English French



Amundi : Résultats du premier semestre et du deuxième trimestre 2023





Amundi enregistre un résultat net en hausse de +19% au deuxième trimestre1

Haut niveau

de résultat T2 2023 : Résultat net ajusté2,3 de 320 M€, +19% T2/T2, grâce à la croissance des revenus et au très bon contrôle des coûts



Bon niveau de commissions de surperformance dans des marchés incertains

Coefficient d’exploitation de 52,3%3, synergies Lyxor réalisées en avance (80% de l’objectif) S1 2023 : Résultat net ajusté2,3 620 M€, +4,5% S1/S1 Collecte positive Dans un contexte d’aversion au risque, le marché de la gestion d’actifs en Europe1 a enregistré une faible collecte au T2, surtout sur les actifs moyen-long terme, avec une décollecte en gestion active



Collecte positive d’Amundi : +3,7 Md€, grâce à une offre adaptée



Collecte positive aussi bien en Actifs MLT 4 qu’en Trésorerie, en Retail comme Institutionnels

qu’en Trésorerie, en Retail comme Institutionnels Succès des solutions adaptées au contexte : produits de Trésorerie, structurés, obligataires (Buy & Watch)

produits de Trésorerie, structurés, obligataires (Buy & Watch) Trimestre record d’activité en Epargne Salariale, forte collecte en Inde, début de stabilisation en Chine Encours de 1 961 Md€ au 30 juin 2023 (+1,9% sur un an, +1,4% sur trois mois) Poursuite du développement Amundi Technology : 3 nouveaux clients au T2, 7 au S1, dont 6 à l’international, revenus +31% T2/T2



Poursuite du développement de la JV SBI MF en Inde : forte collecte (+3,6Md€) et hausse du résultat



Investissement Responsable : extension de la gamme de fonds alignée sur une trajectoire Net Zéro et de la part de la gamme ETF en ESG5 (30% au 30 juin 2023)

Paris, le 28 juillet 2023

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 27 juillet 2023 sous la présidence de Philippe Brassac, et a arrêté les comptes du premier semestre et du deuxième trimestre 2023.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Amundi a réalisé une très bonne performance financière sur le deuxième trimestre, malgré des marchés toujours incertains. Son résultat net a progressé de +19% par rapport au deuxième trimestre 2022, à 320 millions d’euros grâce à la croissance de ses revenus et à une très bonne maîtrise de ses coûts dans un contexte d’inflation.

Nous avons su adapter notre offre aux besoins des investisseurs, qui restent encore majoritairement adverses au risque. Cela s’est traduit par une bonne dynamique commerciale avec une collecte positive tant sur les actifs moyen-long terme que sur les produits de trésorerie.

En parallèle nous avons poursuivi notre développement avec le gain de nouveaux clients pour Amundi Technology et un enrichissement de notre offre en Investissement Responsable ».

* * *

Poursuite de l’aversion au risque





Les marchés obligataires6 se sont stabilisés depuis trois trimestres maintenant, mais ils s’inscrivent en baisse de -6,4% en moyenne au deuxième trimestre 2023 par rapport au même trimestre l’an dernier. Les marchés actions7 quant à eux se sont repris depuis le quatrième trimestre 2022, ils sont en moyenne en hausse de +4,2% sur un an. Mais cette reprise apparaît pleine d’incertitude et n’a pas réduit l’aversion au risque qui prévaut depuis maintenant plusieurs trimestres.

Les investisseurs restent prudents et cela s’est traduit par de faibles volumes de collecte sur le marché de la gestion d’actifs en Europe, avec une collecte en fonds ouverts8 faiblement positive, +23 Md€ au deuxième trimestre, tirée par les produits de trésorerie (+8 Md€) et la gestion passive (+39 Md€), alors que la gestion active moyen-long terme est en décollecte sur le trimestre et le semestre.

Résultats

Un haut niveau de résultat au deuxième trimestre

Données ajustées9

Au deuxième trimestre 2023 le résultat net ajusté9 atteint 320 M€, en hausse de +19,0% par rapport au résultat du deuxième trimestre 2022, et de +6,7% par rapport au premier trimestre 2023.

Ce haut niveau de rentabilité provient d’une progression des revenus, malgré le contexte d’aversion au risque, et d’une nouvelle amélioration de l’efficacité opérationnelle, qui se traduit par une hausse plus modérée des charges que des revenus, dans un contexte pourtant inflationniste.

Les revenus nets ajustés9 ressortent à 823 M€, en hausse de +9,2% par rapport au deuxième trimestre 2022, et de +3,7% par rapport au premier trimestre 2023.

Les commissions nettes de gestion progressent sur un an : 744 M€, en hausse de +1,6% sur un an, à comparer à une baisse des encours moyens sous gestion hors JV de -1,6% sur la même période, ce qui traduit une amélioration de la marge sur encours grâce à l’effet mix clients favorable ; elle progresse ainsi de 17,8 points de base (hors commissions de surperformance) sur l’ensemble de l’année 2022 à 17,9 points de base au premier semestre 2023 ;

: 744 M€, en hausse de +1,6% sur un an, à comparer à une baisse des encours moyens sous gestion hors JV de -1,6% sur la même période, ce qui traduit une amélioration de la marge sur encours grâce à l’effet mix clients favorable ; elle progresse ainsi de 17,8 points de base (hors commissions de surperformance) sur l’ensemble de l’année 2022 à 17,9 points de base au premier semestre 2023 ; Les revenus d’ Amundi Technology , à 16 M€, poursuivent leur forte croissance (+31% par rapport au deuxième trimestre 2022), dans la ligne des précédents trimestres et confirmant le développement de cette activité ;

, à 16 M€, poursuivent leur forte croissance (+31% par rapport au deuxième trimestre 2022), dans la ligne des précédents trimestres et confirmant le développement de cette activité ; Les commissions de surperformance (51 M€) font plus que doubler par rapport au deuxième trimestre 2022 (24 M€), un niveau qui avait été marqué par un environnement particulièrement défavorable de marché (baisse des actions et hausse des taux) ; elles progressent également par rapport au premier trimestre 2023 (28 M€) du fait du niveau plus élevé de cristallisation 10 au deuxième trimestre ;

(51 M€) font plus que doubler par rapport au deuxième trimestre 2022 (24 M€), un niveau qui avait été marqué par un environnement particulièrement défavorable de marché (baisse des actions et hausse des taux) ; elles progressent également par rapport au premier trimestre 2023 (28 M€) du fait du niveau plus élevé de cristallisation au deuxième trimestre ; Enfin, les revenus financiers et autres sont positifs (13 M€), grâce au retour à des taux de rendement positifs sur le placement de la trésorerie nette ; ils se comparent à des revenus négatifs au deuxième trimestre 2022 (-15 M€), le dernier trimestre avant le retour en territoire positif des taux courts en zone euro et dans un contexte de marché défavorable pour le portefeuille de placement.

Le très bon contrôle des charges d’exploitation9 (430 M€), se traduit par une progression des coûts de seulement +2,1% par rapport au deuxième trimestre 2022, très inférieure à la progression des revenus. Même constat par rapport au premier trimestre 2023, avec une hausse des charges de +1,2% (contre + 3,7% pour les revenus).

Comme aux trimestres précédents, l’inflation, à 5,5% en rythme annuel dans la zone euro11 par exemple, et les investissements de développement ont été largement absorbés par les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l’intégration de Lyxor.

Ces synergies sont désormais réalisées au deuxième trimestre, en rythme annuel, à plus de 80% de l’objectif final de 60 M€, en avance donc sur le calendrier présenté à l’acquisition.

Au-delà des synergies, le contrôle des charges traduit encore ce trimestre l’agilité d’Amundi à ajuster sa base de coûts, reflétée par un coefficient d’exploitation au meilleur niveau du secteur : 52,3% en données ajustées9.

Le Résultat brut d’exploitation ajusté12 (RBE) ressort à 393 M€, en hausse de +18,3% par rapport au deuxième trimestre 2022 et de +6,6% par rapport au premier trimestre 2023.

Le résultat des sociétés mises en équivalence, qui reflète la quote-part d’Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI MF), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), est en progression de +29,5% par rapport au deuxième trimestre 2022, à 27 M€, reflétant le bon niveau d’activité en Inde et en Corée, mais également quelques éléments non récurrents notamment chez SBI MF, en particulier la revalorisation positive de portefeuilles.

Données comptables au deuxième trimestre 2023

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 305 M€ et intègre l’amortissement d’actifs intangibles (contrats clients liés à l’acquisition de Lyxor et contrats de distribution liés à des opérations précédentes), soit -15 M€ après impôts au deuxième trimestre 2023. Les coûts d’intégration relatifs à Lyxor ont été intégralement comptabilisés en 2022, sans effet donc sur les comptes en 2023.

Le Bénéfice net par Action comptable au deuxième trimestre 2023 atteint 1,50 €.

Au premier semestre 2023, le résultat net ajusté12 s’élève à 620 M€, en hausse de +4,5%, reflétant les mêmes tendances qu’au deuxième trimestre :

les revenus nets ajustés 12 ont progressé de +1,8% par rapport au premier semestre 2022 à 1 617 M€, tirés comme au trimestre par les revenus financiers et autres (29 M€ vs. -27 M€ au premier semestre 2022) et les revenus d’Amundi Technology (+33,0% à 29 M€), alors que les commissions nettes de gestion et les commissions de surperformance sont en baisse (de respectivement -1,2% et -17,0%) ; la baisse des commissions de gestion est moins cependant moins forte que celle des encours moyens hors JV : -1,2% vs. -3,7%, traduisant l’amélioration des marges déjà commentée au trimestre ;

ont progressé de +1,8% par rapport au premier semestre 2022 à 1 617 M€, tirés comme au trimestre par les revenus financiers et autres (29 M€ vs. -27 M€ au premier semestre 2022) et les revenus d’Amundi Technology (+33,0% à 29 M€), alors que les commissions nettes de gestion et les commissions de surperformance sont en baisse (de respectivement -1,2% et -17,0%) ; la baisse des commissions de gestion est moins cependant moins forte que celle des encours moyens hors JV : -1,2% vs. -3,7%, traduisant l’amélioration des marges déjà commentée au trimestre ; les charges ajustées12 sont bien maîtrisées, à 856 M€ soit +1,3% par rapport au premier semestre 2022, un taux de progression là encore inférieur à celui des revenus malgré le contexte inflationniste ; le coefficient d’exploitation ajusté12 ressort à 52,9%.

Le résultat brut d’exploitation ajusté12 ressort à 762 M€, en hausse de +2,3% par rapport au premier semestre 2022.

Données comptables au premier semestre 2023

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 591 M€ et intègre l’amortissement d’actifs intangibles (contrats clients liés à l’acquisition de Lyxor et contrats de distribution liés à des opérations précédentes), soit -29 M€ après impôts au premier semestre 2023. Aucun coût d’intégration relatif à Lyxor n’a été comptabilisé ce semestre.

Le Bénéfice net par Action comptable au premier semestre 2023 atteint 2,90 €.

Activité

Collecte positive, à la fois en actifs MLT13 et Trésorerie, dans un contexte d’aversion au risque

Les encours gérés par Amundi au 30 juin 2023 progresse de +1,9% sur un an (par rapport à fin juin 2022) et de +1,4% sur un trimestre (par rapport à fin mars 2023), à 1 961 Md€.

Au deuxième trimestre, le marché européen de la gestion d’actifs a été marqué par le contexte d’aversion au risque, avec une collecte totale très modeste, et même par une décollecte importante sur la gestion active. Dans ce contexte, Amundi a dégagé une collecte positive, aussi bien en actifs MLT13 qu’en produits de trésorerie, sur les segments Retail comme Institutionnels.

Au total, elle s’élève en effet à +3,7 Md€, dont :

+2,2 Md€ en actifs MLT 13 , 14 , malgré -2,4 Md€ de rachats sur les mandats avec les Assureurs CA & SG, lié à la décollecte subie par les assureurs sur leurs contrats en euros en France ; la collecte ce trimestre a été tirée par les ETF (+2,5 Md€), la gestion active en obligations (+3,2 Md€), les produits structurés (+2,0 Md€) et les actifs réels (+0,6 Md€), qui font plus que compenser les rachats sur le multi-actifs (-4,3 Md€) et les produits indiciels hors ETF (-2,2 Md€) ;

, malgré -2,4 Md€ de rachats sur les mandats avec les Assureurs CA & SG, lié à la décollecte subie par les assureurs sur leurs contrats en euros en France ; la collecte ce trimestre a été tirée par les ETF (+2,5 Md€), la gestion active en obligations (+3,2 Md€), les produits structurés (+2,0 Md€) et les actifs réels (+0,6 Md€), qui font plus que compenser les rachats sur le multi-actifs (-4,3 Md€) et les produits indiciels hors ETF (-2,2 Md€) ; +2,4 Md€ en produits de trésorerie 14 , alors que le deuxième trimestre enregistre chaque année les rachats liés au paiement des dividendes par les entreprises ; reflet de l’aversion au risque et de la prudence appliquée aux portefeuilles, la plupart des segments sont en collecte positive pour ces produits, qui constituent une expertise reconnue, différenciante et rentable pour Amundi ;

, alors que le deuxième trimestre enregistre chaque année les rachats liés au paiement des dividendes par les entreprises ; reflet de l’aversion au risque et de la prudence appliquée aux portefeuilles, la plupart des segments sont en collecte positive pour ces produits, qui constituent une expertise reconnue, différenciante et rentable pour Amundi ; Enfin, les JV15 affichent une décollecte de -0,9 Md€, entièrement due, comme au premier trimestre, à des sorties de grandes institutions chez ABC-CA (Chine, en décollecte de -5,5 Md€), alors que la JV indienne SBI MF enregistre un très haut niveau d’activité (+3,6 Md€) sur une gamme très large d’expertises (en gestion active comme passive) comme de clientèle (notamment le retail hors réseau de SBI) et que les autres JV sont également en collecte nette positive.

Par segments de clientèle, le Retail enregistre une collecte positive de +2,1 Md€, qui reflète le haut niveau d’aversion au risque particulièrement marqué pour cette clientèle, se traduisant par :

un haut niveau de collecte en produits de trésorerie, à +1,9 Md€ , surtout auprès des distributeurs tiers ; la collecte MLT 13 est positive mais proche de l’équilibre, à +0,2 Md€ ;

, surtout auprès des distributeurs tiers ; la collecte MLT est positive mais proche de l’équilibre, à +0,2 Md€ ; la poursuite du bon niveau d’activité des produits structurés (+2,2 Md€) , offrant protection du capital et rendement, et des fonds obligataires Buy & Watch ( +2,7 Md€ ) à l’international ;

, offrant protection du capital et rendement, et des à l’international ; la forte concurrence de l’investissement direct en obligations d’Etat en Italie (par ex. +18 Md€ levés en juin par le BTP Valore), conduisant à une décollecte sur le marché de la gestion d’actifs dans ce pays depuis le début de l’année, et expliquant la décollecte nette en actifs MLT dans les réseaux internationaux (hors Amundi BOC WM), à -0,9 Md€ ;

en Chine, Amundi BOC WM est à l’équilibre ce trimestre (+0,0 Md€), l’arrivée à maturité de fonds à terme ayant été compensée par la montée en puissance de l’offre produits, notamment la nouvelle offre en fonds ouverts.

Le segment Institutionnels enregistre également une collecte positive, à +2,4 Md€, y compris en Actifs MLT13 (+1,9 Md€), tirée par un trimestre record en Epargne Salariale (+3,4 Md€ vs +2,9 Md€ au T2 2022 en Actifs MLT). Cette très bonne performance dans ce métier s’explique par la combinaison de l’acquisition de nouvelles entreprises clientes, de la croissance des profits des entreprises et d’une volonté de celles-ci de développer les mécanismes de partage de la valeur avec leur personnel comme l’épargne salariale.

Poursuite des initiatives de développement

Amundi poursuit son plan de développement Ambitions 2025 :

Amundi Technology a vu ses revenus progresser de plus de +30% au trimestre et au semestre par rapport aux mêmes périodes l’an dernier, et a gagné 3 nouveaux clients sur le trimestre (en Europe hors de France), 7 sur le semestre (dont 6 hors de France) ;

a vu ses revenus progresser de plus de +30% au trimestre et au semestre par rapport aux mêmes périodes l’an dernier, et a gagné 3 nouveaux clients sur le trimestre (en Europe hors de France), 7 sur le semestre (dont 6 hors de France) ; En Inde, la JV SBI MF poursuit son très fort développement, avec un haut niveau de collecte et de résultat sur le trimestre ;

la JV SBI MF poursuit son très fort développement, avec un haut niveau de collecte et de résultat sur le trimestre ; En Investissement Responsable, la gamme de fonds s’inscrivant dans la trajectoire Net Zéro16 couvre désormais cinq classes d’actifs, avec l’objectif d’atteindre une gamme complète en 2025, et la part des ETF ESG a atteint 30% de la gamme17, contre 27% à fin 2022 et en route vers l’objectif de 40% en 2025.

Une structure financière solide

Les fonds propres tangibles18 s’élèvent à 3,7 Md€ au 30 juin 2023, en légère baisse par rapport à fin 2022 compte tenu du paiement des dividendes (-0,8 Md€) de l’exercice 2022, compensé en partie par le résultat net du semestre.

Le ratio CET1 s’élève à 20,2% fin juin 2023, un niveau très supérieur aux exigences réglementaires, à comparer à 19,1% fin 2022.

Pour mémoire, l’agence de notation FitchRatings attribue à Amundi la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.

Succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés

L’augmentation de capital réservée aux salariés « We Share Amundi » (annoncée en juin dernier) a été réalisée le 27 juillet 2023 avec succès : plus d’un salarié sur trois dans le monde, et plus d’un sur deux en France, a participé à cette opération qui proposait pour la sixième année consécutive une souscription d’actions avec une décote.

Plus de 2 000 collaborateurs, présents dans 15 pays, ont ainsi souscrit à cette augmentation de capital pour un montant supérieur à 30 M€.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des autorisations juridiques existantes votées par l’Assemblée Générale du 12 mai 2023, traduit la volonté d’Amundi d’associer ses salariés non seulement au développement de l’entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle permet également de renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs.

L’incidence de cette opération sur le Bénéfice Net par Action est très limitée : le nombre d’actions créées est de 787 503 (soit 0,4% du capital avant l’opération). Cette émission porte à 204 647 634 le nombre d’actions composant le capital d’Amundi au 28 juillet 2023.

Les salariés détiennent désormais environ 1,5% du capital d’Amundi, contre 1,1% avant l’opération.

***

Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2023 : 27 octobre 2023

Publication des résultats du T4 et de l’année 2023 : 7 février 2024

Publication des résultats du T1 2024 : 26 avril 2024

Assemblée Générale : 24 mai 2024

Publication des résultats du S1 2024 : 26 juillet 2024

Publication des résultats des 9M 2024 : 30 octobre 2024

***

ANNEXES





Compte de résultat du premier semestre

(M€) S1 2023 S1 2022 % var.

S1/S1 Revenus nets - ajustés 1 617 1 589 +1,8% Commissions de gestion 1 481 1 499 -1,2% Commissions de surperformance 79 95 -17,0% Technologie 29 22 +33,0% Produits financiers & autres revenus 29 (27) NM Charges d'exploitation - ajustées (856) (844) +1,3% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 52,9% 53,1% -0,2pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 762 744 +2,3% Coût du risque & autres (3) (4) -26,2% Sociétés mises en équivalence 49 41 +20,6% Résultat avant impôt - ajusté 808 781 +3,4% Impôts sur les sociétés (190) (187) +1,6% Minoritaires 2 (1) NM Résultat net part du Groupe - ajusté 620 593 +4,5% Amortissement des actifs intangibles après impôts (29) (29) +0,1% Coûts d'intégration nets d'impôts 0 (37) NM Résultat net part du Groupe 591 527 +12,2% Bénéfice par action - ajusté (€) 3,04 2,92 +4,1%

Compte de résultat du deuxième trimestre

(M€) T2 2023 T2 2022 % var.

T2/T2 T1 2023 % var.

T2/T1 Revenus nets - ajustés 823 754 +9,2% 794 +3,7% Commissions de gestion 744 733 +1,6% 736 +1,1% Commissions de surperformance 51 24 NM 28 +78,1% Technologie 16 12 +31,4% 13 +21,2% Produits financiers & autres revenus 13 (15) NM 16 -21,5% Charges d'exploitation - ajustées (430) (422) +2,1% (425) +1,2% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 52,3% 55,9% -3,7pp 53,6% -1,3pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 393 332 +18,3% 369 +6,6% Coût du risque & autres (2) (0) NM (1) NM Sociétés mises en équivalence 27 21 +29,5% 22 +24,0% Résultat avant impôt - ajusté 418 353 +18,4% 390 +7,2% Impôts sur les sociétés (99) (84) +17,7% (91) +8,7% Minoritaires 1 0 NM 1 +31,4% Résultat net part du Groupe - ajusté 320 269 +19,0% 300 +6,7% Amortissement des actifs intangibles après impôts (15) (15) -0,0% (15) -0,2% Coûts d'intégration nets d'impôts 0 (30) NM 0 NM Résultat net part du Groupe 305 224 +36,1% 285 +7,1% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,57 1,33 18,5% 1,47 +6,7%

Evolution des encours sous gestion de fin 2019 à fin juin 202319

(Md€) Encours



sous gestion Collecte



nette Effet



marché et change Effet



Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2019 1 653 +5,8% T1 2020 -3,2 - 122,7 / Au 31/03/2020 1 527 / -7,6% T2 2020 -0,8 +64,9 / Au 30/06/2020 1 592 / +4,2% T3 2020 +34,7 +15,2 +20,720 Au 30/09/2020 1 662 / +4,4% T4 2020 +14,4 +52,1 / Au 31/12/2020 1 729 / +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 / +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30/06/2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30/09/2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14821 Au 31/12/2021 2 064 / +14% T1 2022 +3,2 -46,4 / Au 31/03/2022 2 021 / -2,1% T2 2022 +1,8 -97,75 / Au 30/06/2022 1 925 / -4,8% T3 2022 -12,9 -16,3 / Au 30/09/2022 1 895 / -1,6% T4 2022 +15,0 -6,2 / Au 31/12/2022 1 904 / +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 / Au 31/03/2023 1 934 / +1,6% T2 2023 +3,7 +23,8 / Au 30/06/2023 1 961 / +1,4%

Total un an entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023 : +1,9%

Collecte nette -5,4 Md€

Effets marché & change +42,2 Md€

Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle22

(Md€) Encours

30.06.2023 Encours

30.06.2022 % var.

/30.06.2022 Collecte

T2 2023 Collecte

T2 2022 Collecte

S1 2023 Collecte

S1 2022 Réseaux France 127 115 +10,1% +1,1 -1,3 +3,8 -2,6 Réseaux internationaux 158 160 -0,9% -0,6 -1,9 -2,2 +1,6 Dont Amundi BOC WM 4 12 -66,0% +0,0 -2,1 -2,8 +0,3 Distributeurs tiers 305 298 +2,3% +1,6 +1.0 +2,0 +12,9 Retail 590 573 +3,0% +2,1 -2.3 +3,6 +11.9 Institutionnels & Souverains (*) 473 448 +5,5% -4,5 -7.8 -3,5 -10.7 Corporates 101 86 +18,0% +4,3 -5,5 -3,6 -18,9 Epargne entreprises 83 74 +12,1% +4,1 +3,4 +3,6 +2,0 Assureurs CA & SG 416 435 -4,4% -1,5 +0,9 -5,7 -0,8 Institutionnels 1 073 1 042 +3,0% +2,4 -12,4 -9,3 -28,5 JVs 298 308 -3,5% -0,9 +13,1 -1,7 +21,5 Total 1 961 1 925 +1,9% +3,7 +1,8 -7,4 +5,0

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs22

(Md€) Encours

30.06.2023 Encours

30.06.2022 % var.

/30.06.2022 Collecte

T2 2023 Collecte

T2 2022 Collecte

S1 2023 Collecte

S1 2022 Actions 439 398 +10,4% -2,1 +3,2 -5,0 +11,5 Diversifiés 284 300 -5,3% -3,9 -6,1 -11,1 +4,8 Obligations 621 619 +0,4% +5,7 -5,8 +2,4 -5,3 Réels, alternatifs et structurés 127 125 +1,3% +2,5 -1,3 +3,5 +0,1 ACTIFS MLT hors JVs 1 471 1 444 +1,9% +2,2 -10,0 -10,2 +11,0 Trésorerie hors JVs 192 173 +11,4% +2,4 -1,3 +4,5 -27,6 Actifs hors Jvs 1 664 1 616 +2,9% +4,6 -11,3 -5,7 -16,6 JVs 298 308 -3,5% -0,9 +13,1 -1,7 +21.5 TOTAL 1 961 1 925 +1,9% +3,7 +1,8 -7,4 +5,0 Dont actifs MLT 1,738 1 716 +1,4% -0,7 +1,3 -12,0 +31,6 Dont produits de trésorerie 223 208 +7,2% +4,4 +0,5 +4,6 -26,7

Détail des encours et de la collecte nette par zone géographique23

(Md€) Encours

30.06.2023 Encours

30.06.2022 % var.

/30.06.2022 Collecte

T2 2023 Collecte

T2 2022 Collecte

S1 2023 Collecte

S1 2022 France 907 887 +2,2% -2,9 +0,0 -5,3 -22,8 Italie 200 194 +3,3% +0,0 +0,9 -0,7 +4,8 Europe hors France & Italie 356 326 +9,4% +6,5 -7,3 +6,8 +1,3 Asie 376 393 -4,3% +0,9 +11,8 -3,8 +26,0 Reste du monde 121 124 -2,6% -1,0 -3,6 -4,4 -4,3 TOTAL 1 961 1 925 +1,9% +3,7 +1,8 -7,4 +5,0 TOTAL hors France 1 054 1 037 +1,6% +6,6 +1,8 -2,1 +27,8

Détail des encours et de la collecte nette par type de gestion et classe d’actifs23

(Md€) Encours

30.06.2023 Encours

30.06.2022 % var.

/30.06.2022 Collecte

T2 2023 Collecte

T2 2022 Collecte

S1 2023 Collecte

S1 2022 Gestion active 1 033 1 034 -0,1% -0,6 -9,5 -13,7 -0,4 Actions 189 170 +11,2% +0,4 +3,6 -0,9 +2,9 Diversifiés 276 293 -5,9% -4,3 -6,1 -11,8 +4,9 Obligations 569 572 -0,5% +3,2 -7,0 -1,0 -8,2 Produits structurés 36 28 +26,0% +2,0 -1,6 +3,1 -2,9 Gestion passive 311 284 +9,6% +0,3 +0,8 +0,0 +11,2 ETF & ETC 190 176 +8,4% +2,5 -0,1 +4,4 +9,2 Index & Smart beta 121 108 +11,6% -2,2 +0,7 -4,4 +1,9 Actifs réels et Alternatifs 91 97 -6,0% +0,5 +0,3 +0,4 +2,9 Actifs reels 66 66 -0,4% +0,6 +0,6 +0,5 +2,8 Alternatifs 25 31 -17,9% -0,1 -0,3 -0,1 +0,1 ACTIFS MLT hors JVs 1 471 1 444 +1,9% +2,2 -10,0 -10,2 +10,8 Trésorerie hors JVs 192 173 +11,4% +2,4 -1,3 +4,5 -27,3 TOTAL ACTIFS hors JVs 1 664 1 616 +2,9% +4,6 -11,3 -5,7 -16,6 JVs 298 308 -3,5% -0,9 +13,1 -1,7 +21,5 TOTAL 1 961 1 925 +1,9% +3,7 +1,8 -7,4 +5,0 Dont actifs MLT 1 738 1 716 +1,3% -0,7 +1,3 -12,0 +31,6 Dont produits de trésorerie 223 208 +7,2% +4,4 +0,5 +4,6 -26,7

Annexe méthodologique





Données comptables et ajustées

Données comptables - elles comprennent l’amortissement des actifs intangibles et, en 2022, les coûts d’intégration de Lyxor.

elles comprennent l’amortissement des actifs intangibles et, en 2022, les coûts d’intégration de Lyxor. Données ajustées - afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor, comptabilisé en déduction des revenus nets, et retraitement des coûts d’intégration de Lyxor en 2022.

Dans les données comptables, amortissement des contrats de distribution et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor :

T 2 2022 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts S1 2022 : -41 M€ avant impôts et -29 M€ après impôts

-41 M€ avant impôts et -29 M€ après impôts T1 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts T 2 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts S1 2023 : -41 M€ avant impôts et -29 M€ après impôts





Acquisition de Lyxor

Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 31/12/2021 : d’un goodwill de 652 M€ ; d’un actif intangible (représentant des contrats clients) de -40 M€ avant impôt (-30 M€ après impôts) qui sera amorti linéairement sur 3 ans ;

Dans le compte de résultat du Groupe, l’incidence de l’amortissement de l’actif intangible est de -10 M€ après impôts en année pleine (soit -13 M€ avant impôts).

Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution.

Sur le T2 2022, le T1 et le T2 2023 la charge d’amortissement de cet actif intangible après impôts était de -2 M€ (soit -3 M€ avant impôts) ; sur le S1 2022 et le S1 2023 elle était de -5 M€ (soit -7 M€ avant impôts).

Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution. Sur le T2 2022, le T1 et le T2 2023 la charge d’amortissement de cet actif intangible après impôts était de -2 M€ (soit -3 M€ avant impôts) ; sur le S1 2022 et le S1 2023 elle était de -5 M€ (soit -7 M€ avant impôts). Les coûts d’intégration ont été entièrement comptabilisés en 2022 et 2021, pour un total de 77 M€ avant impôts et 57 M€ après impôts, dont 40 M€ avant impôts (30 M€ après impôts) au T2 2022 et 51 M€ avant impôts (37 M€ après impôts) au S1 2022. Pas de coût d’intégration comptabilisé en 2023.

Indicateurs Alternatifs de Performance24

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles.

Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(m€) S1 2023 S1 2022 T2 2023 T2 2022 T1 2023 Revenus nets (a) 1 577 1 548 803 734 773 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt (41) (41) (20) (20) (20) Revenus nets - ajustés (b) 1 617 1 589 823 754 794 Charges d'exploitation (c) (856) (895) (430) (462) (425) - Coûts d'intégration avant impôt 0 (51) 0 (40) 0 Charges d'exploitation - ajustées (d) (856) (844) (430) (422) (425) Résultat Brut d'exploitation (e) = a) + (c) 721 653 373 271 348 Résultat brut d'exploitation - ajusté (f) = (b) + (d) 762 744 393 332 369 Coefficient d’exploitation (%) -(d)/(b) 54,3% 57,8% 53,6% 63,0% 55,0% Coefficient d’exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 52,9% 53,1% 52,3% 55,9% 53,6% Coût du risque & autres (g) (3) (4) (2) (0) (1) Sociétés mises en équivalence (h) 49 41 27 21 22 Résultat avant impôts (i) = (e) + (g) + (h) 767 690 398 292 370 Résultat avant impôts, ajusté (j) = (f) + (g) + (h) 808 781 418 353 390 Impôts sur les bénéfices (k) (178) (162) (93) (68) (85) Impôts sur les bénéfices, ajustés (l) (190) (187) (99) (84) (91) Minoritaires (m) 2 (1) 1 0 1 Resultat net part du groupe (o) = (i)+(k)+(m) 591 527 305 224 285 Resultat net part du groupe, ajusté (p) = (j)+(l)+(m) 620 593 320 269 300

Actionnariat





31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 juin 2023 Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 69,46 % 141 057 399 69,19 % 141 057 399 69,19 % Salariés 1 527 064 0,75 % 2 279 907 1,12 % 2 319 318 1,14 % Autocontrôle 255 745 0,13 % 1 343 479 0,66 % 1 315 690 0,65 % Flottant 60 234 443 29,66 % 59 179 346 29,03 % 59 167 724 29,02 % Nombre d’actions en fin de période 203 074 651 100,0 % 203 860 131 100,0 % 203 860 131 100,0 % Nombre moyen d’actions de la période 202 793 482 - 203 414 667 - 203 860 131 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

La part des salariés a augmenté au 31 décembre 2022 notamment en raison de l’augmentation de capital qui leur a été réservée du 26 juillet 2022 (0,8 millions de titres créés).

L’augmentation de capital réservée aux salariés 2023 a été réalisée le 27 juillet 2023. 787 503 titres (~0,4% du capital avant l’opération) ont été créés, portant la part des salariés à environ 1,5% du capital, contre 1,14% avant l’opération.





A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux25, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 950 milliards d’euros d’encours26.

Ses six plateformes de gestion internationales27, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contact presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

AVERTISSEMENT :

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats d’Amundi.

Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980.

Ces informations prospectives comportent des projections et des estimations financières sont issues de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements et des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des éléments prospectifs mentionnés. En conséquence, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations, et la situation financières et les résultats d’Amundi pourraient différer significativement de ceux projetés ou impliqués dans les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Amundi ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations prospectives qui sont données à la date de ce communiqué. Des informations plus détaillées sur les risques susceptibles d’affecter la situation financière et les résultats d’Amundi sont consultables dans le chapitre « Facteurs de risques » de notre Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement.

Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne. et applicable à cette date, et avec la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour.

Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de supervision ni n’ont plus généralement fait l’objet de vérifications indépendantes, et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce communiqué. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels il pourrait faire référence.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.

1 Croissance du résultat net part du Groupe ajusté au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022

2 Résultat net part du Groupe

3 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et coûts d’intégration de Lyxor en 2022 (voir note p. 8)

4 Actifs Moyen-Long Terme, hors JV

5 En nombre d’ETF

6 Moyennes trimestrielles, Bloomberg Euro Aggregate pour les marchés obligataires

7 Moyennes trimestrielles, indice composite 50% MSCI World + 50% Eurostoxx 600 pour les marchés actions

8 Sources : Morningstar FundFile, ETFGI. Fonds ouverts European & cross-border (hors mandats et fonds dédiés). Données à fin juin 2023.

9 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et coûts d’intégration de Lyxor en 2022 (voir note p. 8)

10 Dates anniversaires des fonds déclenchant la comptabilisation de ces commissions

11 Source Eurostat, 6,8% en inflation sous-jacente

12 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et coûts d’intégration de Lyxor en 2022 (voir note p. 8)

13 Actifs Moyen-Long Terme

14 Hors JV

15 Collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, la collecte nette est reprise pour la part d’Amundi dans le capital de la JV

16 Tous les fonds Net Zero Ambition en gestion passive respectent les critères EU CTB/PAB

17 En pourcentage du nombre d’ETF gérés

18 Capitaux propres moins goodwill et immobilisations incorporelles

19 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

20 Sabadell AM

21 Lyxor, intégré au 31/12/2021

22 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

23 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours et la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

24 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 07 avril 2023

25 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022

26 Données Amundi au 30/06/2023

27 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Pièce jointe