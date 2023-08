Stingray Advertising et Loblaw Media font équipe pour lancer la publicité audio dans les épiceries Loblaw

MONTRÉAL, 01 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Advertising, le plus vaste réseau publicitaire audio en Amérique du Nord, et Loblaw MediaMC, la division de Loblaw Companies LimitedMC (Loblaw) consacrée aux solutions médias en magasin, annoncent aujourd’hui la conclusion d’un nouveau partenariat. En vertu de cette entente, le réseau publicitaire audio pour espaces commerciaux de Stingray sera déployé dès cet été dans près de 300 épiceries des bannières LoblawsMD, ZehrsMD, Real Canadian SuperstoreMD et plus encore. La diffusion des campagnes publicitaires devrait débuter à la mi-août. Cette collaboration procure aux marques une occasion privilégiée de s’adresser aux clients directement au point d’achat grâce à la technologie de diffusion exclusive de Stingray ainsi qu’à Hivestack, le plus important serveur publicitaire sur le lieu de vente et plateforme de vente (SSP) au Canada.

« Notre partenariat avec Loblaw Media élargit considérablement notre réseau publicitaire audio en magasin. Il crée de nouvelles avenues prometteuses pour les annonceurs, qui pourront désormais se faire entendre des clients des épiceries Loblaw d’un bout à l’autre du Canada grâce à notre technologie de pointe », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Notre équipe est emballée par cette occasion unique de démontrer toute l’efficacité de notre réseau publicitaire audio auprès d’annonceurs en tous genres, et d’ainsi faire des commerces physiques le prochain grand canal médiatique. Ensemble, nous accélérerons l’innovation au sein de la catégorie croissante des médias pour commerces de détail au Canada. »

Ce partenariat stratégique vise à faciliter au maximum l’accès à l’inventaire audio national dans les épiceries Loblaw tout en permettant une grande polyvalence. Les marques peuvent désormais intégrer l’audio en magasin à leur stratégie médiatique omnicanale avec Loblaw Media, ou encore explorer le vaste réseau publicitaire audio pour commerces de détail géré en exclusivité par Stingray Advertising.

« Loblaw Media fait depuis toujours preuve d’une capacité unique à créer la rencontre entre marques et consommateurs. En misant sur cet avantage concurrentiel, nous avons passé les dernières années à bâtir un réseau médiatique omnicanal pour commerces de détail dont les capacités peuvent être exploitées à la fois en ligne et en magasin », a expliqué Alfredo C.M. Tan, vice-président principal et directeur général de Loblaw Media. « C’est pourquoi nous ne pourrions être plus emballés de faire équipe avec Stingray Advertising. En combinant son expertise audio à notre réseau national de magasins, nous pourrons offrir aux consommateurs comme aux marques une expérience audio réellement bonifiée. »

Loblaw Media se situe aux premières lignes des solutions médias pour commerces de détail au Canada. L’ajout de la publicité audio en magasin à son arsenal lui permettra de continuer de propulser l’innovation en concentrant ses efforts sur l’expérience omnicanale. Pour la toute première fois, les annonceurs auront l’opportunité de promouvoir leurs marques aux millions de clients de Loblaw directement où ceux-ci prennent leurs décisions d’achat et bâtissent leur panier d’épicerie. La publicité audio en magasin contribue à faire découvrir de nouveaux produits, à augmenter la taille du panier d’épicerie, et à créer l’engouement autour de lancements et d’offres PC OptimumMC.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com .

À propos de Loblaw Media

Loblaw MediaMC est le réseau média en magasin de Loblaw Companies Limited, le chef de file de l’épicerie et de la pharmacie au Canada. Avec son réseau comptant plus de 2 400 commerces de détail, ses plus de 18 millions de clients membres du programme PC OptimumMC, et ses activités de commerce électronique de premier plan, Loblaw Media conseille les marques dans les secteurs des médias, de la fidélisation des clients, de la stratégie d’affaires et de l’étude des données pour leur permettre d’atteindre une croissance mesurable des ventes. Fort d’une connaissance de pointe des consommateurs canadiens et d’une capacité éprouvée à les atteindre à l’aide de plateformes numériques et de canaux physiques, Loblaw Media offre des solutions de marketing et de mesure omnicanales exclusives pour ses propres marques et celles de ses partenaires. Pour en savoir davantage, visitez loblawmedia.ca

