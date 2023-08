Lantronix, 2023년도 SmartEdge Channel Partner Program Award 수상 기업 발표

미국 캘리포니아주 어바인, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 산업용 사물인터넷(IoT) 및 지능형 IT 시장에 안전한 턴키 솔루션을 공급하는 글로벌 업체인 Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX)가 2023년 최고 채널 파트너사를 선정하는 SmartEdge™ Partner Program Awards 수상 기업을 발표했다. 이들은 북미, 아시아태평양, 유럽/중동/아프리카 등 3개 지역에서 선정되었다.



수상 기업은 하단과 같다:

북미

SmartEdge 올해의 파트너사: Securitas

Smartedge 신규 파트너: CPV Micro (CALA VAR)

SmartEdge 혁신 기업: Industrial Networking Solutions (INS)

아시아태평양 (APAC)

SmartEdge 올해의 파트너사: Acromax Inc.

SmartEdge 신규 파트너: Beijing Botoo Zhilian

SmartEdge 혁신 기업: Videotechnica

SmartEdge 소프트웨어/서비스 기업: Sheeltron Digital Systems Pvt Ltd.

유럽/중동/아프리카 (EMEA)

SmartEdge 올해의 파트너사: Atlantik Elektronik

SmartEdge 신규 파트너: Wesco Anixter

SmartEdge 혁신 기업: Data Equipment

SmartEdge 소프트웨어/서비스 기업: Tritech

Lantronix의 해외 영업 담당 VP인 Roger Holliday는 “올해 SmartEdge Partner Program 수상 기업들은 매출 증대와 상호 고객과의 장기적 관계 구축이라는 측면에서 Lantronix 프로그램이 요구하는 조건과 기대치를 모두 충족했다. 수상 기업들이 기울인 노력에 찬사를 보내며 앞으로도 지속적인 상호간 성공을 기대한다”고 밝혔다.

SmartEdge Partner Program 소개

Lantronix의 SmartEdge Partner Program 은 부가가치 리셀러(VAR)와 시스템 통합자(SI)들이 Lantronix의 혁신적인 산업용 사물인터넷(IoT), 원격 환경 관리(REM), 대역외 관리(OOBM), 모빌리티/커넥티비티 솔루션을 통해 서비스를 차별화함으로써 매출을 증대할 수 있도록 만들어졌다.

Lantronix SmartEdge Partner Program에 대한 자세한 정보는 https://www.lantronix.com/partners/smart-edge-program-information/ 에서 확인할 수 있다.

Lantronix 개요

Lantronix Inc.는 사물인터넷(IoT), 원격 환경 관리(REM)용 턴키 솔루션 사업자로 서비스형 소프트웨어(SaaS), 커넥티비티 서비스, 엔지니어링 서비스 및 지능형 하드웨어를 공급한다.

Lantronix는 신뢰성과 보안성을 갖춘 커넥티드 형태의 Intelligent Edge IoT 및 Remote Management Gateway 솔루션을 공급함으로써 고객들이 시장 출시 시기를 앞당기고 가동 시간과 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원한다.

Lantronix의 제품 및 서비스는 로보틱스, 자동차, 웨어러블, 화상 회의, 공업, 의료, 물류, 스마트 시티, 보안, 리테일, 지사, 서버룸, 데이터센터 애플리케이션 분야 전반에 걸쳐 IoT 및 IT 프로젝트 생성, 개발, 도입 및 관리를 크게 간소화할 수 있게 한다. 자세한 정보는 Lantronix 웹사이트 에서 확인할 수 있다.

