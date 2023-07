TYRKISK KONKURRENCEGODKENDELSE MODTAGET FORUD FOR MULIG TRANSAKTION

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE nr. 25 - 28. juli 2023

I oktober 2022 blev der indgivet en ansøgning om konkurrencegodkendelse til den tyrkiske konkurrencemyndighed (TCA) vedrørende et muligt køb af Ekol Logistics internationale vejtransportaktiviteter.



Ansøgningen blev indgivet som led i en strategisk dialog mellem DFDS og Ekol Logistics, en større tyrkisk transport- og logistikvirksomhed, med henblik på at undersøge et muligt køb af Ekol Logistics' internationale vejtransportaktiviteter. En sådan kombination af fragtfærge- og logistikaktiviteter i Middelhavet ville spejle DFDS’ gennemprøvede nordeuropæiske forretningsmodel.

TCA har i dag godkendt en mulig transaktion. Som en del af ansøgningsprocessen har DFDS påtaget sig visse forpligtelser i forhold til den fortsatte adgang for alle transportører til DFDS’ færgeruter til og fra Tyrkiet.

DFDS og Ekol Logistics vil nu fortsætte den strategiske dialog, herunder en due diligence-proces, med henblik på at færdiggøre transaktionsvilkårene med forbehold for bestyrelsens godkendelse.





DFDS’ Mediterranean forretningsenhed driver et netværk af fragtfærge-ruter mellem Tyrkiet og Europa. Ruterne transporterer primært uledsagede trailere for tyrkiske speditører og vognmænd. Jernbanetransport tilbydes desuden fra havnene i Trieste og Sête til destinationer i Europa.

Ekol Logistics internationale aktiviteter er fokuseret på at levere transport- og logistikløsninger mellem Tyrkiet og Europa, herunder spedition, transport, lager, toldbehandling og øvrige forsyningskædeløsninger. Nøglekunder omfatter virksomheder i bil- og tekstilsektorerne. Ekol Logistics’ internationale aktiviteter har en omsætning på omkring DKK 4 mia.





