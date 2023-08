DFDS OPJUSTERER RESULTATFORVENTNING TIL 2023 EFTER 2. KVT. BLEV BEDRE END FORVENTET

SELSKABSMEDDELELSE

EBITDA 2023 forventning opjusteret til DKK 4,8-5,2 mia. fra DKK 4,5-5,0 mia.





DFDS’ resultatforventning til 2023 opjusteres som følge af, at resultatudviklingen i første halvår blev bedre end forventet.

Resultatforventningen for EBITDA opjusteres til et interval på DKK 4,8-5,2 mia. fra tidligere DKK 4,5-5,0 mia. for 2023. Omsætningsvæksten forventes uændret at blive på samme niveau som i 2022.

DFDS’ kvartalsrapport for 2. kvartal 2023 udsendes 15. august 2023 ca. 7.30 CET.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Christina Bruun Madsen, Media +45 51 71 42 88





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 12.500 ansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden relaterede logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





