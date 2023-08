Lantronix Mengumumkan Pemenang Penghargaan SmartEdge Channel Partner Program 2023

IRVINE, Calif., Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), penyedia solusi siap pakai global yang aman untuk pasar Industrial Internet of Things (IoT) dan Intelligent IT, hari ini mengumumkan pemenang penghargaan SmartEdge™ Partner Program yang menyoroti mitra saluran terbaiknya untuk tahun 2023. Penghargaan diberikan ke tiga wilayah: Amerika Utara; Asia Pasifik; serta Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.



Para pemenangnya adalah:

Amerika Utara

Mitra Terbaik SmartEdge Tahun Ini: Securitas

Pendatang Baru SmartEdge: CPV Micro (CALA VAR)

Inovasi SmartEdge: Industrial Networking Solutions (INS)

Asia Pasifik (APAC)

Mitra Terbaik SmartEdge Tahun Ini: Acromax Inc.

Pendatang Baru SmartEdge: Beijing Botoo Zhilian

Inovasi SmartEdge: Videotechnica

Perangkat Lunak/Layanan SmartEdge: Sheeltron Digital Systems Pvt Ltd.

Eropa/Timur Tengah/Afrika (EMEA)

Mitra Terbaik SmartEdge Tahun Ini: Atlantik Elektronik

Pendatang Baru SmartEdge: Wesco Anixter

Inovasi SmartEdge: Data Equipment

Perangkat Lunak/Layanan SmartEdge: Tritech

“Pemenang SmartEdge Partner Program tahun ini telah melampaui persyaratan dan ekspektasi program kami dalam mendorong penjualan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan bersama kami. Kami memuji usaha mereka serta berharap untuk terus mempertahankan kesuksesan bersama ini,” ungkap Roger Holliday, selaku VP Penjualan Seluruh Dunia di Lantronix.

Tentang SmartEdge Partner Program

SmartEdge Partner Program dari Lantronix didesain untuk membantu Value-Added Reseller (VAR) dan Systems Integrator (SI) meningkatkan pendapatan dengan memvariasikan penawaran mereka dengan solusi Industrial Internet of Things (IoT), Remote Environment Management (REM), Out-of-Band Management (OOBM), serta Mobility/Connectivity dari Lantronix.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Lantronix SmartEdge Partner Program, kunjungi https://www.lantronix.com/partners/smart-edge-program-information/.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. adalah penyedia solusi siap pakai global yang aman untuk Internet of Things (IoT) dan Remote Environment Management (REM) sekaligus menawarkan Software as a Service (SaaS), layanan konektivitas, layanan teknik, dan perangkat keras cerdas.

Lantronix memungkinkan pelanggannya untuk mengakselerasi waktu penyiapan produk serta meningkatkan waktu beroperasi dan efisiensi dengan menyediakan solusi Intelligent Edge IoT dan Remote Management Gateway yang andal, aman, dan terkoneksi.

Produk dan layanan Lantronix secara signifikan menyederhanakan proses pembuatan, pengembangan, penerapan, dan pengelolaan proyek IoT dan IT di aplikasi Robotika, Otomotif, Perangkat Wearable, Konferensi Video, Industri, Medis, Logistik, Kota Pintar, Keamanan, Ritel, Kantor Cabang, Ruang Server, dan Pusat Data. Untuk informasi lebih lanjut, kunjung situs web Lantronix.

Pelajari lebih lanjut di blog Lantronix, yang menampilkan diskusi dan kabar terbaru industri. Ikuti Lantronix di Twitter, lihat koleksi video YouTube kami, atau terhubung dengan kami di LinkedIn.

© 2023 Lantronix, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Lantronix adalah merek dagang terdaftar. Merek dagang dan nama dagang lain milik pemilik masing-masing.

Kontak Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Manajer Pemasaran &

Komunikasi Perusahaan

media@lantronix.com

949-212-0960

Kontak Analis dan Investor Lantronix:

Jeremy Whitaker

Direktur Keuangan (CFO)

investors@lantronix.com

949-450-7241

Bagian Penjualan Lantronix:

sales@lantronix.com

Amerika +1 (800) 422-7055 (AS dan Kanada) atau +1 949-453-3990

Eropa, Timur Tengah, dan Afrika +31 (0)76 52 36 744

Asia Pasifik + 852 3428-2338

Tiongkok + 86 21-6237-8868

Jepang +81 (0) 50-1354-6201