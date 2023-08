Atos - Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2023

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2023

Paris, le 31 juillet 2023

Atos annonce avoir déposé son Rapport Financier Semestriel aujourd’hui lundi 31 juillet 2023, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document peut être consulté sur le site internet d’Atos ( https://atos.net/fr/investisseurs ) ainsi que sur le site de l’AMF ( www.amf-france.org ).

###

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts :

Relations Investisseurs : Thomas Guillois – thomas.guillois@atos.net - +33 6 21 34 36 62

Presse : Anette Rey – anette.rey@atos.net - +33 6 69 79 84 88 - @AnetteRey





Pièce jointe