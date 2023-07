English French

Le 27 juillet 2023,

RCI Banque : Activités et Résultats du 1er semestre 2023

Vous trouverez le Rapport d’Activités et Résultats de RCI BANQUE au 30 juin 2023, mis à disposition sur le sur le site Internet de Mobilize Financial Services www.mobilize-fs.com

Pièce jointe