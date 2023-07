Conferize A/S udsender delårsrapport for 1. halvår 2023

Selskabsmeddelelse Nr. 6/2023

København, 28. juli 2023





Delårsrapport for 1. halvår 2023

Bestyrelsen for Conferize A/S har d.d. godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2023.

Rapporten er ikke revideret.



Selskabet udviser i perioden 1. januar 2023 – 30. juni 2023 et positivt bruttoresultat på 523 t.kr. og et resultat efter skat på -3.181 t.kr. Dette er en forbedring af bruttoresultatet på 1.102 t. kr. og en resultatmæssig forskel på -126 t.kr. i forhold til samme periode sidste år.



Forventet udvikling

Ledelsen forventer, at den positive udvikling fra 2022 vil forsætte i 2023. Desuden forventes der yderligere vækst i omsætningen primært gennem selskabets datterselskab Suubz ApS. Denne omsætning fremgår ikke direkte i Conferize’s delårsrapport.

Det vurderes at denne øget omsætningsvækst på sigt vil skabe et positivt cash flow.



Usikkerhed

Selskabet har pr. 30 juni 2023 bogført færdiggjorte udviklingsprojekter til en værdi af 5.374.192 kr. og goodwill relateret til investeringen i Suubz ApS med 6.467.996 kr.

Værdien af ovennævnte immaterielle aktiver afhænger af selskabets evne til succesfuldt at gennemføre den fremlagte strategi.



Likviditet og kapitalberedskab

Selskabets likviditetsprognose viser, at likviditeten vil være positiv i løbet af 2025. Dette afhænger dog af evnen til at øge omsætningen væsentligt og/eller at skaffe det nødvendige kapitalberedskab. Ledelsen forventer at mindst en af disse to forudsætninger opfyldes, men der er naturligvis usikkerhed herom.





Den fulde delårsrapport er vedlagt meddelelsen og kan også findes på siden: conferize.com/investor/reports

Selskabet offentliggør årsresultatet for 2023 d. 29. marts 2024.

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/



Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000.





Investorkontakt

Nicolai Bille Krogh, CEO i Conferize A/S, +45 40 61 00 06, ir@conferize.com.

