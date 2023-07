Amundi : Succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés

English French

Communiqué de presse



Paris, le 27 Juillet 2023

Succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés

L’augmentation de capital réservée aux salariés « We Share Amundi » (annoncée en juin dernier) a été réalisée le 27 juillet 2023 avec succès : plus d’un salarié sur trois dans le monde, et plus d’un sur deux en France, a participé à cette opération qui proposait pour la sixième année consécutive une souscription d’actions avec une décote. Plus de 2 000 collaborateurs, présents dans 15 pays, ont ainsi souscrit à cette augmentation de capital pour un montant supérieur à 30 M€.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des autorisations juridiques existantes votées par l’Assemblée Générale du 12 mai 2023, traduit la volonté d’Amundi d’associer ses salariés non seulement au développement de l’entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle permet également de renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs.

L’incidence de cette opération sur le Bénéfice Net par Action est très limitée : le nombre d’actions créées est de 787 503 (soit 0,4% du capital avant l’opération). Cette émission porte à 204 647 634 le nombre d’actions composant le capital d’Amundi au 28 juillet 2023.

Les salariés détiennent désormais plus de 1,5% du capital d’Amundi, contre 1,1% avant l’opération.

***

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 950 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contact presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022

2 Données Amundi au 30/06/2023

3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

