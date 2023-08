OBLIGATIONSPROSPEKTER GODKENDT

INVESTOR NEWS nr. 27 - 9. august 2023

3-årig obligation

Norges Finanstilsyn har den 8. august 2023 godkendt prospektet udarbejdet i forbindelse med notering på Oslo Børs af selskabets senior usikrede obligation på NOK 1.000 mio. med udløb den 16. marts 2026, ISIN NO0012864539.

5-årig obligation

Norges Finanstilsyn har den 8. august 2023 godkendt prospektet udarbejdet i forbindelse med notering på Oslo Børs af selskabets senior usikrede obligation på NOK 500 mio. med udløb den 16. marts 2028, ISIN NO0012864547.





Begge prospekter er tilgængelige på hjemmesiden: Corporate bonds | Investor relations - DFDS Group | DFDS (INT)





Kontakt

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 12.500 ansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden relaterede logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.





