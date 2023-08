NORBIT - Resultater for andre kvartal 2023

Trondheim, 15. august 2023: I andre kvartal oppnådde NORBIT nok en gang rekordresultater. Inntektene for kvartalet kom på 417,6 millioner kroner, en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. EBITDA-resultatet i andre kvartal ble 127,2 millioner kroner, tilsvarende en margin på 30 prosent. Alle tre forretningssegmentene leverte vekst sammenlignet med andre kvartal i 2022:

Connectivity rapporterte inntekter på 171,8 millioner kroner, en økning på 107 prosent, i stor grad drevet av økt etterspørsel etter On-Board Units. EBITDA-marginen for kvartalet var 38 prosent.

Oceans leverte inntekter på 152,2 millioner kroner drevet av fortsatt godt salg av sonarer. EBITDA-marginen var 38 prosent.

Product Innovation & Realization (PIR) leverte inntekter på 101,6 millioner kroner i kvartalet. Det tilsvarer en underliggende vekst på 26 prosent sammenlignet med andre kvartal i 2022, justert for kunderefusjoner knyttet til ekstraordinære materialkostnader. EBITDA-marginen for kvartalet var 22 prosent.

"Vi har levert en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst over de siste 12 årene på mer enn 30 prosent. Resultatet for årets seks første måneder demonstrerer vår skalerbarhet og commitment til vår viktigste kjerneverdi: We deliver!", sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

Utsiktene for NORBIT fortsetter å være positive, understøttet av høy aktivitet i alle tre forretningssegmentene. I 2021 annonserte NORBIT en ambisjon om å oppnå inntekter på mer enn 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024. Basert på nåværende utsikter og prognoser, primært grunnet at Connectivity har levert sterkere enn forventet, sikter NORBIT mot å nå disse målene allerede i 2023. Den tidligere guidingen for 2023 var inntekter på mer enn 1,4 milliarder kroner og en marginforbedring fra året før.

"Da vi annonserte 2024-målsetning i august 2021, føltes det som et ambisiøst og tøft mål. Vi er tilfredse med at vi kan si at vi sikter mot å nå denne milepælen allerede i 2023. Dette er muliggjort av en sterk bedriftskultur og solid innsats fra våre hardtarbeidende og dedikerte ansatte", sier Weisethaunet.

Vedlagt er rapporten for første halvår og presentasjonsmaterialet.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater kl. 10:00 i dag. Presentasjonen arrangeres av Sparebank1 Markets, Olav Vs gate 5, 0161 Oslo. Det er også mulig å følge presentasjon på følgende lenke:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20230815_7/

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med selskapets kjerneformål «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 450 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Norge og Ungarn, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

