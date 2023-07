RCI Banque - Communiqué de Presse: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS DE PERFORMANCE COMMERCIALE ET DE SATISFACTION CLIENT Communiqué de presse en libre-service

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 27 juillet 2023





RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023 : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES AFFICHE UNE BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET CONFIRME LA SOLIDITE DE SA PERFORMANCE FINANCIERE

Confirmant la validité de sa stratégie orientée sur la valeur plutôt que les volumes, Mobilize Financial Services affiche une bonne performance commerciale1 au premier semestre 2023 :

Un montant moyen financé en hausse de 10,8 % par rapport au premier semestre 2022

646 739 nouveaux dossiers de financement en augmentation de 7,4 % par rapport au premier semestre 2022, pour un montant de nouveaux financements de 10,4 milliards d’euros

Un niveau de recommandation client qui reste à un niveau record, avec un Net Promoter Score2 de + 57 points, en hausse de 2 points depuis novembre 2022





Mobilize Financial Services confirme la solidité de sa performance financière :

Une forte augmentation d es actifs productifs moyens 3 (+ 14,2 % ) par rapport à fin juin 2022 lié e à la hausse des nouveaux financements et à la normalisation du niveau de stocks de véhicules à financer dans les concessions

Un résultat avant impôts du groupe de 487 millions d’euros en augmentation de 10,4 %, le premier semestre 2022 ayant été marqué par une provision pour dépréciation des titres de participations dans la JV RN Bank en Russie.

“Mobilize Financial Services affiche au premier semestre une bonne performance commerciale, qui valide notre stratégie orientée sur la valeur plutôt que sur les volumes, avec un montant moyen financé en hausse de 10,8 % au premier semestre 2023. Nous confirmons notre position d’acteur majeur sur les services financiers liés à la mobilité comme le démontre notamment l’augmentation constante de la part des offres de financement locatives, aujourd’hui à 61 % des dossiers de financement. Nous restons également la référence du marché en termes de satisfaction client, avec un Net Promoter Score de + 57 points. Une nouvelle fois, nous démontrons la solidité de notre performance financière. Ces résultats sont le fruit du travail et de l’implication de toutes les équipes que je tiens à féliciter.” déclare Frédéric Schneider, Directeur général par intérim de Mobilize Financial Services.

UNE BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE QUI VALIDE LA STRATEGIE ORIENTEE SUR LA VALEUR PLUTOT QUE LES VOLUMES

Après deux années marquées par les pénuries de semi-conducteurs, les marques de l’Alliance observent un retour à la normale du niveau d’approvisionnement en 2023 et une croissance de leurs ventes. Dans ce contexte, Mobilize Financial Services voit ses nouveaux financements fortement augmenter au premier semestre 2023 (19,0 %). Hors sociétés consolidées par mise en équivalence, le taux d’intervention est de 43,3 %, en recul de 3,2 points par rapport au premier semestre 2022.

Mobilize Financial Services a financé 646 739 nouveaux dossiers durant le premier semestre 2023, en croissance de 7,4 % par rapport à fin juin 2022.

L’activité de financements des véhicules d’occasion affiche un léger retrait de 2,4 % par rapport à fin juin 2022 avec 172 342 dossiers financés, qui s’explique par la pénurie de semi-conducteurs de ces deux dernières années.

Les financements de véhicules électriques atteignent 35 602 unités au 1er semestre 2023, soit 5,5 % du nombre de dossiers financés.

Mobilize Financial Services soutient la stratégie des marques de l’Alliance et notamment Renaulution “From volume to value" grâce au développement des formules locatives et flexibles. La part des offres locatives a progressé au premier semestre 2023 et représente 61 % des dossiers de financement de véhicules neufs sur le segment des clients particuliers, soit une hausse de 5,4 points, ce qui illustre l’appétence des clients pour des offres toujours plus flexibles. Par ailleurs, le nombre de clients utilisant des offres d’abonnements (Bipi et Mobilize Lease&Co au Brésil) a augmenté de 56% par rapport à juin 2022.

Les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) s’élèvent à 10,4 milliards d’euros, soit une hausse de 19,0 %, portée par les immatriculations des marques de l’Alliance en hausse de 19,7 %

Les actifs productifs moyens liés à l’activité Clientèle s’élèvent à 39,6 milliards d’euros sur le premier semestre 2023, en hausse de 4,2 %. Les actifs productifs moyens liés à l’activité Réseau, qui avaient atteint un point bas en 2021-2022 en raison des pénuries de semi-conducteurs, reviennent à un niveau proche des niveaux pré Covid et s'établissent à 10,3 Md€, en hausse de 4,6 milliards d’euro. Au global, les actifs productifs moyens atteignent 49,9 milliards d’euros, soit une hausse de 14,2 % par rapport au premier semestre 2022.

Le nombre de contrats d’assurances et de services vendus4 au premier semestre 2023 s’établit à 1,94 millions. Rapporté au nombre de véhicules financés, le nombre de services vendus par véhicule est stable avec en moyenne 3 services vendus par véhicule (véhicules neufs et d’occasion).

Mobilize Financial Services reste à un niveau record de recommandation client avec un Net Promoter Score de + 57 points, en hausse de 2 points depuis novembre 2022.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CONFIRME LA SOLIDITE DE SA PERFORMANCE FINANCIÈRE

Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 974 millions d’euros en léger recul de 2 % par rapport à fin juin 2022. Cette baisse est liée à l’impact négatif de la valorisation des swaps de taux qui fait suite à un impact très fortement positif au premier semestre 2022 dans un environnement de hausse des taux d’intérêts.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 356 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 322 millions d’euros à fin juin 2022. Ils représentent 1,44 % des APM soit une amélioration de 5 points de base par rapport au premier semestre 2022 qui s’explique par une croissance des actifs productifs moyens plus forte que la croissance des frais de fonctionnement.

Le coût du risque sur l’activité clientèle (financement des particuliers et des entreprises) s’établit à 0,47 % des APM à fin juin 2023 contre 0,57 % des APM à fin juin 2022. Cette baisse est liée principalement à la normalisation des paramètres de risque. Le coût du risque sur l’activité réseaux (financement des concessionnaires) s’élève à 0 % de l’APM à fin juin 2023 contre une reprise de -0,2116 % à fin juin 2022.

Le résultat avant impôts s’établit ainsi à 487 M€ contre 441 M€ à fin juin 2022. La part des résultats des entreprises associées augmente de + 86 M€, l’exercice 2022 ayant été marqué par une dépréciation exceptionnelle de 101,4 M€ sur les titres de participation dans RN Bank Russie.

UNE STRATEGIE ESG APPRECIEE PAR LE MARCHE AVEC UNE COLLECTE D’EPARGNE DYNAMIQUE

Dans un contexte de retour de la volatilité sur les marchés financiers au premier semestre et des périodes d’aversion au risque, Mobilize Financial Services a émis l’équivalent de 2,5 milliards d’euros au premier semestre 2023 et lancé son deuxième emprunt obligataire vert pour 750 millions d'euros. Le succès de cette transaction démontre que la stratégie ESG du groupe est appréciée par le marché et démontre son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Au cours du premier semestre 2023, le groupe a également réalisé un placement d'un emprunt obligataire pour 200 millions de francs suisses à 5 ans et deux émissions de 750 millions d’euros à respectivement 3,5 et

4 ans.

Sur le marché de la titrisation, le groupe a placé pour 719 millions d’euros de titres adossés à des prêts automobiles accordés par sa succursale allemande. Les titrisations privées de prêts automobiles au Royaume-Uni et de leasing en Allemagne ont vu leurs périodes revolving étendues pour une année supplémentaire et leur montant légèrement augmenter pour atteindre 600 millions de livres sterling au Royaume-Uni et de 400 millions d’euros en Allemagne. L’activité de collecte d’épargne s’est montrée très dynamique et très compétitive en termes de coût de la ressource collectée. Les dépôts ont permis d’atténuer l’impact de l’augmentation du coût des financements de marché, démontrant ainsi la pertinence de la stratégie de diversification des financements initiée il y a 10 ans. Les encours d’épargne collectée ont progressé de 2,2 milliards d’euros depuis le début d’année pour s’établir à 26,7 milliards d’euros à fin juin 2023.

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 35 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022 et vendu 3,8 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,7 milliards d’euros de financement à fin décembre 2022 et le résultat avant impôts est de 1 050 millions d’euros à fin décembre 2022.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représente 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise.

1 Hors sociétés mises en équivalence

2 Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue à 9 ou 10 ("promoteurs") moins le pourcentage évaluant cette probabilité à 6 ou moins ("détracteurs") sur une échelle de 0 à 10.

3 Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs à la fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers.

4 Hors sociétés mises en équivalence. Le chiffre de 3 services moyens vendus par véhicule communiqué en février 2022 pour l’exercice 2021 était calculé sur un périmètre incluant les sociétés mises en équivalence.

