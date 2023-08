Olulised kuupäevad seoses AS Baltika vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisega ühinemise läbiviimiseks

AS Baltika (edaspidi „Baltika“) teavitab käesolevaga, et Baltika põhiaktsionäri KJK BLTK Holding AS poolt vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmisega seoses hüvitist saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.08.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Baltika teavitab täiendavalt, et viimane kuupäev sisestamaks tehingukorraldus Baltika aktsiale nii, et aktsiad oleksid enne ülevõetavate aktsiate ja nende eest makstava hüvitise arveldamise kuupäeva investori väärtpaberikontol, on 24.08.2023.

Baltika aktsiate ja nende eest makstava hüvitise arveldamine on planeeritud toimuma 29.08.2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Tehingu arveldamine toimub automaatselt ning aktsionärid ei pea selle teostumiseks omalt poolt samme tegema.