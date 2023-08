GROUPE EQUASENS : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 en progression de 9 % à 112,62 M€

Villers-lès-Nancy, le 3 août 2023 – 18:00 (CET)

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 en progression

de 9 % à 112,62 M€

Croissance de toutes les Divisions à l’exception de la FINTECH qui amorce néanmoins une tendance plus favorable sur le T2 .

à l’exception de la FINTECH qui amorce néanmoins une tendance plus favorable sur le T2 Contribution du Ségur du Numérique en Santé : Le Groupe poursuit ses installations de solutions référencées Ségur : 2 M€ au 30 juin 2023. Facturation de la partie récurrente du Ségur : 0,6 M€.



En M€ S1 2022 S1 2023 Variation



2023 / 2022 1er trimestre 49,36 56,25 + 14 % (*) 2ème trimestre 54,21 56,37 + 4 % Total 1er semestre 103,57 112,62 + 9 %

(*) La forte progression du T1 s’explique par un effet de base (structuration de l’activité des étiquettes électroniques).

Pour mémoire, des mouvements ont été effectués inter-Divisions sur le 1er semestre afin de rationaliser les activités :

Suite aux rachats des parts des minoritaires, MULTIMEDS (Irlande) et I-MEDS (Allemagne) sont affectés à la Division PHARMAGEST (Activité Observance), CAREMEDS (Grande Bretagne) a rejoint la Division AXIGATE LINK (Activité des EHPAD) ;

La société ICT développant la solution MEDILINK pour Maisons et Centre de Santé rejoint la Division MEDICAL SOLUTIONS pour compléter les activités de PROKOV EDITIONS.

ATOOPHARM rejoint la Division PHARMAGEST,

SPEECH2SENSE et PRATILOG sont rattachées à la Division MEDICAL SOLUTIONS.

Intégrées au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires réalisé par ces entités est non significatif au 30 juin 2023.

Point sur l’activité du 1 er semestre 202 3

La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires de 83,7 M€, en progression de 9 % par rapport au 1 er semestre 2022. La Division PHARMAGEST connait une croissance plus modérée sur le 2 ème trimestre conservant toutefois une activité soutenue au 30 juin 2023 à 83,7 M€ contre 76,7 M€ en 2022. Les relais de croissance restent identiques avec une dynamique forte, sur le marché des étiquettes électroniques, et en Italie, sur les nouvelles solutions logicielles apportées aux pharmacies. Cette Division représente 74 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires de 14,9 M€ en progression de 6 % par rapport au 1 er semestre 2022, portée plus particulièrement par l’activité historique des EHPAD et des HOPITAUX A DOMICILE. Cette Division représente 13 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires de 8,1 M€ en progression de 10 % par rapport au 1 er semestre 2022. Le 2 ème trimestre a notamment enregistré une belle performance (+ 17 % à 4,1 M€) et confirme le bien-fondé de la nouvelle stratégie industrielle de diversification des sources de production qui permet à la Division de répondre plus rapidement aux besoins du marché Cette Division représente 7 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.





Cette Division représente 4 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division FINTECH enregistre un chiffre d’affaires de 1,1 M€ en retrait de 3 % par rapport au 1 er semestre 2022. L’activité de courtage en financement reste impactée par des taux de refinancement élevés. Néanmoins, la Division a fait évoluer sa stratégie et cible des marchés plus porteurs, ce qui lui permet de renouer avec la croissance sur le 2 ème trimestre. Cette Division représente 1 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.





Perspectives 202 3

Maintien de la croissance sur le 2 nd semestre 2023 avec la sortie de nouveaux produits (mobilité, sécurité, offres SaaS, …) dynamisant les ventes, tous secteurs confondus.

semestre 2023 avec la sortie de nouveaux produits (mobilité, sécurité, offres SaaS, …) dynamisant les ventes, tous secteurs confondus. Confirmation de la reprise d’activités sur la Division FINTECH.

Poursuite de l’intégration des récentes acquisitions qui doivent permettre d’enrichir les offres technologiques du Groupe et accélérer la croissance.

Le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe et dispose des capacités financières pour les réaliser.

Calendrier financier

Publication Résultat s 1 er semestre 2023 le 29 septembre 2023 (après Bourse).

le 29 septembre 2023 (après Bourse). Réunion d’information Résultats 1 er semestre 2023 le 2 octobre 2023 (en visio-conférence).

le 2 octobre 2023 (en visio-conférence). Publication du CA 3ème trimestre 2023 le 9 novembre 2023 (après Bourse).





