DELÅRSRAPPORT 2. KVT. 2023 - FORVENTNING HÆVET

Resultat for 2. kvartal bedre end forventet

Resultat lavere end 2. kvartal 2022 på grund af midlertidigt løft af Channels resultat i 2. kvartal 2022

Logistik-akkvisitioner leverer som forventet

EBITDA-forventning hævet til DKK 4,8-5,2 mia. (DKK 4,5-5,0 mia.) 14. august 2023

2. KVT. 2023

EBITDA 5% ned til DKK 1,4 mia.

Justeret frit cash flow DKK 601 mio.

Netto-rentebærende gæld sænket 4% fra 1. kvartal 2023

CO2-udledning 8% lavere pr. GT sømil

FORVENTNING 2023

EBITDA hævet til DKK 4,8-5,2 mia.

Omsætning på samme niveau

som 2022

som 2022 Investeringer på 1,6 mia.





“Vi har hævet vores forventninger efter en fortsat solid udvikling for vores aktiviteter i 2. kvartal, og trods modvind i nogle regioner opnåede vi et resultat, der var bedre end forventet,” siger Torben Carlsen, CEO.





NØGLETAL 2023 2022 2022-23 2021-22 2022 DKK mio. 2. kvt. 2. kvt. ∆ % LTM* LTM* ∆ % Hele året Omsætning 6.942 7.170 -3 27.148 23.102 18 26.873 EBITDA 1.404 1.474 -5 5.090 3.987 28 4.974 EBITA 765 874 -13 2.658 1.841 44 2.603 EBIT 718 841 -15 2.500 1.722 45 2.468 Resultat før skat 560 760 -26 2.020 1.459 38 2.139 *Sidste tolv måneder





Omsætningen i 2. kvartal på DKK 6,9 mia. var 3,2% lavere end i 2022, men steg 2,5% justeret for bunkertillæg, drevet af højere passager- og logistikomsætning. Fragtfærgeomsætningen var lavere end sidste år, da lavere mængder delvist blev opvejet af højere rater.

EBITDA i 2. kvartal faldt 5% til DKK 1.404 mio. EBITDA for fragtfærger på DKK 754 mio. var 20% lavere end sidste år, da indtjeningen i 2. kvartal 2022 blev løftet af et midlertidigt højt resultat for Channel og usædvanligt høje olieprisspændsniveauer, som nu er normaliseret. Desuden var fragtmængderne i 2. kvartal 2023 lavere end sidste år. EBITDA for passagerområdet steg i 2. kvartal 28% til DKK 350 mio. som følge af bedre resultater på tværs af rutenettet. EBITDA for logistik steg 26% til DKK 345 mio. drevet af virksomhedskøb.

I første halvår steg omsætningen 2% til DKK 13,3 mia. i forhold til samme periode sidste år og EBITDA steg 5% til DKK 2.413 mio. EBITDA var DKK 5.090 mio. for de seneste 12 måneder (LTM, 2022-23).

Det justerede frie cash flow for 2. kvt. var DKK 601 mio. og var DKK 1.455 mio. for de seneste 12 måneder (LTM). Netto-rentebærende gæld (NIBD) blev reduceret med 4% fra 1. kvartal 2023 på baggrund af det positive cash flow.

Outlook 2023

EBITDA-forventningen hæves til DKK 4,8-5,2 mia. (tidligere DKK 4,5-5,0 mia.) efter et bedre end forventet resultat i 1. halvår. Omsætningen forventes samlet set stadig at forblive på samme niveau som 2022. Forventningerne er uddybet på side 9 i den engelske udgave af rapporten.

