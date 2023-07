English French

Clermont-Ferrand – 28 juillet 2023

Michelin se félicite de l'entrée de Stellantis au capital du Symbio aux côtés de Forvia

Michelin confirme la cession d'une partie de sa participation dans Symbio à Stellantis, réalisée le 27 juillet. Elle permet à Stellantis d'entrer aux côtés de Michelin et de Forvia dans le capital de la société leader de la mobilité par pile à combustible, chaque actionnaire détenant 33,33% du capital.

Cette annonce constitue une nouvelle étape vers la décarbonisation de l'industrie de la mobilité et illustre l'excellence technologique de Symbio en matière d'innovations dans le domaine des piles à hydrogène. L'entrée de Stellantis dans l'actionnariat va permettre à Symbio d’accélérer son développement en Europe et aux Etats-Unis.

Cette opération reflète la remarquable valorisation de Symbio depuis le démarrage de la JV en 2020, elle contribuera à hauteur de 150 millions d'euros à la trésorerie du groupe Michelin.

