PARROT: RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 28 juillet 2023 à 8h00 CET

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

Parrot redéfinit son organisation industrielle et structure ses opérations pour diminuer sa consommation de trésorerie

Les tendances géopolitiques et technologiques en faveur d’un usage croissant des drones se poursuivent. Les appels d’offres favorables à Parrot et les commandes récurrentes des armées et des institutions gouvernementales en attestent. Cette clientèle s’inscrit dans un schéma administratif lent, dans un contexte économique ralenti, et la période d’enregistrement de commandes importantes est actuellement incertaine. Ces prises de commande pourraient intervenir au 2ème semestre 2023 ou, le cas échéant, être reportées sur 2024. Pour s’adapter à ces cycles de ventes longs et réduire son besoin de trésorerie, Parrot s’appuie sur trois axes stratégiques complémentaires :

La concentration de la roadmap technologique microdrones sur l’offre dédiée à la Défense & de la Sécurité, le segment le plus porteur. Parrot a tenu compte de la disponibilité et du cycle de vie de son offre pour les industriels (Anafi Ai), estimé à plusieurs années, pour concentrer sa capacité d’innovation sur les microdrones pour la Défense & la Sécurité.

sur l’offre dédiée à la Défense & de la Sécurité, le segment le plus porteur. Parrot a tenu compte de la disponibilité et du cycle de vie de son offre pour les industriels (Anafi Ai), estimé à plusieurs années, pour concentrer sa capacité d’innovation sur les microdrones pour la Défense & la Sécurité. L’amélioration de l’organisation de l’activité photogrammétrie qui, après une période d’investissement importante, est dans une phase de transition en faveur des dernières générations de solutions et des équipements complémentaires. Celle-ci vient compenser progressivement le recul des ventes de produits historiques et s’accompagne d’une réduction des ressources qui leur étaient allouées.

qui, après une période d’investissement importante, est dans une phase de transition en faveur des dernières générations de solutions et des équipements complémentaires. Celle-ci vient compenser progressivement le recul des ventes de produits historiques et s’accompagne d’une réduction des ressources qui leur étaient allouées. L’arrêt de la production et du sourcing de composants en Chine afin de répondre pleinement aux enjeux croissants de souveraineté et de cybersécurité. Pour la fabrication de ces microdrones, Parrot a sélectionné un nouvel industriel en Corée du Sud, un pays qui s’est doté depuis de nombreuses années d’une infrastructure industrielle et technologique à la pointe. Cette nouvelle organisation industrielle vient compléter celle déjà en place aux États-Unis.





Ces choix stratégiques induisent une diminution d’environ 20 % des effectifs du Groupe, effective dans le courant du 2ème semestre 2023. Parrot entend ainsi réaliser une économie d’environ 13 M€ en année pleine.

Résultats du 1er semestre 2023

Les comptes consolidés du 1er semestre 2023 ont fait l’objet d’une revue limitée des commissaires aux comptes et ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni ce 27 juillet 2023. Le rapport financier semestriel sera mis à disposition dans les prochains jours sur https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels.

La correction d’erreur appliquée aux comptes consolidés 2021, déjà présentée lors des résultats annuels 2022, est détaillée Note 43 des annexes aux comptes consolidés 2022 (cf. Document d’enregistrement universel 2022). Toutes les références aux données 2021 du présent communiqué s’entendent sur la base des chiffres corrigés.

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS, IFRS en M€ 30 juin 2023

(6mois) 30 juin 2022

corrigé (6mois) Var. Chiffre d'affaires 31,6 30,5 +3,3% dont Microdrones 15,5 15,4 +0,5% dont Photogrammétrie 16,1 15,1 +6,5% Coût des ventes -7,4 -6,2 +19,0% Marge brute 24,1 24,3 -0,7% en % du CA 76,5% 79,6% Frais de recherche et de développement -26,1 -20,8 +25,6% en % du CA -82,8% -68,1% Frais commerciaux et marketing -7,0 -5,6 +25,2% en % du CA -22,1% -18,2% Frais généraux et administratifs -7,1 -7,8 -8,7% en % du CA -22,5% -25,5% Frais de production et qualité -2,5 -2,4 5,9% en % du CA -8,0% -7,8% Résultat opérationnel courant -18,5 -12,2 51,7% en % du CA -58,8% -40,0% Autres produits et charges opérationnels -3,2 -4,2 -22,7% Résultat opérationnel -21,8 -16,4 32,8% en % du CA -68,9% -53,6% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0,0 0,0 - Coût de l'endettement financier brut -0,1 -0,1 - Coût de l'endettement financier net -0,1 -0,1 - Autres produits et charges financiers -0,8 3,2 - Résultat financier -0,9 3,2 - Quote-part du résultat dans les entreprises MEE -0,3 -0,9 - Impôt 0,0 -0,3 - Résultat Net -22,9 -14,2 -59,2% Résultat Net part du Groupe -22,5 -14,1 -59,8% en % du CA -71,4% -46,1% Intérêts ne conférant pas le contrôle -0,4 -0,1

Au total, Parrot enregistre un chiffre d’affaires de 31,6 M€ en croissance de 3,3 % (+1,6 % à taux de change constant). Les ventes de microdrones professionnels, ANAFI pour la sécurité (ANAFI USA) et pour l'inspection (ANAFI Ai) sont en croissance de 0,5 % et représentent 49 % du chiffre d'affaires du Groupe. Le 2ème trimestre s’inscrit sur une base de comparaison élevée (le chiffre d’affaires microdrones était en hausse annuelle de 125 % au 2ème trimestre 2022) liée aux premiers mois de la guerre en Ukraine, à des livraisons pour les forces anglaises et à 0,4 M€ de ventes d’anciens produits arrêtés. Les onze solutions de photogrammétrie dédiées à l'analyse d'images dans le domaine de la cartographie, de l'inspection, de la sécurité et de l'agriculture de précision représentent 51 % de chiffre d'affaires et sont en croissance de 6,5 %.

Sur la période le Groupe a généré une marge brute de 24,1 M€, soit 76,5 %. L’évolution tient compte en particulier d’une provision de 1,2 M€ liée à la mise en place de la nouvelle stratégie industrielle en Corée du Sud, et à la croissance des ventes d’équipements tiers (à plus faibles marges que les logiciels, ils visent à élargir le marché adressable dans le domaine de la photogrammétrie).

En conséquence d’une allocation volontariste des ressources, faisant suite à l’accélération de la croissance au 2ème semestre 2022 (CA +35,5 % entre le S1 et le S2 2022), le Groupe totalise des dépenses opérationnelles de 42,7 M€, contre 36,5 M€ au 1er semestre 2022 (et 38,4 M€ au 2ème semestre 2022). À fin juin 2023, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 533 (contre 542 au 31/12/2022). Des départs ont eu lieu au 2ème trimestre et les effectifs sont amenés à être réduits d’environ 20 % supplémentaire d’ici à la fin du 2ème semestre. En ligne avec l’avancement de ses projets, le Groupe limite également l’intervention de prestataires externes qui passent de 44 au 31/12/2022 (66 au 30/06/2022) à 25 à fin juin 2023.

Les dépenses de R&D sont de 26,1 M€, contre 20,8 M€ au 30 juin 2022. Comme en 2022, 53 % sont allouées aux microdrones et 47 % à la photogrammétrie. L’aboutissement actuel des projets en développement, associé à la concentration de la roadmap technologique microdrones sur l’offre dédiée à la Défense & de la Sécurité et à l’amélioration de l’organisation de l’activité photogrammétrie, vont permettre de réduire ce poste de dépenses.

Les dépenses commerciales et marketing sont de 7,0 M€, contre 5,6 M€ au 30 juin 2022. L’amélioration de l’organisation de l’activité photogrammétrie induit une réduction de ce poste.

Les frais généraux et administratifs sont de 7,1 M€, contre 7,8 M€ au 30 juin 2022. Ils reflètent en particulier les efforts déployés par les équipes du siège pour limiter les dépenses. La démarche est généralisée à toutes entités.

Les dépenses de production et de qualité sont de 2,5 M€ contre 2,4 M€ au 30 juin 2022. La transition vers la nouvelle organisation industrielle en Corée du Sud, complémentaire de celle déjà en place aux États-Unis, assurera une diminution des coûts de production et de qualité.

Les autres produits et charges opérationnels pour (3,2) M€ amènent le résultat opérationnel du 1er semestre 2023 à (21,8) M€ contre (16,4) M€ au 1er semestre 2022. La redéfinition de l’organisation industrielle et opérationnelle, pour un coût total estimé de 6,5 M€, vise à réduire ses dépenses opérationnelles au 2ème semestre pour un plein effet en 2024. Cette charge est partiellement compensée par un produit de cession pour 3,4 M€.

Évolution de la trésorerie

La trésorerie nette du Groupe s’élève à 44,8 M€ à fin juin 2023, contre 68,5 M€ à fin décembre 2022. Le Groupe n’a pas de dette financière.

La trésorerie utilisée pour les activités opérationnelles (25,7 M€) reflète les ressources allouées aux opérations, ainsi qu'une augmentation du besoin en fonds de roulement, à 9,6 M€ contre 4,8 M€ au 30 juin 2022. Celle-ci s'explique par une augmentation des stocks de 14,2 M€, liée principalement aux approvisionnements dans le contexte de changement d’organisation industrielle et de l’intégration de l’offre d’équipement dans le domaine de la photogrammétrie.

La trésorerie dégagée par les opérations d’investissements s'élève à 5,1 M€, principalement liée à la cession de Sky Hero (participation minoritaire mise en équivalence) intervenue le 29 juin 2023, et au financement, pour 1,5 M€, de Fluktor et de Outflier, des sociétés consolidées depuis 2022.

La trésorerie utilisée par les opérations de financement s'élève à (3,1) M€, constituée pour 1,9 M€ de contrats de location dans le cadre de l’application de la norme IFRS 16.

Perspectives

Parrot continue de se mobiliser pour générer de la croissance en 2023. Néanmoins, le rythme difficile à prédire des prises de commandes limite actuellement la visibilité du Groupe sur son niveau de chiffre d’affaires à fin 2023. Les ventes seraient alors reportées sur l’exercice 2024.

Le Groupe a pris les mesures pour réduire sa consommation de trésorerie sans impacter sa capacité à servir la hausse attendue des commandes. Parrot entend notamment profiter pleinement de sa nouvelle organisation industrielle.

La stratégie mise en œuvre permettra de réduire la consommation de trésorerie au 2ème semestre et plus significativement en 2024, dans la limite du besoin en fonds de roulement qui viendrait soutenir l’accélération de la croissance.

ANNEXES

Chiffre d’affaires trimestriel

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ et en % du CA T1 2023

3 mois T2 2023

3 mois T1 2022

3 mois T2 2022

3 mois A Microdrones professionnels 9,4 56% 6,0 49% 7,7 54% 7,7 54% C Photogrammétrie 7,2 43% 8,9 51% 6,7 46% 6,7 46% D Parrot SA 0,2 - 0,2 - 0,1 - 0,1 - E Éliminations intragroupe -0,2 - -0,2 - -0,1 - -0,1 - TOTAL GROUPE PARROT 16,7 100% 14,9 100% 14,4 100% 14,4 100%

Informations sectorielles du 1er semestre 2023

en M€ et en % du CA Microdrones Photogrammétrie Autres(1) Total Chiffre d'affaires 15,5 16,1 0,4 31,6 Résultat opérationnel courant (11,3) (5,6) (1,6) (18,5)

(1) Parrot S.A. et activités annexes ou non stratégiques.

Bilan consolidé

ACTIFS – IFRS, en M€ 30 juin 2023 31 déc. 2022 30 juin 2022 Actifs non courants 17,8 18,2 21,1 Autres immobilisations incorporelles 0,1 0,2 0,3 Immobilisations corporelles 1,9 2,1 2,2 Droit d'utilisation 8,6 9,9 8,4 Participations dans les entreprises mises en équivalence 3,8 2,5 3,1 Actifs financiers 3,1 3,0 6,6 Créances de loyers non courantes - - - Impôts différés actifs 0,4 0,4 0,2 Autres actifs non courants 0,0 0,0 0,2 Actifs courants 85,5 102,5 105,3 Stocks 22,3 14,9 8,1 Créances clients 5,6 6,4 6,9 Créances d'impôts 6,4 5,9 7,8 Créances diverses 6,4 6,6 12,3 Créances de loyers courantes - 0,1 0,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 44,8 68,5 70,0 Actifs classés comme détenus en vue de la vente - 2,5 1,8 Total Actif 103,4 123,2 128,2





CAPITAUX PROPRES & PASSIFS – IFRS, en M€ 30 juin 2023 31 déc. 2022 30 juin 2022 Capitaux propres 61,3 84,0 90,5 Capital social 4,6 4,6 4,6 Primes d'émission et d'apport 331,7 331,7 331,7 Réserves hors résultat de la période -262,0 -242,6 -241,2 Résultat de la période - part du groupe -22,5 -19,5 -14,1 Écarts de conversion 8,9 8,9 8,4 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Parrot SA 60,7 83,1 89,4 Intérêts ne conférant pas le contrôle 0,6 1,0 1,1 Passifs non courants 11,4 12,5 9,9 Dettes financières non courantes - - - Dettes de loyers non courantes 6,6 7,6 6,4 Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,8 1,9 1,3 Impôts différés passifs 0,0 0,0 0,0 Autres provisions non courantes 0,0 0,1 0,4 Autres dettes non courantes 3,0 3,0 1,8 Passifs courants 30,6 26,7 27,8 Dettes financières courantes - - - Dettes de loyers courantes 2,2 2,6 2,5 Provisions courantes 9,1 2,2 1,6 Dettes fournisseurs 7,3 9,2 10,7 Dettes d'impôt courant 0,1 0,1 0,0 Autres dettes courantes 11,9 12,6 12,9 Passifs classés comme détenus en vue de la vente - - - Total Capitaux Propres et Passif 103,4 123,2 128,2

Tableau des flux de trésorerie consolidés

IFRS, en M€ 30 juin 2023 31 déc. 2022 30 juin. 2022 FLUX OPÉRATIONNEL Résultat de la période -22,9 -19,7 -14,1 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence -0,3 1,0 0,9 Amortissements et dépréciations 8,9 4,8 2,6 Plus et moins-values de cessions -3,3 0,6 0,9 Charges d'impôts 0,0 0,4 0,1 Coût des paiements fondés sur des actions 1,1 1,3 0,9 Autres éléments non cash - 3,1 -0,5 Coût de l'endettement financier net 0,1 0,5 0,1 Capacité d'Autofinancement opérationnelle avant coût de l'endettement financier net et impôt -15,9 -8,0 -9,3 Variation du besoin en fonds de roulement -9,6 -12,0 -4,8 Impôt payé -0,1 -0,1 -0,1 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) -25,7 -20,1 -14,1 FLUX D’INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -0,4 -1,9 -1,2 Acquisitions d'actifs financiers -0,1 -0,1 -0,0 Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée - 5,8 - Cessions de participations dans les entreprises mises en équivalence - 1,8 2,6 Cessions d’actifs financiers 5,6 3,3 2,2 Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) 5,1 8,9 3,5 FLUX DE FINANCEMENT Apports en fonds propres -1,6 -1,3 -1,7 Coût de l'endettement financier net -0,1 -0,5 -0,1 Remboursement de dettes financières à court terme (nets) -1,4 -3,3 -1,8 Remboursement des autres financements - 0,9 - Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) -3,1 -4,2 -3,5 VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (D = A+B+C) -23,5 -15,4 -14,1 Incidence de la variation des cours des devises -0,2 1,1 1,3 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE

DE LA PÉRIODE 68,5 82,8 82,8 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

DE LA PÉRIODE 44,8 68,5 70,0

