FPI industriel Nexus annonce ses résultats du T2 2023 et la distribution d’août et de septembre

TORONTO, 11 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2023.



Faits saillants

4 juillet 2023 – acquisition d’un immeuble industriel de 141 534 pieds carrés situé à Burlington, en Ontario, pour un montant de 48,4 millions de dollars.

15 juin 2023 – acquisition d’un immeuble industriel de 304 323 pieds carrés situé à London, en Ontario, pour un prix d'achat contractuel de 56,4 millions de dollars. Une tranche de 24,3 millions de dollars du prix d'achat a été réglée par l'émission de 2 359 978 parts de société en commandite de catégorie B à un prix réputé de 10,30 $ la part.

5 juin 2023 – acquisition d’un terrain de 18 acres à St. Thomas, en Ontario, au coût de 4,5 millions de dollars. La parcelle acquise est adjacente à un autre immeuble appartenant au FPI.

5 juin 2023 – vente d’un immeuble industriel situé à Kamloops, en Colombie-Britannique, pour 4,2 millions de dollars.

1 er juin 2023 – acquisition d’un immeuble industriel de 191 878 pieds carrés situé à Laval, au Québec, pour 64,7 millions de dollars.

26 avril 2023 – vente d'un immeuble commercial situé à Victoriaville, au Québec, pour un montant de 41,6 millions de dollars.

Le bénéfice d’exploitation net (BEN) des immeubles industriels devrait augmenter à environ 91 % pour le troisième trimestre à la suite de ces transactions.

Le taux d'occupation de 97 % au 30 juin 2023 est stable par rapport au taux de 97 % au 31 mars 2023 et au 30 juin 2022.

Le BEN du T2 2023 de 27,6 millions de dollars a augmenté de 3,7 millions de dollars, soit 15,3 %, par rapport au BEN du T2 2022 de 24,0 millions de dollars et de 1,9 million de dollars, soit 7,4 %, par rapport au BEN du T1 2023 de 25,7 millions de dollars. La disposition d'un immeuble industriel et de quatre immeubles commerciaux depuis 2022 a réduit le BEN de 0,9 million de dollars et le FPI a reçu des frais de résiliation de 0,2 million de dollars de la part d'un locataire de l'un des immeubles de bureaux du FPI.

Le BEN des immeubles comparables 1) de 23,1 millions de dollars au T2 2023 a augmenté de 0,9 million de dollars, soit 4,3 %, par rapport au T2 2022, principalement en raison de l'augmentation des loyers progressifs et de l'IPC, ainsi que des augmentations de loyer lors des nouveaux baux et renouvellements de baux.

Fonds provenant de l'exploitation (FPE) normalisés 1) par part au T2 2023 de 0,196 $, par rapport à 0,187 $ au T1 2023 et à 0,203 $ au T2 2022.

Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) normalisés 1) par part au T2 2023 de 0,165 $, par rapport à 0,159 $ au T1 2023 et à 0,177 $ au T2 2022.

Taux de distribution des FPEA normalisés 1) au T2 2023 de 97,3 %, par rapport à 100,7 % au T1 2023 et à 90,3 % au T2 2022.

Valeur de l'actif net 1) par part de 12,49 $ au 30 juin 2023, par rapport à 12,13 $ au 31 mars 2023 et à 12,41 $ au 30 juin 2022.

Ratio de la dette sur l'actif total de 48,0 % au 30 juin 2023 ; 88,6 millions de dollars disponibles sur les lignes de crédit du FPI et un portefeuille d'immeubles non grevés de 568,6 millions de dollars.

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le lundi 14 août 2023 pour passer en revue les résultats financiers et les exploitations.

1) Mesure financière non conforme aux IFRS

« Au cours du trimestre, nous avons continué à améliorer la qualité de notre portefeuille en acquérant deux immeubles industriels à London, en Ontario, totalisant 568 923 pieds carrés, et un immeuble industriel de 191 878 pieds carrés à Laval, au Québec », a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Le 4 juillet, nous avons acquis un immeuble industriel de 141 534 pieds carrés à Burlington, en Ontario. Les immeubles de Burlington et de Laval sont des immeubles nouvellement construits de classe A avec des loyers progressifs annuels d'un peu plus de 4 %. Les taux du marché pour l'un des immeubles acquis à London, en Ontario, sont 175 % plus élevés que les loyers en place avec le bail venant à échéance en 2025. Nous avons également conclu la vente de notre immeuble commercial de Victoriaville, au Québec, au cours du trimestre, ce qui portera notre pondération industrielle par NOI à plus de 90 % pour le T3. Le bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables a augmenté de 4,3 % ou 0,9 million de dollars par rapport au T2 2022. Alors que nous serons très sélectifs en évaluant nos futures opportunités d’acquisition, nous progressons bien dans nos projets de développement à haut rendement, ayant commencé les travaux sur deux sites. De plus, au cours du trimestre, nous avons acquis un terrain de 18 acres à St. Thomas, en Ontario, adjacent à une autre propriété que nous possédons, et nous avons signé une entente d’agrandissement avec notre locataire actuel afin de construire une superficie locative brute supplémentaire de 70 000 pieds carrés. Ces projets devraient produire des rendements très attrayants et générer une croissance importante de la valeur de l’actif net, des FPE et des FPEA. »

Sommaire des résultats



(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

30 juin Six mois clos le

30 juin 2023 2022 2023 2022 Résultats financiers $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 38 419 34 142 75 895 65 841 Bénéfice d’exploitation net (BEN) 27 689 23 962 53 417 45 986 Bénéfice net 77 222 79 640 80 939 97 704





Faits saillants financiers Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1) 16 775 15 700 33 223 30 424 FPE normalisés1), 2) 17 266 16 027 33 717 30 905 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 14 100 13 621 28 048 26 299 FPEA normalisés1), 2) 14 591 13 948 28 542 26 780 BEN des immeubles comparables1) 23 125 22 189 39 617 37 915 Distributions déclarées3) 14 192 12 598 28 234 25 010 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers),

de base4)



88 310



78 842



88 027



78 204 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), dilué4)



88 412



79 001



88 129



78 410 Montants par part : Distribution par part, de base3), 4) 0,161 0,160 0,321 0,320 FPE par part, de base1), 4) 0,190 0,199 0,377 0,389 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,196 0,203 0,383 0,395 FPEA par part, de base1), 4) 0,160 0,173 0,319 0,336 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,165 0,177 0,324 0,342 Valeur de l’actif net par part1) 12,49 12,41 12,49 12,41 Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1), 2), 3) 97,3% 90,3% 98,9% 93,4% Ratio de la dette sur l’actif total 48,7% 46,0% 48,7% 46,0% Estimation de l'écart entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel 24,4% N/A 24,4% N/A





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Voir Annexe A – Mesures financières non conformes aux IFRS. 3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés intérimaires résumés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.

Mesures financières non conforme aux IFRS



Des mesures financières non conformes aux IFRS présentées dans les tableaux ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la page 3 du rapport de gestion du FPI pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 30 juin 2023, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site web du FPI sous Relations avec les investisseurs (« Investor Relations » en anglais). Voir l'Annexe A de ce communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures des états financiers.

Bénéfice d’exploitation net

Le BEN du T2 2023 de 27,7 millions de dollars a augmenté de 3,7 millions de dollars par rapport au BEN du T2 2022 de 24,0 millions de dollars. Les acquisitions réalisées après le 1er avril 2022 ont généré un BEN supplémentaire de 3,2 millions de dollars au T2 2023 par rapport au T2 2022. Le BEN des immeubles comparables du T2 2023 a augmenté de 0,9 million de dollars par rapport au T2 2022, principalement en raison des augmentations de loyer et de l'IPC dans certains des immeubles industriels du FPI, ainsi que des augmentations de loyer lors des nouveaux baux et renouvellement de baux. Les loyers linéaires ont également contribué à 0,4 million de dollars de l'augmentation par rapport au T2 2022, principalement en raison des immeubles nouvellement acquis dont les loyers sont échelonnés. Le FPI a reçu un total de 0,2 million de dollars de frais de résiliation de la part de deux locataires de bureaux au cours du trimestre. Les cessions d'un petit immeuble industriel et de quatre immeubles commerciaux entre avril 2022 et le 30 juin 2023 ont réduit le BEN de 0,9 million de dollars par rapport au T2 2022.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement



Le FPI a comptabilisé un ajustement de la juste valeur des immeubles de placement de 33,0 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023, qui reflète des gains de juste valeur de 39,2 millions de dollars liés à l'ajustement du BEN stabilisé aux taux du marché, déduction faite de l'expansion du taux de capitalisation pour les immeubles dont les loyers du marché étaient supérieurs aux loyers en place (dont environ 37 millions de dollars de gains nets ont été comptabilisés dans le portefeuille industriel de l'Ontario et 14 millions de dollars dans le portefeuille industriel du Québec), des gains de juste valeur de 4,4 millions de dollars de gains de juste valeur liés à la réévaluation des parts de société en commandite de catégorie B émises dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble industriel à London, en Ontario. Les gains ont été partiellement compensés par 5,3 millions de dollars de pertes de juste valeur liées aux coûts de transaction et aux ajustements à la valeur du marché des hypothèques prises en charge dans le cadre des acquisitions réalisées au cours du trimestre, 5,1 millions de dollars de dépenses en capital ont été réévaluées à une juste valeur de zéro et 1,5 million de dollars de pertes de juste valeur liées à une réévaluation des immeubles de placement avant leur cession.

Conférence téléphonique



La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 13h00 heure normale de l'Est le lundi 14 août 2023 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique du FPI industriel Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 14 septembre 2023. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 0271 comme code d’accès.

Distribution d’août et septembre 2023

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 septembre 2023 aux détenteurs de parts inscrits au 31 août 2023.

Le FPI versera également une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 16 octobre 2023 aux détenteurs de parts inscrits au 29 septembre 2023.

Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos du FPI industriel Nexus

Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance qui vise à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés dans les marchés primaires et secondaires du Canada, ainsi qu'à la possession et à la gestion de son portefeuille d'immeubles. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 115 immeubles (y compris deux immeubles destinés à l'aménagement dans lesquels le FPI détient une participation de 80 %) d'une superficie locative brute d'environ 12,1 millions de pieds carrés. La FPI a environ 68 193 000 parts émises et en circulation. De plus, des parts de société en commandite de catégorie B de filiales de Nexus sont émises et en circulation et peuvent être converties en environ 22 220 000 parts.

Énoncés prospectifs



Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation FPE $ $ $ $ $ $ Bénéfice net 77 222 79 640 (2 418 ) 80 939 97 704 (16 765 ) Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement 807 - 807 807 - 807 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (33 031 ) 4 548 (37 579 ) (30 316 ) 2 623 (32 939 ) Ajustement de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B (25 129 ) (64 346 ) 39 217 (22 521 ) (60 654 ) 38 133 Ajustement de la juste valeur des options sur parts - (550 ) 550 - (408 ) 408 Ajustement de la juste valeur des unités de parts restreintes (130 ) (287 ) 157 (121 ) (245 ) 124 Ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés (6 400 ) (7 399 ) 999 (2 571 ) (15 866 ) 13 295 Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1) (158 ) 548 (706 ) (70 ) 244 (314 ) Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 3 303 3 323 (20 ) 6 481 6 528 (47 ) Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location 285 211 74 581 476 105 Paiements des obligations locatives (17 ) (11 ) (6 ) (32 ) (24 ) (8 ) Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 23 23 - 46 46 - Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 16 775 15 700 1 075 33 223 30 424 2 799 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base5) 88 310 78 842 9 468 88 027 78 204 9 823 FPE par part, de base 0,190 0,199 (0,009 ) 0,377 0,389 (0,011 ) FPE 16 775 15 700 1 075 33 223 30 424 2 799 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) 691 728 (37 ) 1 295 1 283 12 Moins : Autres revenus2) (200 ) (401 ) 201 (801 ) (802 ) 1 FPE normalisés 17 266 16 027 1 239 33 717 30 905 2 812 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base5) 88 310 78 842 9 486 88 027 78 204 9 823 FPE normalisés par part, de base 0,196 0,203 (0,007 ) 0,383 0,395 (0,012 ) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation FPEA $ $ $ $ $ $ FPE 16 775 15 700 1 091 33 239 30 424 2 815 Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 125 ) (829 ) 721 (2 225 ) (1 625 ) (600 ) Réserve en capital4) (1 550 ) (1 250 ) (300 ) (2 950 ) (2 500 ) (450 ) Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 14 100 13 621 495 28 064 26 299 1 765 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base5) 88 310 78 842 9 486 88 027 78 204 9 823 FPEA par part, de base 0,160 0,173 (0,013 ) 0,319 0,336 (0,017 )





FPEA 14 100 13 621 479 28 048 26 299 1 749 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) 691 728 (37 ) 1 295 1 283 12 Moins : Autres revenus2) (200 ) (401 ) 201 (802 ) (802 ) (1 ) FPEA normalisés 14 591 13 948 643 28 542 26 780 1 762 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base5) 88 310 78 842 9 468 88 027 78 204 9 823 FPEA normalisés par part, de base 0,165 0,177 (0,012 ) 0,324 3,342 (0,018 )





1) Les ajustements relatifs à la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence correspondent à un ajustement de la juste valeur d’un swap mis en place dans la coentreprise pour échanger le taux variable des acceptations bancaires contre un taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l’immeuble de placement en développement de la coentreprise. 2) Les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprennent des ajustements pour le montant de l’obligation de location du vendeur liée à l’immeuble du FPI de Richmond, en Colombie-Britannique qui est payable par le vendeur de l’immeuble jusqu’à ce que la construction de l’immeuble soit achevée et que les locataires en prennent possession et paient leur loyer. Le montant de l’obligation de location du vendeur n’est pas inclus dans le BEN aux fins de la comptabilité, mais le montant total estimé de l’obligation de location du vendeur est enregistré dans les autres revenus. Les FPE normalisés et les FPEA normalisés excluent les montants futurs estimés de l’obligation de location du vendeur inclus dans les autres revenus dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat et du résultat global et incluent les loyers trimestriels prévus à recevoir sous la forme de l’obligation de location du vendeur. 3) La réserve en capital comprend les dépenses en capital d'entretien, les incitatifs aux locataires et les coûts de location. Les montants de réserve sont établis en fonction des rapports sur l'état des bâtiments, des évaluations et des estimations internes du renouvellement des locataires, des incitatifs aux locataires et des coûts de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée étant donné la nature fluctuante de ces dépenses. 4) Nombre moyen pondéré incluant les parts de société en commandite de catégorie B.