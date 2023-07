Safe group annonce la suspension du contrat de financement avec Alpha Blue Ocean

English French





Éragny-sur-Oise, France, le 31 juillet 2023 à 17h35 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce la suspension de son contrat de financement et la mise en place d’un prêt de substitution.

Conformément aux conditions du contrat de financement conclu avec ABO et publiées le 14 mars 2023, le tirage des tranches de financement est suspendu compte tenu de l’application de la condition suivante:

« Le cours de clôture des actions SAFE sur Euronext Growth Paris doit avoir été supérieur à cent trente pour cent (130%) de la valeur nominale des actions SAFE pendant au moins soixante (60) jours de bourse consécutifs avant la date d'envoi de la demande de tirage (ou, si tel n'a pas été le cas, le capital social de la Société a été réduit pendant cette période au moyen d'une réduction de la valeur nominale des actions SAFE) ».

En raison de cette suspension, et en dépit des démarches engagées par SAFE afin de trouver de nouvelles sources de financement et de réduire ses dépenses opérationnelles et besoins de financement, le Conseil d’administration de la société, à l’issue d’une réunion tenue ce jour, a décidé d’initier auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise les démarches visant l’ouverture d’une procédure collective afin de restructurer sa situation d’endettement et d’apurer son passif.

Une suspension de cours a été sollicitée auprès d’Euronext le 28 juillet dernier le temps de la communication de ce communiqué de presse. La recotation du titre a été demandée ce jour à Euronext par la société.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics concoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 1 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé e région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe group

François-Henri Reynaud

Chief Financial and Administrative Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

