ABN AMRO rapporteert EUR 870 miljoen nettowinst over tweede kwartaal 2023

Highlights van het kwartaal

Zeer sterk resultaat met een nettowinst van EUR 870 miljoen en een rendement op eigen vermogen van ruim 16%, een weerspiegeling van hoge netto rentebaten en vrijvallen van kredietvoorzieningen. Alle client units droegen bij met een hogere nettowinst

Aanhoudend sterke netto rentebaten, profiterend van de hogere renteomgeving

Kosten over 2023 naar verwachting nu circa EUR 5,2 miljard; we verwachten onze kostendoelstelling voor 2024 niet te halen nu investeringen gepland voor 2023 deels doorschuiven, de inflatie hoger is en de daling van de AML-kosten meer geleidelijk zal zijn

Kredietkwaliteit blijft solide, met vrijgevallen kredietvoorzieningen van EUR 69 miljoen; we houden onze buffers aan

Solide kapitaalpositie; fully-loaded Basel III CET1 ratio van 14,9% en Basel IV CET1 ratio van circa 16%. Interimdividend over eerste helft 2023 vastgesteld op EUR 0,62 per aandeel

Update van de financiële KPI’s en kapitaalraamwerk worden bij de Q4 resultaten gepubliceerd



Robert Swaak, CEO:

'In het tweede kwartaal realiseerden we weer een zeer sterk financieel resultaat, gedreven door de hoge netto rentebaten en het vrijvallen van kredietvoorzieningen. Dit in een omgeving waarin de macro-economische en geopolitieke onzekerheid voortduurde. Ik ben trots op de niet-aflatende inzet voor onze klanten, die we in het afgelopen kwartaal hebben laten zien. Alle client units hebben bijgedragen met een hogere nettowinst, en het momentum in de zakelijke kredietverlening en in de hypotheekportefeuille was positief. De Nederlandse economie is enigszins afgekoeld en onze klanten staan nog altijd onder druk door de onzekerheden en aanhoudend hoge inflatie. Ondanks deze afkoeling bleef de arbeidsmarkt krap en de balansen van bedrijven en huishoudens robuust. Ik ben blij dat de bank veerkrachtig is, met een stabiel risicoprofiel en een sterke balans. We presenteren onze geüpdate financiële KPI’s en kapitaalraamwerk bij de publicatie van de resultaten over Q4.

De nettowinst bedroeg in het tweede kwartaal EUR 870 miljoen en het rendement op eigen vermogen was ruim 16%. De netto rentebaten profiteerden van de hogere renteomgeving en kwamen uit op EUR 1,622 miljoen, en onze inkomsten uit provisies waren stabiel. De kosten waren lager door lagere wettelijke heffingen terwijl investeringen in een krappe arbeidsmarkt deels doorschuiven. We verwachten nu dat de kosten over heel 2023 zullen uitkomen op circa EUR 5,2 miljard. We blijven gefocust op kostendiscipline, maar verwachten niet langer dat we onze doelstelling van EUR 4,7 miljard in 2024 zullen halen, nu investeringen gepland voor 2023 deels doorschuiven, de inflatie hoger is en de daling van de AML-kosten meer geleidelijk zal zijn. Meer inspanning dan verwacht is nodig om ervoor te zorgen dat onze doorlopende AML-activiteiten op een duurzaam en aanvaardbaar niveau zijn en aan de wettelijke eisen voldoen.

De kredietkwaliteit bleef in het tweede kwartaal solide, met vrijgevallen kredietvoorzieningen van EUR 69 miljoen door de beëindiging van de Covid management overlay en de netto vrijval van voorzieningen in individuele klantdossiers. De impact van de economische vertraging op onze kredietportefeuille is tot dusverre beperkt en we verwachten dat de cost-of-risk voor 2023 ruim onder de door de cyclus cost-of-risk van 20 basispunten zal blijven. We houden onze buffers aan tegen onzekerheden in de economische vooruitzichten. De risicogewogen activa namen toe met EUR 2,7 miljard, vooral door model updates als onderdeel van onze voortdurende review van modellen. Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 14,9% en een Basel IV CET1 ratio van circa 16%. In lijn met ons dividendbeleid is het interimdividend vastgesteld op EUR 0,62 per aandeel, wat uitkomt op in totaal EUR 537 miljoen.

Banken spelen een belangrijke rol in onze samenleving – ze dragen bij aan de reële economie en scheppen vertrouwen. We ondersteunen al onze klanten – particulieren, ondernemers en bedrijven – bij hun dagelijkse bankzaken en bieden expertise op momenten die ertoe doen. Onze samenleving heeft te maken met klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne en macro-economische onzekerheid en tegelijkertijd zien we snelle technologische ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving hechten onze stakeholders aan veilig bankieren, duurzaam beleggen en financieren, en een solide bedrijfsmodel – allemaal essentiële elementen van onze strategie om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn. Onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ inspireert ons om onze klanten te steunen met eerlijk bankieren en om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Tegelijkertijd blijven we ons richten op de uitvoering van onze strategie en gaan we verder met de transformatie naar een toekomstbestendige bank.

Vertrouwen scheppen gaat uiteindelijk over mensen. Onze medewerkers zetten zich in om onze strategie te realiseren en om het vertrouwen van onze klanten te blijven verdienen. Ik wil ze bedanken voor hun toewijding. En ik wil graag onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders bedanken voor hun blijvende steun.'









Key figures and indicators

(in EUR millions) Q2 2023 Q2 2022 Change Q1 2023 Change Operating income 2,223 1,884 18% 2,142 4% Operating expenses 1,137 1,321 -14% 1,406 -19% Operating result 1,086 563 93% 736 48% Impairment charges on financial instruments -69 -62 -10% 14 Income tax expenses 285 151 199 43% Profit/(loss) for the period 870 475 83% 523 66% Cost/income ratio 51.1% 70.1% 65.6% Return on average Equity 16.2% 8.8% 9.6% CET1 ratio 14.9% 15.5% 15.0%





