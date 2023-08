Ilkka Oyj Pörssitiedote 14.8.2023, klo 13.30



MUUTOKSIA ILKAN JOHTORYHMÄSSÄ



Ilkka Oyj:n hallitus on päättänyt muutoksista johdon vastuualueissa ja konsernin johtoryhmän kokoonpanossa osana konsernin strategiauudistusta.



Nykyiset 31.12.2023 saakka voimassa olevat liiketoiminta-alueet ovat:

- Media- ja markkinointipalvelut (I-Mediat Oy:n toiminnot sekä markkinointipalveluyhtiöiden Myynninmaailma Oy, MySome Oy ja somessa.com Oy Ab:n toiminta)

- Painopalvelut (I-print Oy:n toiminnot)

- Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut (Liana-konsernin toiminnot sisältäen Evermade Oy:n ja Ungapped AB:n)



1.1.2024 alkaen uuden konsernistrategian mukaiset liiketoiminta-alueet ovat:

- Markkinointi- ja teknologiapalvelut (Liana-konsernin sekä markkinointipalveluyhtiöiden toiminnot)

- Mediapalvelut (I-Mediat Oy:n toiminnot)

- Painopalvelut (jatkaa entisellään, I-print Oy:n toiminnot)



Uusien liiketoiminta-alueiden mukainen organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2024.



Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liiketoiminta-alueen johtajaksi on nimitetty 1.1.2024 alkaen insinööri (AMK) Jarno Puutio. Puutio jatkaa vuoden 2023 loppuun saakka nykyisessä tehtävässä Media- ja markkinointipalveluiden liiketoiminta-alueen johtajana.



Mediapalveluiden liiketoiminta-alueen johtajaksi on 1.1.2024 alkaen nimitetty insinööri (AMK) Timo Ranta. Hän toimii tällä hetkellä Mediapalvelujen yritysasiakkaat -toiminnosta vastaavana myyntijohtajana. Ranta tulee konsernin johtoryhmän jäseneksi 14.8.2023 alkaen vastuualueenaan Mediapalvelut.



Organisoitumiseen liittyvien muutosten yhteydessä päätoimittaja Markku Mantila jää pois konsernin johtoryhmästä 14.8.2023 alkaen. Mantila vastaa edelleen I-Mediat Oy:n journalistisista sisällöistä ja toimii Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajana.



Konsernin Chief Digital Officer (CDO) rooliin on nimitetty 1.1.2024 alkaen Samuli Tursas. Konsernin CDO:n vastuualueina ovat erityisesti uuden liiketoiminnan kehittäminen Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liiketoiminta-alueella sekä digitaalinen transformaatio tekoälyn avulla yhteistyössä kaikkien konsernin liiketoiminta-alueiden kanssa. Tursas jatkaa myös Liana Technologies Oy:n toimitusjohtajana.



Painopalveluiden liiketoiminta-alueen toiminnasta vastaa jatkossakin konsernin toimitusjohtaja Olli Pirhonen.



Ilkka-konsernin johtoryhmään kuuluvat 14.8.2023 alkaen



Olli Pirhonen, toimitusjohtaja

Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Jarno Puutio, Media- ja markkinointipalvelut liiketoiminta-alueen johtaja 31.12.2023 saakka ja Markkinointi- ja teknologiapalvelut liiketoiminta-alueen johtaja 1.1.2024 alkaen

Samuli Tursas, Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja ja konsernin CDO 1.1.2024 alkaen

Timo Ranta, johtaja Mediapalvelut 31.12.2023 saakka ja Mediapalvelut liiketoiminta-alueen johtaja 1.1.2024 alkaen

Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

Mikko Isoniemi, kehitysjohtaja





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 550 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.