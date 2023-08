Mobilize Financial Services annonce l'acquisition d'une participation dans SELECT CAR LEASING et le lancement de SELECT LEASE by MOBILIZE, une nouvelle marque opérant sur le marché du leasing automobile au RoyaumeUni.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 1er aout 2023





Mobilize Financial Services annonce l'acquisition d'une participation dans SELECT CAR LEASING et le lancement de SELECT LEASE by MOBILIZE, une nouvelle marque opérant sur le marché du leasing automobile au Royaume-Uni.

RCI Bank UK Ldt 1 a acquis 36,6 % 2 de Select Car Leasing 3 . Les actionnaires de SELECT CAR LEASING ont pris une participation de 15 % dans Mobilize Lease&Co UK Ltd, une filiale de RCI Bank UK Ldt.

a acquis 36,6 % de Select Car Leasing . Les actionnaires de SELECT CAR LEASING ont pris une participation de 15 % dans Mobilize Lease&Co UK Ltd, une filiale de RCI Bank UK Ldt. SELECT LEASE by MOBILIZE sera une nouvelle marque de leasing exploitée par Mobilize Lease&Co UK Ltd sur le marché britannique des flottes. Elle associe la reconnaissance de la marque et l'expertise de l'un des principaux courtiers en location sous contrat du Royaume-Uni à la puissance financière et à l'ambition de Mobilize Financial Services UK. Elle proposera une gamme complète d'offres et de services multimarques pour les véhicules et les utilitaires à l'intention des particuliers et des entreprises.

Ce partenariat contribue à la stratégie globale de Mobilize Lease&Co d'accélérer le déploiement des offres de location longue durée et de répondre ainsi aux nouveaux besoins de mobilité de ses clients.





RCI Banque S.A., opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, annonce l'acquisition par sa filiale RCI Bank UK Ltd, de 36,6% de SELECT CAR LEASING, l'un des plus grands courtiers indépendants du Royaume-Uni. Les actionnaires de SELECT CAR LEASING, Mark Tongue et James O'Malley, ont acquis une participation de 15% dans Mobilize Lease&Co UK Ltd, une filiale de RCI Bank UK Ltd enregistrée en mai 2023.

Mobilize Lease&Co UK Ltd, lancera SELECT LEASE by MOBILIZE, une nouvelle marque commerciale, et deviendra un nouveau fournisseur de contrats de location multimarques dont l'ambition est d'offrir une gamme complète de produits et services aux particuliers, PME et entreprises.

" Avec ce nouveau partenariat, Mobilize Financial Services poursuit le déploiement de sa stratégie globale, notamment pour sa filiale Mobilize Lease&Co, visant une taille de flotte d'un million de véhicules à l'horizon 2030. Cela permettra d'offrir des solutions personnalisées pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité des clients. Cela fait suite à l'annonce de l'acquisition de MeinAuto et Mobility Concept en Allemagne en juillet 2023, dans le cadre du déploiement de notre stratégie de location longue durée" déclare Frédéric Schneider, Directeur général par intérim de Mobilize Financial Services.

1 Mobilize Financial Services UK est un nom commercial de RCI Financial Services Ltd, une filiale de RCI Bank UK.

2 Sous réserve d'approbation réglementaire

3 Select Car Leasing est un nom commercial de Select Contracts UK Ltd, une filiale de Select Vehicle Group Holdings Ltd.

" Lorsque nous avons créé Mobilize Lease&Co, notre ambition était d'accélérer l'offre de location longue durée pour répondre à tous les nouveaux besoins de mobilité. Ce partenariat avec SELECT CAR LEASING, acteur majeur sur ce marché, permettra à nos clients de bénéficier d'une offre de location qui correspond au mieux à leur utilisation du véhicule et ce, pour tout type de véhicules " déclare Enrico Rossini, Directeur général de Mobilize Lease&Co.

Mark Tongue, co-directeur général et fondateur de SELECT CAR LEASING, a ajouté : " En tant que courtier de voitures et d’utilitaires en location longue durée le plus important et le plus fiable du Royaume-Uni, nous sommes ravis d'annoncer officiellement ce partenariat stratégique avec Mobilize Financial Services UK.

Nous sommes ravis de l'opportunité qui nous est offerte d'accélérer notre croissance et d'offrir les meilleures solutions de mobilité aux consommateurs et aux entreprises à travers le Royaume-Uni, en mettant l'accent sur les solutions électriques. Cela arrive à point nommé, alors que la révolution mondiale de l'électrification s'accélère.

Nous sommes également heureux de nous associer à une multinationale pour investir et co-développer une nouvelle société de location, avec toutes les marques Select en son cœur.

Il s'agit d'une démarche vraiment unique où un courtier et une société de crédit-bail peuvent s'alimenter mutuellement et ainsi fournir de véritables économies d'échelle et de la valeur au consommateur, en aidant les gens à faire la transition sans heurts non seulement vers les véhicules électriques, mais aussi vers la recharge et l'énergie domestique"

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 35 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022 et vendu 3,8 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,7 milliards d’euros de financement à fin décembre 2022 et le résultat avant impôts est de 1 050 millions d’euros à fin décembre 2022.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représente 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

À propos de Select Car Leasing

Fondée en 2004, Select Car Leasing s'est clairement imposée comme l'un des plus grands spécialistes indépendants du leasing de voitures et de camionnettes au Royaume-Uni, avec plus de 55 000 clients particuliers et professionnels servis à ce jour dans tout le pays.

Travaillant en étroite collaboration avec les constructeurs, les grands groupes automobiles et les principaux partenaires financiers, Select Car Leasing propose des taux de leasing parmi les plus compétitifs du marché, ce qui lui permet de fidéliser ses clients. L'entreprise est fière de la satisfaction de ses clients et a obtenu la note "Excellent" de 5 étoiles sur Trustpilot grâce à plus de 32 502 commentaires de clients.

