux États-Unis pour une valeur d’entreprise de 142 millions d’euros. La transaction a été autorisée par les autorités de contrôle des fusions. Les parties prévoient de clore la transaction d’ici la fin du troisième trimestre.

Les produits de trésorerie associés contribueront à l’accélération du désendettement du Groupe et à la réduction du ratio dette nette/EBITDA ajusté entre 2,0x et 2,2x d’ici la fin de l’année.

Nouvelles réalisations ESG avec une note de MSCI relevée de « BBB » à « A » et un nouveau pas en avant sur la voie de la décarbonation

MSCI, l’une des principales agences de notation extra-financière, a relevé la note de FORVIA de « BBB » à « A ». L’agence salue l’évolution positive de la gouvernance, en particulier l’alignement de la structure du Conseil d’administration sur les intérêts des investisseurs. MSCI souligne également l’entrée dans l’activité Lighting, qui est intrinsèquement moins exposée aux risques liés à la responsabilité des produits que les autres produits du secteur des équipementiers automobiles. Après le précédent relèvement de « BB » à « BBB » obtenu en juillet 2022, cette nouvelle étape souligne les progrès constants du Groupe sur les thèmes ESG et place désormais FORVIA dans le premier quartile du groupe des 32 fabricants de composants automobiles de l’univers MSCI.

En s’appuyant sur sa feuille de route Zéro Emission Carbone à l’horizon 2045 validée par SBTi, FORVIA a réalisé une nouvelle avancée sur la voie de la décarbonation en signant un contrat d’achat d’électricité (CAE) sur dix ans avec Renewable Capital. Cette opération couvre la quasi-totalité de la production des 24 éoliennes (417 GWhs) situées dans la ferme de Klevberget (Suède) et générera l’équivalent de plus de 40 % de la consommation électrique annuelle européenne de FORVIA, portant sa capacité d’énergie renouvelable à 70 % de sa consommation en Europe.





CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2023

Le marché automobile a progressé de 11,2 % au premier semestre, porté par un fort rebond en Europe

La production automobile mondiale a été marquée par une forte dynamique au premier semestre avec une production mondiale de 43,3 millions de véhicules légers, soit une croissance de 11,2 % en glissement annuel. Le marché a bénéficié d’une demande mondiale très robuste et de la normalisation progressive de l’offre de semi-conducteurs.

Dans nos principales régions, les tendances sont les suivantes :

Europ e (47 % des ventes du Groupe) : la production est de 9,2 millions de véhicules légers, en hausse de 16,1 % par rapport au premier semestre 2022 qui avait été impacté par le début de la guerre en Ukraine ;

(47 % des ventes du Groupe) : la par rapport au premier semestre 2022 qui avait été impacté par le début de la guerre en Ukraine ; Amérique du Nord (24 % des ventes du Groupe) : la production est en hausse de 12,2 % à 8 millions de véhicules légers, le plus haut premier semestre depuis 2019 ;

(24 % des ventes du Groupe) : le plus haut premier semestre depuis 2019 ; Chine (20 % des ventes du Groupe) : la production est en hausse de 7,1 % à 12,6 millions de véhicules légers, représentant près de 30 % de la production mondiale.

Chiffre d’affaires et résultat opérationnel consolidés du Groupe au premier semestre 2023

Chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2022 de 13,6 milliards d’euros : +21,3 % en données publiées et +18,6 % sur une base organique, soit une surperformance de 740 points de base

Croissance organique de 2,092 milliards d’euros, soit +18,6 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, représentant une forte surperformance de 740 points de base par rapport à la production automobile mondiale en hausse de 11,2 % sur la période. Sur les 740 points de base, 430 ont été générés par les volumes, 110 par la répercussion de l’inflation et 200 par un mix régional favorable.

Effet de périmètre positif de 617 millions d’euros, soit +5,5 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, correspondant à la consolidation d’un mois supplémentaire de HELLA (consolidation démarrée le 1 er février 2022).

février 2022). Effet de change négatif de 322 millions d’euros soit 2,9 % du chiffre d’affaires de l’année dernière, principalement en raison de la dépréciation du yuan chinois, du peso argentin et de la livre turque par rapport à l’euro, atténuée par l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro.

Toutes les activités du Groupe ont enregistré une forte surperformance organique.

Résultat opérationnel consolidé au premier semestre 2023 de 675 millions d’euros, en hausse de 150 points de base à 5,0 % du chiffre d’affaires

La hausse de 277 millions d’euros s’explique par :

L’effet volume/mix pour un impact positif estimé de 260 millions d’euros ; Un effet de change négatif de 45 millions d’euros ; Un coût de l’inflation nette pour un impact négatif estimé de 50 millions d’euros ; Une accélération des synergies de coûts liées à l’intégration de HELLA pour un impact positif sur un an de 53 millions d’euros (64 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 11 millions d’euros au premier semestre 2022) ; Une réduction séquentielle en glissement annuel des surcoûts du programme de Seating au Michigan, conduisant à un impact net positif de 20 millions d’euros (25 millions d’euros de surcoûts au premier semestre 2023 contre 45 millions d’euros au premier semestre 2022) ; Une contribution positive d’un mois supplémentaire de consolidation de HELLA pour 38 millions d’euros.



Il convient de rappeler que les mesures commerciales visant à atténuer l’inflation ont un effet dilutif sur la marge opérationnelle, car elles sont à marge nulle.





VENTES ET RENTABILITÉ PAR ACTIVITÉ AU PREMIER SEMESTRE 2023

SEATING (31 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période)

Ventes

Forte surperformance organique des ventes de 1 200 points de base portée par : Une forte croissance organique du chiffre d’affaires de +43 % en Chine stimulée par une activité soutenue avec BYD et un grand constructeur américain de véhicules électriques ; Une surperformance en Europe, avec une croissance organique de +19 %, principalement liée aux équipementiers allemands.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 3,3 %, en hausse de 150 points de base par rapport au premier semestre 2022. Cette amélioration intègre l’impact positif sur un an de la réduction de 20 millions d’euros des surcoûts liés au programme Michigan (25 millions d’euros de surcoûts au premier semestre 2023 contre 45 millions d’euros au premier semestre 2022). Comme déjà indiqué en page 5, l’accord signé avec le constructeur permet à FORVIA de sortir d’ici la fin du troisième trimestre de la partie « Juste à temps » de ce programme qui était déficitaire. Cette amélioration traduit également un impact positif sur le mix régional, l’activité en Chine ayant fortement progressé et contribuant à la hausse de la marge opérationnelle. À l’inverse, la marge opérationnelle a été impactée par l’effet dilutif de la répercussion de l’inflation.



Le 20 juillet, FORVIA et BYD ont annoncé le renforcement de leur partenariat avec la construction d’une nouvelle usine d’assemblage de sièges en Thaïlande.

FORVIA et BYD lanceront la construction d’une nouvelle usine de pointe pour l’assemblage de sièges dans la province de Rayong en Thaïlande. Ce nouveau site produira des ensembles de sièges complets au sein de Shenzhen Faurecia Automotive Parts Co., Ltd, une coentreprise créée par BYD et Faurecia en 2017, détenue majoritairement par FORVIA.

Cet accord renforcera le partenariat développé avec BYD, qui compte déjà sept usines à la pointe de la technologie établies en Chine, dont quatre inaugurées au cours des 18 derniers mois.

L’entrée de FORVIA sur le marché thaïlandais pour ses activités Seating marque une étape importante et vient renforcer la présence industrielle du Groupe, déjà présent dans le pays dans les activités Interiors, Electronics et Clean Mobility.

INTERIORS (18 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période)

Ventes

Forte surperformance organique des ventes de 440 points de base, portée par une croissance à deux chiffres des ventes dans toutes les grandes régions, notamment : L’Europe à +22 %, grâce à Ford, JLR et BMW ; La Chine à +24 %, grâce à une forte accélération avec un grand constructeur de véhicules électriques américain, Volvo et de nouveaux entrants.

notamment :

Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 3,8 %, en hausse de 90 points de base par rapport au premier semestre 2022. Cette amélioration traduit : La contribution positive de l’évolution du rapport volume/mix ; La contribution négative de l’investissement dans Materi’Act, pôle nouvellement créé pour les matériaux durables, l’impact dilutif de la répercussion de l’inflation et les coûts générés par un nombre élevé de mises en production simultanées.

CLEAN MOBILITY (18 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période)

Ventes

Surperformance organique des ventes de 50 points de base, portée par : Une dynamique solide en Asie (+20 %), soutenue par un haut niveau d’activité avec Volkswagen en Chine et une forte amélioration des ventes avec HKMC dans le reste de l’Asie ; Une forte croissance organique des ventes de +14 % en Europe, portée principalement par Stellantis et Ford ; Une forte croissance organique à deux chiffres de +30 % en Amérique du Sud, reflétant une forte activité avec Ford et Toyota.



Résultat opérationnel

Marge opérationnelle de 7,7 %, en hausse de 110 points de base par rapport au premier semestre 2022. Cette amélioration est le résultat net de : La contribution positive de l’évolution du rapport volume/mix et la résolution progressive de certains surcoûts opérationnels ayant affecté la rentabilité en 2022 ; La contribution négative du développement des ventes à zéro émission, qui ne sont pas encore rentables, et de l’impact dilutif de la répercussion de l’inflation.



ELECTRONICS (15 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période)

Ventes

Forte surperformance organique des ventes de 750 points de base L’activité Electronics du Groupe enregistre une croissance organique à deux chiffres. HELLA Electronics (environ trois quarts du total de l’activité Electronics de FORVIA) a bénéficié d’une forte demande en produits de conduite automatisée et de gestion de l’énergie, tels que les capteurs radar et les systèmes de gestion des batteries haute tension.



Résultat opérationnel

La marge opérationnelle de 4,3 %, en hausse de 20 points de base par rapport au premier semestre 2022, traduit : Une amélioration de la marge opérationnelle pour HELLA Electronics reflétant l’effet net de l’amélioration de la performance opérationnelle et du redressement par rapport aux difficultés de l’année précédente en Chine, d’une part, et l’augmentation des dépenses de R&D pour développer le carnet de commandes et préparer les projets en cours, d’autre part ; Une perte d’exploitation pour Clarion Electronics, principalement en raison de la forte hausse des coûts de fret pour maintenir l’approvisionnement en semi-conducteurs, un mix géographique défavorable et un retard dans la compensation de l’inflation avec deux constructeurs japonais.



LIGHTING (14 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période)

Ventes

Solide surperformance organique des ventes de 1 370 points de base La croissance organique des ventes d’environ 25 % reflète la position de leader du marché et le mix régional favorable, avec une forte demande des équipementiers haut de gamme pour des solutions d’éclairage sophistiquées.



Résultat opérationnel

Forte amélioration de la marge opérationnelle à 4,9 %, en hausse de 410 points de base par rapport au premier semestre 2022 qui confirme le redressement en cours et reflète : Le levier opérationnel positif avec une amélioration du développement commercial ; L’amélioration de la performance en Chine impactée au premier semestre 2022 par le confinement lié à la pandémie de Covid-19.



LIFECYCLE SOLUTIONS (4 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période)

Ventes

Forte surperformance organique des ventes de 290 points de base, portée par : Une activité fructueuse pour les pièces de rechange avec une forte croissance, notamment au Mexique, en Pologne et au Brésil ; Une activité soutenue avec les véhicules utilitaires.



Résultat opérationnel

La marge opérationnelle de 13,2 %, en hausse de 230 points de base sur un an, reflète : Une activité plus élevée et des économies sur les frais généraux et administratifs ; Une forte répercussion de la hausse des coûts.







VENTES ET RENTABILITÉ PAR RÉGION AU PREMIER SEMESTRE 2023

Ventes

Forte dynamique commerciale en Europe (47 % des ventes du Groupe) et en Chine (20 % des ventes du Groupe), avec une surperformance de 270 points de base et 2 210 points de base respectivement : L’Europe (au sein de la zone EMEA) a enregistré une croissance organique de +19 %, portée par la bonne performance des activités Seating, Electronics et Lighting ; La Chine (au sein de l’Asie) a enregistré une croissance organique de +29 %, soutenue par les activités Seating, Lighting et Interiors.

(47 % des ventes du Groupe) (20 % des ventes du Groupe), La croissance organique des ventes de +10,3 % dans la zone Amériques a été portée par l’Amérique du Sud qui a enregistré une croissance à deux chiffres, tandis que l’Amérique du Nord a enregistré une croissance voisine de 10%.

Résultat opérationnel

Amélioration de la marge opérationnelle dans toutes les régions : La marge opérationnelle dans la zone EMEA a commencé à se redresser, passant de 2,0 % au premier semestre 2022 à 2,6 % au premier semestre 2023, malgré l’inflation. La marge opérationnelle en Amérique s’est également améliorée, passant de 1,3 % au premier semestre 2022 à 4,0 % au premier semestre 2023, principalement sous l’effet de l’amélioration de la rentabilité des activités nord-américaines. La marge opérationnelle en Asie s’est améliorée, passant de 9,0 % au premier semestre 2022 à 10,4 % au premier semestre 2023, démontrant ainsi la solidité de la marge opérationnelle à deux chiffres en Chine.





ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023

Comme détaillé précédemment par activité et par région, le résultat opérationnel (avant amortissement des actifs incorporels acquis) progresse de 69,6 %, passant de 398 millions d’euros au premier semestre 2022 à 675 millions d’euros au premier semestre 2023, soit une amélioration de 150 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de 3,5 % au premier semestre 2022 à 5,0 % au premier semestre 2023.

Amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre des regroupements d’entreprises : charge nette de 98 millions d’euros contre une charge nette de 81 millions d’euros au premier semestre 2022, reflétant pour l’essentiel le mois supplémentaire de consolidation de HELLA qui a débuté en février 2022.

charge nette de 98 millions d’euros contre une charge nette de 81 millions d’euros au premier semestre 2022, reflétant pour l’essentiel le mois supplémentaire de consolidation de HELLA qui a débuté en février 2022. Frais de restructuration : charge nette de 72 millions d’euros contre une charge nette de 154 millions d’euros au premier semestre 2022 qui intègrait une charge nette de 45 millions d’euros au titre des actions de restructuration en Russie.

charge nette de 72 millions d’euros contre une charge nette de 154 millions d’euros au premier semestre 2022 qui intègrait une charge nette de 45 millions d’euros au titre des actions de restructuration en Russie. Autres produits et charges opérationnels non courants : résultat net de 1 million d’euros contre une charge nette de 74 millions d’euros au premier semestre 2022, qui comprenait les coûts liés à l’acquisition de HELLA pour 41 millions d’euros et les autres coûts liés aux opérations en Russie pour 29 millions d’euros.

résultat net de 1 million d’euros contre une charge nette de 74 millions d’euros au premier semestre 2022, qui comprenait les coûts liés à l’acquisition de HELLA pour 41 millions d’euros et les autres coûts liés aux opérations en Russie pour 29 millions d’euros. Résultat financier net : une charge nette de 306 millions d’euros contre une charge nette de 271 millions d’euros au premier semestre 2022 reflète principalement la hausse des taux d’intérêt et la hausse de l’endettement net moyen sur la période.

Le résultat avant impôt (des sociétés intégrées) se traduit par un bénéfice de 200 millions d’euros contre une perte de 182 millions d’euros au premier semestre 2022.

Après une charge nette d’impôt de 116 millions d’euros contre 44 millions d’euros au premier semestre 2022, le résultat net des sociétés intégrées se traduit par un bénéfice de 85 millions d’euros contre une perte de 227 millions d’euros au premier semestre 2022.

Après déduction de la part de résultat des sociétés liées (seulement 0,1 million d’euros au premier semestre 2023 contre 12 millions d’euros au premier semestre 2022), l’impact des activités non poursuivies (un profit de 18 millions d’euros au premier semestre 2023 contre une perte de 6 millions d’euros au premier semestre 2022) et une déduction des intérêts minoritaires (74 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 52 millions d’euros au premier semestre 2022), la part du Groupe sur le résultat net consolidé est redevenu bénéficiaire avec 28 millions d’euros au premier semestre 2023 contre une perte de 296 millions d’euros au premier semestre 2022.





TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AU PREMIER SEMESTRE 2023

L’EBITDA ajusté progresse de 26,9 % à 1 607 millions d’euros, soit 11,8 % du chiffre d’affaires (contre 1 266 millions d’euros et 11,3 % du chiffre d’affaires au premier semestre 2022).

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 454 millions d’euros, soit 3,3 % du chiffre d’affaires (contre 508 millions d’euros au premier semestre 2022, soit 4,5 % du chiffre d’affaires).

(contre 508 millions d’euros au premier semestre 2022, soit 4,5 % du chiffre d’affaires). La R&D capitalisée s’élève à 500 millions d’euros, soit 3,7 % du chiffre d’affaires (contre 465 millions d’euros au premier semestre 2022, soit 4,1 % du chiffre d’affaires).

(contre 465 millions d’euros au premier semestre 2022, soit 4,1 % du chiffre d’affaires). La variation du fonds de roulement se traduit par une entrée de 16 millions d’euros (contre une entrée de 90 millions d’euros au premier semestre 2022) : strict contrôle du BFR, principalement via les stocks, malgré une forte hausse des ventes.

(contre une entrée de 90 millions d’euros au premier semestre 2022) : strict contrôle du BFR, principalement via les stocks, malgré une forte hausse des ventes. La variation de l’affacturage se traduit par une entrée de 149 millions d’euros (contre une entrée de 234 millions d’euros au premier semestre 2022 qui reflète l’extension du programme d’affacturage à HELLA) : cette entrée reflète principalement la redistribution de l’encours d’affacturage SAS vers le reste du Groupe et incluait un impact temporaire de 35 millions d’euros à la fin du semestre en conséquence de la mise en œuvre d'un nouveau système de paiement par un client (sans effet sur le cash-flow net) ; au 30 juin 2023, l’affacturage total s’élève à 1,339 milliard d’euros, et devrait baisser au second semestre pour atteindre environ 1,3 milliard d’euros d’ici la fin de l’année.

(contre une entrée de 234 millions d’euros au premier semestre 2022 qui reflète l’extension du programme d’affacturage à HELLA) : cette entrée reflète principalement la redistribution de l’encours d’affacturage SAS vers le reste du Groupe et incluait un impact temporaire de 35 millions d’euros à la fin du semestre en conséquence de la mise en œuvre d'un nouveau système de paiement par un client (sans effet sur le cash-flow net) ; au 30 juin 2023, l’affacturage total s’élève à 1,339 milliard d’euros, et devrait baisser au second semestre pour atteindre environ 1,3 milliard d’euros d’ici la fin de l’année. Les paiements de restructuration s’élèvent à 91 millions d’euros (contre 88 millions d’euros au premier semestre 2022) ; les paiements de charges financières s’élèvent à 234 millions d’euros (contre 170 millions d’euros au premier semestre 2022), reflétant principalement l’augmentation de la dette nette liée à l’acquisition de HELLA ; et les paiements sur les taxes s’élèvent à 306 millions d’euros (contre 218 millions d’euros au premier semestre 2022) intégrant le paiement d’une retenue à la source de 69 millions d’euros liée aux dividendes exceptionnels reçus de HELLA au titre de la cession de sa participation dans HBPO.

Le cash-flow net progresse de 11,0 % à 172 millions d’euros (contre 155 millions d’euros au premier semestre 2022).

Les dividendes versés aux actionnaires minoritaires s’élèvent à 75 millions d’euros (contre 4 millions d’euros au premier semestre 2022) et comprennent les dividendes exceptionnels versés aux actionnaires minoritaires de HELLA.

Les investissements financiers nets et autres s’élèvent à 89 millions d’euros (contre 4,9 milliards d’euros au premier semestre 2022 reflétant le versement en numéraire de l’acquisition d’une participation majoritaire dans HELLA).

Les activités non poursuivies s’élèvent à 57 millions d’euros (contre 53 millions d’euros au premier semestre 2022).

L’impact IFRS16 s’élève à 76 millions d’euros (contre 162 millions d’euros au premier semestre 2022).

En conséquence, la dette financière nette au 30 juin 2023 s’élève à 8,1 milliards d’euros (dont un impact IFRS16 de 76 millions d’euros), soit un ratio dette nette/EDITDA ajusté de 2,4x (avant impact IFRS5) et 2,5x (après impact IFRS5), en forte baisse par rapport au ratio de 3,1x enregistré il y a un an.

Au 30 juin 2023, en raison de la mise en œuvre de la norme IFRS5, l’EBITDA ajusté exclut la contribution de SAS considérée comme « Activités non poursuivies », tandis que la dette n’est pas encore diminuée du produit de la cession. Pour mieux refléter la performance, le ratio dette nette/EBITDA ajusté avant impact IFRS5 s’établit à 2,4x au 30 juin 2023 et est en tous points comparable au ratio de 3,1x enregistré il y a un an.

Le ratio dette nette/EBITDA ajusté diminuera significativement au 31 décembre 2023 pour s’établir entre 2,0x et 2,2x, grâce (i) à l’encaissement, d’ici la fin du troisième trimestre, de l’ensemble des produits liés à la finalisation du programme de cession lancé en 2022 ; et (ii) au cash-flow net généré au second semestre.

Au 31 décembre 2023, FORVIA aura d’ores et déjà parcouru plus de la moitié du chemin pour atteindre l’objectif présenté en novembre 2022 dans le cadre du plan POWER25, à savoir la réduction de son ratio dette nette/EBITDA ajusté qui doit passer de 3,1x au 30 juin 2022 (premier ratio semestriel calculé après paiement de la participation majoritaire dans HELLA) à moins de 1,5x au 31 décembre 2025.

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 3,5 MILLIARDS D’EUROS AU 30 JUIN 2023

Au 30 juin 2023, la liquidité du Groupe s’élève à 5,5 milliards d’euros, dont 3,5 milliards d’euros de trésorerie disponible, 1,5 milliard d’euros sur la ligne de crédit senior de FORVIA totalement inutilisée et 500 millions d’euros sur la ligne de crédit senior de HELLA également non tirée.

Dans le cadre de sa politique de gestion proactive de la dette, FORVIA a récemment prolongé l’échéance de la quasi-totalité de sa ligne de crédit senior de 1,5 milliard d’euros d’un an jusqu’en mai 2027 (avec des options jusqu’en 2028), a refinancé avec succès sa ligne de 500 millions d’euros arrivant à échéance en juin 2026 (avec deux extensions possibles d’un an) et a prolongé un prêt à terme de 200 millions d’euros de deux ans jusqu’en juin 2025.

NOUVEAUX OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2023

Sur la base de la croissance réelle de la production automobile mondiale au premier semestre et de l’évolution attendue au second semestre, FORVIA revoit à la hausse son hypothèse de production automobile mondiale en 2023 à environ 86 millions de véhicules légers (contre une estimation établie à 82 millions en février et les dernières prévisions de S&P Global Mobility datées de juillet 2023 établies à 86,7 millions de véhicules légers).

En conséquence, le Groupe ajuste ses prévisions à la hausse pour 2023 comme suit :

Chiffre d’affaires compris entre 26,5 milliards d’euros et 27,5 milliards d’euros (vs. « entre 25,2 milliards d’euros et 26,2 milliards d’euros »)

(vs. « entre 25,2 milliards d’euros et 26,2 milliards d’euros ») Marge opérationnelle comprise entre 5,2 % et 6,2 % du chiffre d’affaires (vs. « entre 5,0 % et 6,0 % ») , confirmant l’amélioration séquentielle au second semestre par rapport au premier

(vs. « entre 5,0 % et 6,0 % ») Cash-flow net > 1,5 % du chiffre d’affaires (inchangé)

(inchangé) Ratio dette nette/EBITDA ajusté compris entre 2,0x et 2,2x au 31 décembre 2023 (vs. « entre 2,0x et 2,4x »)

Ces prévisions reflètent l’amélioration séquentielle attendue de la marge opérationnelle au second trimestre par rapport au premier semestre, porté par les facteurs suivants :

L’accélération des synergies, avec l’impact total des synergies mises en œuvre au premier semestre et la montée en puissance de nouveaux projets identifiés ;

Une meilleure compensation de l’inflation des coûts grâce à la poursuite des négociations ;

La réduction séquentielle des pertes d’exploitation du programme de Seating dans le Michigan (arrêt des opérations Juste à temps déficitaires à la fin du troisième trimestre).

Ces prévisions reposent sur des taux de change moyens annuels de 1,08 pour EUR/USD et de 7,54 pour EUR/CNY. Elles supposent qu’aucun confinement majeur n’affecte la production ou les ventes au détail dans n’importe quelle région au second semestre et tiennent compte de la dernière mise à jour de l’impact net de l’inflation des coûts par le Groupe.

EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS POWER25

Le Groupe confirme également ses objectifs pour l’exercice 2025, tels que présentés lors du Capital Markets Day du 3 novembre 2022 :

Chiffre d’affaires d’environ 30 milliards d’euros

Marge opérationnelle > 7 % du chiffre d’affaires

Cash-flow net > 4 % du chiffre d’affaires

Ratio dette nette/EBITDA ajusté < 1,5x au 31 décembre 2025

Ces objectifs financiers reposent sur les principales hypothèses suivantes :

une production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025, plus prudente que la dernière prévision de S&P Global Mobility de 90 millions ;

un taux de change 2025 USD/€ à 1,05 et CNY/€ à 7,00.

Ces objectifs supposent qu'aucun confinement majeur n'affecte la production ou les ventes au détail dans toute grande région de production automobile au cours de la période.

À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

FORVIA, 7e fournisseur mondial de technologies automobiles, regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 290 sites industriels, 76 centres de R&D et 157 000 salariés dont plus de 15 000 ingénieurs R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA offre une approche unique et globale des défis de l’automobile d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 25,5 milliards d’euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG et CAC SBT 1,5°. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement engagé dans la planification et la réalisation de la transformation de la mobilité. www.forvia.com

