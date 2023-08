OTTAWA, 11 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’athlète vedette Michael Trauner est le tout premier ambassadeur des Jeux aux Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de la Légion royale canadienne qui se déroulent cette année à Sherbrooke, au Québec. Trauner illustre le pouvoir du sport et sa capacité à changer des vies. Il a l’intention de partager son histoire et d’inspirer les jeunes athlètes.



« Je crois que j’ai toujours été un modèle, mais je porte aujourd’hui un uniforme différent. Au lieu de la tenue militaire de camouflage et des bottes de combat, je porte des chaussures de course confortables et des t-shirts », explique-t-il. « Ce qui me passionne le plus, c’est de regarder vers l’avenir et de me rendre compte que le sport nous permet d’être aussi extraordinaires que nous le souhaitons. »

Vétéran militaire à la retraite, Michael Trauner a perdu ses deux jambes et a subi des blessures connexes lors de son service en Afghanistan — mais ce défi majeur de la vie ne l’a pas découragé. Au contraire, il a fait face à la situation en remportant deux médailles d’or en aviron en salle aux Jeux Invictus de Toronto en 2017. Il a continué à remporter des succès lors de diverses compétitions de canoë-kayak et de cyclisme au Canada et à l’étranger, et est médaillé à 23 reprises en canotage et en cyclisme.

« Même si je participe à des compétitions en tant que para-athlète, certaines de mes meilleures séances d’entraînement et de mes meilleures courses se font contre des athlètes non handicapés », explique-t-il. Il décrit une excellente course : « Ma meilleure course s’est déroulée contre 90 autres athlètes, et personne ne savait que j’étais handicapé jusqu’à ce que j’accepte ma médaille ce jour-là. La médaille était bien, mais ce qui était encore mieux, c’est que j’étais considéré comme une menace et un adversaire digne de ce nom face aux concurrents d’élite », raconte-t-il.

Cette année, les championnats sont accueillis par l’Université de Sherbrooke, l’Université Bishop’s et la Ville de Sherbrooke, et les épreuves se dérouleront au stade de l’Université de Sherbrooke du 11 au 13 août. Plus de 900 jeunes athlètes participent à la seule compétition d’athlétisme au Canada pour les catégories des moins de 16 ans et des moins de 18 ans. Les Nationaux de la Légion trouvent leur origine avec les légionnaires, qui voulaient soutenir et promouvoir les sports en tant qu’activité saine pour les enfants dont les pères ou les mères servaient à l’étranger ou avaient servi dans les forces armées.

Trauner, qui a servi dans l’armée canadienne, encadrera et encouragera les athlètes tout au long du parcours. Il leur expliquera notamment l’importance de se concentrer sur le moment présent et leur rappellera un conseil qu’il s’est lui-même donné : « Allez-y à petits pas et fixez-vous des objectifs réalistes ».

« Tout le monde veut aller aux Jeux olympiques, mais il y a un processus que tous les athlètes doivent suivre pour y arriver », explique Trauner. « La patience est primordiale. »

Les championnats de cette année soulignent également le 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix des Nations unies, ce qui se reflète dans la conception des médailles de cette année. De nombreux athlètes des Nationaux de la Légion ont ensuite participé à des compétitions internationales, notamment dans le cadre des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains et des Jeux olympiques.

Si gagner des médailles est valorisant, Trauner indique qu’il conseillera aux jeunes athlètes de ne pas se focaliser uniquement sur cela. « Une médaille n’est qu’un moment dans leur carrière sportive », explique-t-il. « La façon dont vous vous présentez en tant qu’athlète est ce dont les gens se souviennent le plus et si vous êtes un athlète optimiste et dévoué, les médailles finiront par venir d’elles-mêmes. Chaque défaite nous apprend, en tant qu’athlète, comment et où nous améliorer. »

Selon Trauner, les expériences positives et négatives sont toutes deux bénéfiques dans une carrière sportive. Le fait d’être ambassadeur cette année est l’un des aspects positifs et lui permet également de réfléchir à ses objectifs personnels. Restez à l’écoute !

Les villes canadiennes accueillent les Nationaux de la Légion pendant deux ans ; la prochaine ville qui accueillera les jeux en 2024 et 2025 sera Calgary, en Alberta.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

