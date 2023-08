3 augustus 2023 om 7.00 uur CEST

Resultaten Solvay eerste halfjaar 2023

Kwaliteitsvolle resultaten met sterke kasstroomgeneratie en verbeterde marges in een een context van zwakke vraag; winst- en kasstroomverwachting voor het hele jaar 2023 bevestigd

Hoogtepunten

De netto-omzet in Kw2 2023 daalde met -9,2% organisch ten opzichte van Kw2 2022 door -13% lagere volumes (€-458 miljoen) in een zwakker macroklimaat, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door +4% hogere prijzen (+€144 miljoen). De lagere volumes op jaarbasis hadden een brede basis in verschillende eindmarkten, waaronder de batterij-, landbouw-, bouw- en consumentenindustrie.

in Kw2 2023 daalde met -9,2% organisch ten opzichte van Kw2 2022 door -13% lagere volumes (€-458 miljoen) in een zwakker macroklimaat, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door +4% hogere prijzen (+€144 miljoen). De lagere volumes op jaarbasis hadden een brede basis in verschillende eindmarkten, waaronder de batterij-, landbouw-, bouw- en consumentenindustrie. Structurele kostenbesparingen voor H1 2023 bedroegen €36 miljoen, wat de totale besparingen sinds 2019 op €502 miljoen brengt, anderhalf jaar eerder dan onze doelstelling voor 2024.

voor H1 2023 bedroegen €36 miljoen, wat de totale besparingen sinds 2019 op €502 miljoen brengt, anderhalf jaar eerder dan onze doelstelling voor 2024. De onderliggende EBITDA van €790 miljoen in Kw2 2023 daalde slechts met -2,6% organisch op jaarbasis, wat de kwaliteit van de winst weerspiegelt. De daling op jaarbasis is te wijten aan de volumedaling, deels gecompenseerd door aanhoudende nettoprijzen en positieve mixeffecten. De EBITDA-daling bleef beperkt tot -6% ten opzichte van Kw1 2023.

van €790 miljoen in Kw2 2023 daalde slechts met -2,6% organisch op jaarbasis, wat de kwaliteit van de winst weerspiegelt. De daling op jaarbasis is te wijten aan de volumedaling, deels gecompenseerd door aanhoudende nettoprijzen en positieve mixeffecten. De EBITDA-daling bleef beperkt tot -6% ten opzichte van Kw1 2023. De onderliggende EBITDA-marge van 25,6% in Kw2 2023 is +0,7pp hoger dan in Kw2 2022, voornamelijk als gevolg van prijs- en kostendiscipline en ondanks lagere volumes in een zeer concurrerende omgeving.

van 25,6% in Kw2 2023 is +0,7pp hoger dan in Kw2 2022, voornamelijk als gevolg van prijs- en kostendiscipline en ondanks lagere volumes in een zeer concurrerende omgeving. De onderliggende nettowinst bedroeg €426 miljoen in Kw2 2023 tegenover €470 miljoen in Kw2 2022.

bedroeg €426 miljoen in Kw2 2023 tegenover €470 miljoen in Kw2 2022. De vrije kasstroom van €556 miljoen in Kw2 2023 steeg aanzienlijk jaar-op-jaar ondanks €59 miljoen hogere investeringen, als gevolg van werkkapitaaldiscipline, waaronder voorraadreductie en lage achterstallige betalingen.

van €556 miljoen in Kw2 2023 steeg aanzienlijk jaar-op-jaar ondanks €59 miljoen hogere investeringen, als gevolg van werkkapitaaldiscipline, waaronder voorraadreductie en lage achterstallige betalingen. Het ROCE was 16,3%, +2,6 pp boven Kw2 2022 en +8,2 pp boven 2019.

was 16,3%, +2,6 pp boven Kw2 2022 en +8,2 pp boven 2019. Verdere versterking van de bal ans met een onderliggende nettoschuld van €3,1 miljard, waarmee een historisch lage leverage van 0,9x werd bereikt.

met een onderliggende nettoschuld van €3,1 miljard, waarmee een historisch lage leverage van 0,9x werd bereikt. De in juni bereikte PFAS-schikking in New Jersey (VS) resulteerde in een provisie van €229 miljoen in Kw2 2023.

Tweede kwartaal Eerste halfjaar Onderliggend, in mln € 2023 2022 % joj % organisch 2023 2022 % joj % organisch Netto omzet 3 087 3 477 -11,2% -9,2% 6 254 6 532 -4,3% -3,9% EBITDA 790 864 -8,6% -2,6% 1 629 1 576 +3,4% +8,7% EBITDA-marge 25,6% 24,8% +0,7pp - 26,1% 24,1% +1,9pp - Vrije kasstroom 556 257 n.m. - 681 473 +44 2% - Vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM) 40 0% 34 5% +5 5pp - 40 0% 34 5% +5 5pp - ROCE (LTM) 16 3% 13 7% +2 6pp -

16 3% 13 7% +2 6pp -

Ilham Kadri, CEO

“Ik ben blij dat we blijven voldoen aan de behoeften van onze klanten en dat we sterke nettoprijzen blijven hanteren voor het grootste deel van onze portfolio. De versnelde realisatie van onze doelstelling om in 2024 €500 miljoen aan structurele kostenbesparingen te realiseren, hielp om onze toonaangevende marges te behouden, ondanks de zwakkere vraag. We hebben de investeringen in het toekomstige succes van EssentialCo en SpecialtyCo verhoogd, de werkkapitaaldiscipline versterkt en een vrije kasstroom van €556 miljoen gerealiseerd in het kwartaal. We blijven ons richten op het snel aanpassen van de positionering van al onze activiteiten, aangezien we nog steeds te maken hebben met een bijzonder uitdagend macro-economisch klimaat, klaar om alle hefbomen die we in handen hebben in te zetten om ons concurrentievoordeel te behouden en superieure prestaties te leveren. Onlangs hebben we de beoogde kapitaalstructuren van de toekomstige entiteiten bekendgemaakt en we liggen op schema om later dit jaar de volgende stappen te zetten op ons traject om ons te splitsen in twee sterke bedrijven met een ‘investment-grade’-rating.”

Vooruitzichten voor 2023

De resultaten voor de eerste helft van 2023 zijn in lijn met de verwachtingen. De macro-economische omgeving blijft uitdagend en de aanhoudende zwakke vraag zal naar verwachting blijven wegen op het herstel van de volumes in de meeste markten.

In deze macro-economische context verwacht het bedrijf sterke marges en kostendiscipline te kunnen handhaven. Daarom bevestigt het bedrijf zijn EBITDA-vooruitzichten voor het volledige jaar 2023 van +2% tot -5% organische groei ten opzichte van 20221. Dit komt overeen met ongeveer €2,9 miljard tot €3,1 miljard tegen de geldende wisselkoersen. De ondergrens van de guidance gaat uit van stabilisatie van de volumes in de tweede helft van het jaar en de bovengrens van de guidance gaat uit van een bescheiden herstel van de volumes in de tweede helft van het jaar.

Het bedrijf blijft investeren in groei en schat een vrije kasstroom van minimaal €900 miljoen voor het hele jaar, als gevolg van kapitaalinvesteringen en gedisciplineerd werkkapitaal in een omgeving met lagere volumes.

Registreer u hier voor de webcast van 14u00 CEST Link naar financieel verslag

1 De gepubliceerde onderliggende EBITDA van €3 229 miljoen voor 2022 is inclusief de winst van Rusvinyl, dat in Kw1 2023 werd afgestoten, en weerspiegelt de sterkere wisselkoersen tussen de dollar en de euro, die samen €180 miljoen bedragen, ervan uitgaande dat de huidige wisselkoersen in H2 aanhouden. FY 2022 onderliggende EBITDA op een vergelijkbare basis als 2023 is €3 050 miljoen.

Bijlages