EnsembleIQ est nommée finaliste pour 18 prix Eddie & Ozzie, démontrant son expertise en contenu et conception à travers les marchés de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation et des soins de santé

CHICAGO, 08 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ , la principale source d'informations instructives et de liaisons exploitables d'Amérique du Nord dans les domaines de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, des soins de santé et de l'hôtellerie, annonce aujourd'hui que ses marques ont été nommées finalistes pour 18 prix Eddie & Ozzie. Les Folio: Eddie & Ozzie Awards constituent le programme de récompenses le plus prestigieux du secteur et reconnaissent l'excellence en contenu et conception éditoriaux tous formats confondus.



Finalistes des prix Eddie :

Finalistes des prix Ozzie :

Certaines des candidatures primées ont été développées en partenariat avec des clients CPG d'EnsembleIQ.

« C'est un véritable honneur d'être reconnus par les prix Eddie & Ozzie en totalisant 18 places de finaliste, et nous sommes ravis que nos candidatures aient dominé la catégorie Numéro complet, B2B, Vente au détail », a déclaré Joe Territo, directeur stratégique d'EnsembleIQ. « Grâce à notre connaissance approfondie du marché et notre conception engageante, nous aidons les professionnels B2B sur les marchés du détail, de la technologie, des biens de consommation et des soins de santé à prendre des décisions éclairées et à acquérir un avantage concurrentiel. Notre réussite se base sur notre remarquable équipe et l'impact qu'elle a chaque jour sur les marchés qu'elle dessert. »

Les lauréats seront annoncés le 24 octobre lors d'un gala de remise des prix au City Winery de New York.

À propos d'EnsembleIQ

