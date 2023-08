Lantronix ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล SmartEdge Channel Partner Program ปี 2566

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จที่ปลอดภัยด้าน Internet of Things (IoT) และตลาด IT อัจฉริยะระดับอุตสาหกรรม ในวันนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล SmartEdge™ Partner Program ซึ่งเน้นย้ำถึงพันธมิตรช่องทางจำหน่ายที่ดีที่สุดในปี 2566 โดยมีการมอบรางวัลให้ในสามภูมิภาคได้แก่: อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก และยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา



โดยมีผู้ชนะรางวัลดังต่อไปนี้:

อเมริกาเหนือ

พันธมิตร SmartEdge แห่งปี: Securitas

ผู้มาใหม่ของ SmartEdge: CPV Micro (CALA VAR)

นวัตกรรม SmartEdge: Industrial Networking Solutions (INS)

เอเชียแปซิฟิก (APAC)

พันธมิตร SmartEdge แห่งปี: Acromax Inc.

ผู้มาใหม่ของ SmartEdge: Beijing Botoo Zhilian

นวัตกรรม SmartEdge: Videotechnica

ซอฟต์แวร์/บริการ SmartEdge: Sheeltron Digital Systems Pvt Ltd.

ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา (EMEA)

พันธมิตร SmartEdge แห่งปี: Atlantik Elektronik

ผู้มาใหม่ของ SmartEdge: Wesco Anixter

นวัตกรรม SmartEdge: Data Equipment

ซอฟต์แวร์/บริการ SmartEdge: Tritech

“ผู้ชนะโปรแกรม SmartEdge Partner ในปีนี้ได้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเกินกว่าข้อกำหนดและความคาดหวังของโปรแกรมของเราในการผลักดันยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าร่วมกันของเรา เราขอปรบมือให้กับความพยายามของผู้ชนะ และหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง” Roger Holliday รองประธานฝ่ายขายระดับโลกของ Lantronix กล่าว

เกี่ยวกับ SmartEdge Partner Program

SmartEdge Partner Programของ Lantronix ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จำหน่ายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (VAR) และผู้รวมระบบ (SI) ขับเคลื่อนรายได้โดยสร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอของตนด้วยนวัตกรรม Industrial Internet of Things (IoT), Remote Environment Management (REM), Out-of-Band Management (OOBM) และโซลูชันด้านการเคลื่อนที่/การเชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตร Lantronix SmartEdge กรุณาเยี่ยมชม https://www.lantronix.com/partners/smart-edge-program-information/

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. เป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ปลอดภัยด้าน Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS) บริการเชื่อมต่อ บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ

Lantronix ช่วยให้ลูกค้าเร่งเวลาออกสู่ตลาดและเพิ่มเวลาทำงานและประสิทธิภาพด้วยการจัดหาโซลูชัน Intelligent Edge IoT และ Remote Management Gateway ที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงกัน

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ช่วยให้การสร้าง การพัฒนา การปรับใช้ และการจัดการโปรเจกต์ IoT และ IT ง่ายขึ้นอย่างมากในด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ยานยนต์ อุปกรณ์สวมใส่ การประชุมทางวิดีโอ อุตสาหกรรม การแพทย์ โลจิสติกส์ เมืองอัจฉริยะ ความปลอดภัย การค้าปลีก สำนักงานสาขา ห้องเซิร์ฟเวอร์ และศูนย์ข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Lantronix

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ บล็อกของ Lantronix ซึ่งมีการสนทนาและอัปเดทเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ติดตาม Lantronix ได้ที่ Twitter รับชม ห้องสมุดวิดีโอ YouTubeของเรา หรือติดต่อกับเราได้ที่ LinkedIn

© 2023 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

