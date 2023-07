Tallinna Vesi kasvatas teises kvartalis müügitulu ja kasumit

English Estonian

AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas teises kvartalis 15,41 miljoni euroni ja ärikasum 4,13 miljoni euroni. Müügitulu kasvule aitas kaasa tootmiskulude tõusust tingitud hinnamuudatus, selgub ettevõtte 2023. a teise kvartali vahearuandest.



Teises kvartalis kasvas nii era- kui äriklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu. Tallinna Vee äriklientidele müüdud veeteenusest saadud tulu oli teises kvartalis 4,42 miljonit eurot, mida on 4,1 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Eraklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu kasvas võrreldes eelnenud aasta teise kvartaliga 23,2 protsenti ja oli kokku 6,15 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 4,13 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,05 miljoni euro võrra. 2023. aasta kuue kuu ärikasum oli 8,20 miljonit eurot, mida on 2,11 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta teises kvartalis 2,31 miljonit eurot, mis on 1,36 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on puhaskasumi tõus seotud eelmise aasta neljandas kvartalis rakendunud veeteenuse hinnamuudatusega. „Puhaskasumi taastumise tingis tootmiskulude tõusu kajastumine müügituludes,“ selgitas ta.

Stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad annavad märku, et Tallinna Vesi pakub usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust – 2023. a kuue kuu jooksul võetud veeproovid kinnitasid, et kraanivesi vastab sajaprotsendiliselt joogiveele seatud kõrgetele kvaliteedinõuetele. „Kõrge kvaliteediga joogivesi on väärtuslik ressurss, mida ei saa võtta iseenesestmõistetavalt. Suurepärase veekvaliteedi taga on palju inimesi, strateegilist tööd ja teadust,“ ütles Timofejev.

Puhta kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, regulaarne seire ja pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus. „2023. aasta alguses võtsime veetorustike hooldusel kasutusele jääpesu meetodi ning poole aastaga oleme jääga pesnud 73 km veevõrku,“ tõi Timofejev välja. Veetorustike jääpesu on ainulaadne veetorustike hooldustehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamises ja selle massi läbi torustiku pumpamises.

Tänavu juuli alguses pakkus Tallinna Vesi puhast joogivett ka XIII noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa“, mille proovidesse ja etendustele viidi paakidega enam kui 100 000 liitrit joogivett. Aleksandr Timofejevi sõnul hoiti koos lauljate, tantsijate ja publikuga ära enam kui 200 000 plastpudeli toomise, transpordi ja käitlemisega seotud ressursside kulu. Lisaks veepaakidele pakuti laulu- ja tantsupeol joogivett Tallinna Lauluväljakule ja Kalevi staadionile paigaldatud joogiveekraanidest, mis jäävad statsionaarselt linnarahvale ja külalistele kasutamiseks.

Reoveeanalüüsid kinnitasid, et teises kvartalis puhastatud heitvesi sisaldas seaduses nõutud piirmäärast oluliselt vähem saasteaineid. See näitaja on oluline, kuna puhastatud reovee kvaliteet mõjutab otseselt Läänemerd ja looduskeskkonda. „2023. aasta kuue kuu jooksul oleme reoveest välja võtnud 355 tonni prahti, 89 tonni liiva, 938 tonni lämmastikku ja 126 tonni fosforit,“ tõi Timofejev välja.

Teises kvartalis langes veekadude osakaal veevõrgus. Veekadude vähendamisele aitab kaasa pidev veetorustike uuendamine. 2023. aastal on Tallinna Vesi uuendanud 14 kilomeetrit torustikke ja suvel jätkuvad mahukad rekonstrueerimistööd kulgevad plaanipäraselt.

2023. aasta suurimaks projektiks reoveepuhastusjaamas on metaantankide rekonstrueerimine, mille tulemusena hakkab Tallinna Vesi tootma veel rohkem biogaasi settest, mis tekib reoveepuhastuse protsessi käigus. Paralleelselt käivad ehitustööd Paljassaare reoveepuhastusjaamas koostootmisjaama rajamiseks, mis võimaldab tulevikus lisaks soojusenergia tootmisele biogaasist toota suurema osa reovee puhastamisprotsessis vajaminevast elektrienergiast. Koostootmisjaam on planeeritud käivitada neljandas kvartalis.

AS Tallinna Vesi sõlmis laenulepingud kogusummas 131 miljonit eurot. Sõlmitud laenulepingutega rahastatakse AS-i Tallinna Vesi investeeringute teostamist 2023-2025. aastani. Ettevõtte investeeringud ulatuvad 2023. aastal 35 miljoni euroni ning lähtuvad ettevõtte äristrateegiast ning linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidest. Laenulepingutega rahastatakse järgmisi suurprojekte: reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning investeeringud torustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.

17.-19. mail toimus ISO/IEC 27001:2013 esmasertifitseerimine ja sertifikaat tõendab, et meie infoturbejuhtimissüsteem vastab ISO/IEC 27001:2013 nõuetele. AS-i Tallinna Vesi sertifikaat kehtib kuni 26.06.2026.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.





PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



2. kvartal Muutus 2023/ 2022



6 kuud Muutus 2023/ 2022



2023 2022 2021 2023 2022 2021 Müügitulu 15,41 13,00 12,97 18,5% 30,01 25,05 24,75 19,8% Brutokasum 5,80 4,42 5,23 31,3% 11,52 8,80 10,41 30,8% Brutokasumi marginaal % 37,66 33,98 40,34 10,8% 38,38 35,12 42,07 9,3% Amortisatsioonieelne ärikasum 6,10 4,69 6,80 29,9% 12,11 9,34 13,03 29,8% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 39,57 36,09 52,44 9,6% 40,37 37,26 52,63 8,4% Ärikasum 4,13 3,08 5,20 34,0% 8,20 6,09 9,86 34,7% Ärikasum – põhitegevus 3,81 2,83 4,96 34,9% 7,73 5,74 9,46 34,5% Ärikasumi marginaal % 26,79 23,70 40,09 13,1% 27,33 24,29 39,83 12,5% Kasum enne tulumaksustamist 3,41 2,98 5,11 14,5% 6,93 5,88 9,68 17,9% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 22,12 22,88 39,40 -3,3% 23,11 23,48 39,10 -1,6% Puhaskasum 2,31 0,96 3,07 141,8% 5,81 3,84 7,62 51,6% Puhaskasumi marginaal % 15,02 7,36 23,70 104,1% 19,37 15,31 30,80 26,6% Vara puhasrentaablus % 0,90 0,38 1,21 137,4% 2,27 1,52 2,22 48,8% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 57,66 57,09 57,20 1,0% 57,66 57,09 57,20 1,0% Omakapitali puhasrentaablus % 2,06 0,85 2,75 142,0% 5,26 3,46 5,27 52,1% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,31 1,81 2,75 -27,6% 1,31 1,81 2,75 -27,6% Maksevõime kordaja 1,24 1,75 2,69 -29,1% 1,24 1,75 2,69 -29,1% Investeeringud põhivarasse 5,77 4,95 3,35 16,6% 10,44 7,73 5,63 35,1% Dividendide väljamaksmise määr % - 78,52 80,42 - 78,52 80,42

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. juuni 31. detsember VARAD Lisa 2023 2022 2022 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 12 952 23 541 12 650 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 8 601 6 643 8 989 Varud 1 246 982 1 197 KÄIBEVARA KOKKU 22 799 31 166 22 836 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 236 263 215 830 229 869 Immateriaalne põhivara 5 817 637 688 PÕHIVARA KOKKU 237 080 216 467 230 557 VARAD KOKKU 259 879 247 633 253 393 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 955 662 883 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 615 3 630 3 630 Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 555 9 665 10 225 Ettemaksed 3 313 3 296 3 749 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 17 438 17 253 18 487 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 41 190 38 130 39 150 Rendikohustised 2 105 1 063 1 607 Laenukohustised 82 739 78 540 76 708 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 264 303 496 Muud võlad 84 70 101 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 132 400 124 124 124 080 KOHUSTISED KOKKU 149 838 141 377 142 567 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 278 Jaotamata kasum 72 029 68 244 72 814 OMAKAPITAL KOKKU 110 041 106 256 110 826 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 259 879 247 633 253 393





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes II kvartal 6 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2023 2022 2023 2022 2022 Müügitulu 7 15 405 13 002 30 005 25 054 54 558 Müüdud toodete/teenuste kulud 9 -9 603 -8 583 -18 490 -16 254 -37 660 BRUTOKASUM 5 802 4 419 11 515 8 800 16 898 Turustuskulud 9 -205 -189 -419 -388 -703 Üldhalduskulud 9 -1 317 -1 094 -2 620 -2 225 -4 399 Muud äritulud (+)/-kulud (-) 10 -153 -55 -275 -102 -476 ÄRIKASUM 4 127 3 081 8 201 6 085 11 320 Intressitulud 11 26 1 36 3 8 Intressikulud 11 -747 -108 -1 302 -205 -682 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 3 406 2 974 6 935 5 883 10 646 Tulumaks 12 -1 093 -2 017 -1 121 -2 047 -2 240 PERIOODI PUHASKASUM 2 313 957 5 814 3 836 8 406 PERIOODI KOONDKASUM 2 313 957 5 814 3 836 8 406 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 2 313 957 5 814 3 836 8 406 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,12 0,05 0,29 0,19 0,42





KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 6 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2023 2022 2022 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 8 200 6 085 11 320 Korrigeerimine kulumiga 4,5,9,10 3 914 3 250 6 817 Korrigeerimine liitumiste rajamistuludega 10 -292 -269 -544 Muud mitterahalised korrigeerimised 6 -157 0 0 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -22 -12 -32 Äritegevusega seotud käibevara muutus 343 -271 -2 841 Äritegevusega seotud kohustiste muutus -526 -485 309 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 11 460 8 298 15 029 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -10 495 -7 351 -20 701 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 724 1 215 1 593 Põhivara müügitulu 24 13 53 Saadud intressid 36 3 9 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -8 711 -6 120 -19 046 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -1 243 -218 -616 Tasutud rendimaksed -593 -230 -524 Saadud laenud 45 500 0 0 Tasutud laenud -39 318 -1 818 -3 636 Tasutud dividendid 12 -6 515 -12 835 -12 835 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 -278 -95 -165 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 0 0 -2 116 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -2 447 -15 196 -19 892 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 302 -13 018 -23 909 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 12 650 36 559 36 559 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 12 952 23 541 12 650





Lisainfo:

Marta Kuningas

Kommunikatsioonispetsialist

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2200

marta.kuningas@tvesi.ee

Manus