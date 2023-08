Les 45e Nationaux de la Légion… c’est parti!

OTTAWA , 10 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est ce soir que le président national de la Légion, M. Bruce Julian, au stade de l'Université de Sherbrooke, a inauguré d'un coup de pistolet de départ l'édition de cette année des Nationaux de la Légion, dont les compétitions débuteront dès demain.



Accueillis par l'Université Bishop's et la Ville de Sherbrooke, les Jeux se déroulent au stade de l'Université de Sherbrooke, où plus de 900 jeunes athlètes espèrent y remporter des médailles lors des compétitions qui se tiendront du 11 au 13 août. Les Nationaux de la Légion est la seule compétition d'athlétisme au Canada pour les moins de 16 ans (U16) et les moins de 18 ans (U18).

« Le Comité organisateur local joue également un rôle important dans ces Jeux, en veillant à ce que nos athlètes passent des moments inoubliables tout en s'assurant que tout se déroule bien, a reconnu M. Brian Weaver, président du Comité des sports de la Légion et vice-président de la Direction nationale. Nous sommes impatients de voir tous les excellents athlètes performer de nouveau cette année. Ils sont d'éclatants modèles de travail acharné et de persévérance. »

Le tout premier ambassadeur des Jeux et médaillé Invictus, Michael Trauner, verra à motiver les athlètes en leur racontant son histoire personnelle et en les encourageant tout au long de leur parcours.

« Ce qui me stimule le plus, c'est de regarder vers l'avenir et de réaliser que le sport te permet de devenir aussi prodigieux que tu souhaites l’être », de souligner M. Trauner. « Il n'y a aucune limite à ce que ces athlètes peuvent accomplir, pour autant qu'ils se consacrent à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés à eux-mêmes. »

Cette compétition, organisée par la Légion, en est à sa 45e année d'existence. Elle est née du soutien et de la promotion par les légionnaires des sports pour les jeunes, comme étant une activité saine, pour aider les enfants dont les pères ou les mères servaient à l'étranger ou avaient servi dans les forces armées. De fil en aiguille, la Légion a par la suite élaboré des programmes sportifs locaux, provinciaux et nationaux pour les jeunes, et qui ont finalement culminé avec les Nationaux tels que nous les connaissons aujourd'hui.

Cette année, les Championnats commémorent le 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Depuis les tout début de ces missions, ce sont plus de 125 000 membres des Forces armées canadiennes et de la GRC qui ont été déployés. La Légion tient à saluer ces membres et à les reconnaître par la pensée et le design des médailles gagnantes de cette année.

« Il faut aussi se souvenir d'eux et leur rendre hommage pour leur rôle de maintien de la paix », de faire valoir M. Bruce Julian, président de la Direction nationale. « Nous de la Légion sommes fiers d'avoir l'occasion de mettre en avant-plan leur service et leurs sacrifices. »

La Direction nationale de la Légion, avec l'appui des filiales et directions provinciales/territoriales à travers le pays, commandite chaque année des centaines d'athlètes. Par ailleurs, plusieurs centaines d'autres jeunes se joignent à eux en tant qu'athlètes de la catégorie ouverte. Cette année, toutes les directions de la Légion – sauf celle de l'Île-du-Prince-Édouard – sont représentées par plus de 300 compétiteurs; s'ajoutent à eux plus de 600 athlètes de la catégorie ouverte.

La Légion tient à remercier tous ses généreux commanditaires, dont ses principaux partenaires, PIB Inc. et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

De nombreux anciens des Nationaux de la Légion ont participé à des compétitions internationales, notamment dans le cadre des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains et des Jeux olympiques. Il est à noter que les résultats des compétitions seront disponibles tout au long de la tenue des Championnats, comme décrit ci-après.

Les villes hôtes canadiennes accueillent les Nationaux de la Légion pendant deux ans. À cet égard, il est à noter que la prochaine ville hôte qui accueillera les Jeux en 2024 et en 2025 sera Calgary, en Alberta.

