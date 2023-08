„Utenos trikotažas“ įmonių grupė per pirmą pusmetį uždirbo 11,6 mln. Eur pajamų

2023 m. liepos 31 d.

Besitęsiant strateginės „Utenos trikotažo“ grupės transformacijos laikotarpiui, pirmą metų pusmetį realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 11,6 mln. Eur arba 32,9 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, kai pardavimai siekė 17,3 mln. eurų.

„Pajamų sumažėjimą vertiname kaip trumpalaikį naujosios strategijos poveikį ir rinkos reakciją į pasikeitusią „Utenos trikotažo“ kryptį bei siekį gaminti tik aukštesnės pridėtinės vertės produkciją. Mūsų taip pat neaplenkė ir globalios ekonominės tendencijos, vartojimo sulėtėjimas ir kiti iššūkiai, su kuriais susiduria visos pramonės šakos, ne tik tekstilė. Iš kitos pusės, „Utenos trikotažo“ pelningumo rodikliai rodo, kad esame teisingame kelyje, todėl ir toliau kryptingai investuosime į modernią, inovacijomis ir tvarumu grįstą gamybą,“ – teigia „Utenos trikotažo“ vadovė Nomeda Kaučikienė.

„Utenos trikotažo“ įmonių grupė pusmetį užbaigė su 0,9 mln. Eur nuostolių prieš apmokestinimą, kai pernai nuostoliai siekė 1,7 mln. eurų. „Utenos trikotažo“ grupės EBITDA rodiklis neigiamas ir lygus - 355 tūkst. Eurų, kai prieš metus jis siekė - 995 tūkst. eurų. Atskirai „Utenos trikotažo“ bendrovės nuostoliai taip pat mažėja jau antrą ketvirtį iš eilės ir antro ketvirčio pabaigoje siekė 0,9 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus bendrovė patyrė 1,4 mln. Eur nuostolių.

Mažiausi pokyčiai – vokiškai kalbančių šalių rinkose

Per pirmą metų pusmetį „Utenos trikotažas“ eksportavo 75,4 proc. savo pagamintos produkcijos, iš viso už 7,6 mln. Eur arba 4,6 mln. mažiau nei 2022-aisiais. Pardavimų sumažėjimas skirtingose šalyse pasireiškė netolygiai. Santykinai mažiausias pokytis fiksuotas pagrindinėje bendrovės eksporto rinkoje, t.y. Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Šiame regione bendrovės pardavimų apmintys per pirmą pusmetį sulėtėjo kiek daugiau nei 20 %, ir antrojo metų ketvirčio pabaigoje siekė 6,1 mln. eurų arba 2,2 mln. mažiau nei pernai. Tuo pat metu Skandinavijoje bendrovės eksportas susitraukė daugiau nei perpus.

Pasak N. Kaučikienės, drabužių paklausos ir drabužių gamybos apimčių svyravimams būdingas cikliškumas ir tikimasi, kad augimo tendencijas bus galima pajusti dar šiais metais.

„Baigėme skaudžiausią transformacijos etapą, kurio metu išsigryninome, kuriose rinkose ir su kokiu vertės paketu dirbsime. Atsisakėme nepelningų kompromisų, eliminavome nelikvidų turtą – visapusiškai inventorizavome visą įmonių grupę ir šiuo metu esame pasiekę lūžio tašką. Tuo pat metu buvome neigiamai veikiami bendros ekonominė būklės tiek eksporto rinkose, tiek Lietuvoje. Vertinant šiuo metu turimus užsakymus galime tikėtis, kad metų pabaigoje praradimus pavyks iš dalies amortizuoti, o jau naujais metais startuoti su visiškai nauja energija,“ – tvirtina Nomeda Kaučikienė.

15 % pagerintas gamybos našumas ir orientacija į vilną

Siekiant sugrįžti į augimo trajektoriją, „Utenos trikotažas“ šiuo metu stiprina savo gamybos padalinį. Įgyvendinti pokyčiai vien per antrąjį metų ketvirtį leido net 15 % sutrumpinti gamybos procesų trukmę. Be to, tekstilės industrijoje stebint vilnos, kaip tvaresnės alternatyvos plačiausiai paplitusiai medvilnei, renesansą, „Utenos trikotažas“ perorientuoja savo specializaciją ir nuo šiol koncentruojasi būtent į modernių vilnos gaminių vystymą. Šį pluoštą noriai renkasi pažangiausi mados, sporto ir net apatinių drabužių gamintojai.

Apie bendrovę

„Utenos trikotažas“ yra didžiausia ir viena moderniausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių grupių Vidurio ir Rytų Europoje. Pagrindinės „Utenos trikotažo“ veiklos sritys – inovatyvių medžiagų vystymas ir drabužių gamyba pažangiems tarptautiniams prekių ženklams. „Utenos trikotaže“ taikomas vertikaliai integruotos gamybos modelis, kuomet viskas – nuo dizaino koncepcijos ir verpalo iki galutinio produkto – sukuriama po vienu stogu.

Aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės įsipareigojimai apima visas „Utenos trikotažo“ gamybos ir veiklos sritis – nuo natūraliai auginamų pluoštų, cheminių medžiagų naudojimo gamyboje ir jų poveikio aplinkai, pagaminto drabužio savybių iki sąžiningo atlygio darbuotojams ir absoliutaus gamybos procesų skaidrumo. „Utenos trikotažo“ įmonių grupei taip pat priklauso bendrovės „Aboutwear“, „Šatrija“, „Gotija“ bei „Mrija“ (Ukraina). „Utenos Trikotažas“ kartu su dar 29 įmonėmis yra SBA grupės dalis. Visoje įmonių grupėje dirba per 4000 specialistų.

