TFI International accepte d’acquérir JHT

MONTRÉAL, 07 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui qu’elle a accepté d’acquérir JHT Holdings, Inc. (« JHT »), un important fournisseur de services de transport et de logistique allégés en actifs en Amérique du Nord pour les fabricants de camions de classes 6 à 8. Fondée en 1933 et établie au Wisconsin, JHT transporte de nouveaux camions depuis les usines de fabrication et d’assemblage final jusqu’aux concessionnaires et aux clients finaux, en utilisant un modèle allégé en actifs qui consiste à conduire les nouveaux camions des clients jusqu’à leur destination. JHT possède et gère un important bassin d’équipement d’appontage breveté faisant appel à un processus sophistiqué de logistique inversée, et sa capacité de conducteurs est assurée par l’un des plus grands réseaux de conducteurs indépendants de l’industrie, qui est composé d’employés de l’entreprise et de conducteurs tiers indépendants. Le réseau de terminaux de JHT comprend 25 installations, dont 8 lui appartiennent, aux États-Unis et au Canada, ce qui crée des possibilités de synergie sur le plan des revenus et des coûts avec l’empreinte actuelle de TFI International. JHT génère des revenus annuels de plus de 500 millions de dollars américains, et ses marges d’exploitation correspondent à celles du segment de la logistique de TFI International. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue au cours du troisième trimestre.



« Nous avons été tout de suite impressionnés par le bon fonctionnement de JHT, son approche allégée en actifs et son leadership au sein de ce marché différencié spécialisé », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue au chef de la direction John Harrington et à son équipe impressionnante, et nous nous réjouissons à l’idée de voir JHT prospérer au cours des prochaines années sous l’égide de TFI International. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .