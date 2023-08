Mendus publicerar prekliniska data som visar synergier mellan ilixadencel och immunterapier riktade mot 4-1BB

INTRATUMORAL PRIMING ÖKADE DEN TERAPEUTISKA EFFEKTEN AV ANTIKROPPSBEHANDLING MED ANTI-4-1BB OCH RESULTERADE I EN MER BEHANDLINGSSTÖDJANDE TUMÖRMIKROMILJÖ







Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU. ST), ett bioläkemedelsbolag med fokus på immunterapier som behandlar tumöråterfall, tillkännagav idag publiceringen av nya prekliniska data avseende sin intratumorala primingstrategi i den referentgranskade (peer-reviewed) medicinska tidskriften Frontiers in Immunology. Data visar potentialen hos proinflammatoriska allogena dendritceller att signifikant förbättra den terapeutiska effekten av antikroppen anti-4-1BBi form av fördröjd tumörtillväxt och förlängd överlevnade i en musmodeller av tjocktarmscancer och melanom. Undersökning av tumörmikromiljön (TME) i den kombinerade behandlingsgruppen visade en rad förbättringar som resulterade i en mindre immunsuppressiv TME, med förhöjd tumörinfiltration av terapeutiskt värdefulla T-cellspopulationer. Studien genomfördes i samarbete med Institutionen för immunologi, genetik och patologi, SciLifeLab, vid Uppsala universitet.

"Att fokusera på 4-1BB vid cancerimmunterapi har betydande terapeutisk potential, men har begränsats av vissa biverkningar. Intratumoral priming kan addera en kontrollmöjlighet för att styra effekterna av detta tillvägagångssätt, säger Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Mendus. "Data visar återigen på ilixadencels mångsidiga karaktär som ett potentiellt synergistiskt behandlingsalternativ för andra immunterapier, genom att tillhandahålla en mer behandlingsstödjande TME."

Den intratumorala immunprimern ilixadencel består av proinflammatoriska allogena dendritceller från friskt donatormaterial, som injiceras i tumören. Programmet har levererat lovande prekliniska och kliniska resultat i ett antal solida tumörindikationer inklusive gastrointestinala tumörer (GIST), en underklass av mjukdelssarkom. Mendus förbereder sig för närvarande för en proof-of-concept-studie med ilixadencel i den bredare gruppen mjukdelssarkom under andra halvåret 2023.

Den publicerade artikeln, Proinflammatory allogeneic dendritic cells enhance the therapeutic efficacy of systemic anti-4-1BB treatment, finns tillgänglig på webbsidan för Frontiers in Immunology. För en länk till artikeln, klicka här.





Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





