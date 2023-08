Compagnie Canada dépasse le million de dollars en bourses d’études accordées aux enfants de ceux qui sont morts au service des Forces armées canadiennes

TORONTO, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis 2007, Compagnie Canada , un organisme de bienfaisance non partisan voué au soutien des membres des Forces armées canadiennes, des anciens combattants et de leurs familles, offre des bourses d’études aux enfants de ceux qui ont fait le sacrifice ultime au service de notre pays.



Cette année, Compagnie Canada est heureuse d’annoncer qu’elle a dépassé 1 million de dollars en bourses d’études accordées aux enfants de nos disparus.

Depuis 2007, un total de 245 bourses ont été remises à 83 étudiants de niveau post-secondaire et post-diplômé de 50 familles de militaires totalisant 1 031 000 $.

« Compagnie Canada est très fière d’avoir franchi le cap du million de dollars, mais nous sommes un million de fois plus fiers de nos boursiers et de leur résilience face à la tragédie», a déclaré Blake C. Goldring, fondateur et président du conseil de Compagnie Canada et président exécutif du conseil de La Société de Gestion AGF Limitée. « Chacun a, à sa façon, déjà transformé la tragédie en triomphe et nous sommes honorés de les aider à poursuivre leurs études et à continuer de rendre fiers leurs proches disparus. »

La 16e cérémonie annuelle de remise des bourses d’études de Compagnie Canada aura lieu le jeudi 17 août à 11 h 00 HE au National Club de Toronto.

L’événement mettra en vedette des invités spéciaux, notamment:

L’honorable Elizabeth Dowdeswell , lieutenante-gouverneure de l’Ontario

, lieutenante-gouverneure de l’Ontario Lieutenant-général Eric Kenny , Commandant de l'Aviation royale canadienne

, Commandant de l'Aviation royale canadienne Adam Beach , acteur canadien

, acteur canadien Blake C. Goldring , fondateur et président du conseil de Compagnie Canada et président exécutif du conseil de La Société de Gestion AGF Limitée

, fondateur et président du conseil de Compagnie Canada et président exécutif du conseil de La Société de Gestion AGF Limitée Un certain nombre de récipiendaires de bourses d’études de Compagnie Canada 2023 et leurs familles



Des occasions d’entrevue avec Blake Goldring et les récipiendaires suivants seront disponibles après l’événement :

Charlene Hatcher (Kingston, NS) étudie le journalisme à la Toronto Metropolitan University

étudie le journalisme à la Toronto Metropolitan University Kayla Williams (New Maryland, NB) étudie la biologie à l’Université Saint Mary’s

Les récipiendaires des bourses d’études de cette année proviennent de communautés partout au Canada, notamment :

Courtice, ON

Edmonton, AB

Halifax, NS

Kingston, NS

London, ON

Moncton, NB

Montreal, QC

New Maryland, NB

Orleans, ON

Paradise, NL

Pembroke, ON

Saskatoon, SK

Sudbury, ON

Sylvan Lake, AB

Toronto, ON

Winnipeg, MB

Bellingham, WA, USA



Au fil des ans, le Programme de bourses d’études de Compagnie Canada s’est étendu au-delà de ceux qui ont servi dans la mission en Afghanistan pour soutenir les enfants de nos hommes et femmes en uniforme qui ont perdu la vie :

Sur d’autres missions;

Dans les activités liées à la formation; et

À la suite de blessures liées au SSPT.



« Nous sommes fiers de voir à quel point le Programme de bourses d’études de Compagnie Canada a grandi et évolué au fil des ans pour mieux soutenir les enfants de nos disparus », a ajouté M. Goldring. « Bien entendu, le soutien de Compagnie Canada aux militaires, aux anciens combattants et à leurs familles va bien au-delà de notre programme de bourses d’études. Pour plus d’informations sur tous nos programmes et initiatives, visitez canadacompany.ca . »

À propos de Compagnie Canada

Fondée en 2006 par l’homme d’affaires canadien Blake C. Goldring, C.M., M.S.M., CD, Compagnie Canada est un organisme de bienfaisance non partisan voué au soutien des membres, dirigeants, anciens combattants et familles des Forces armées canadiennes (FAC). En tant que pont durable entre les militaires et le public canadien, nous établissons des liens significatifs afin d’accroître la sensibilisation et la connaissance de l’impact et de la valeur des FAC pour l’ensemble du Canada.

La mission de Compagnie Canada est de soutenir les membres des FAC et leurs familles grâce à notre vaste réseau de dirigeants communautaires et d’entreprises canadiens. Notre orientation, notre travail et nos initiatives sont guidés par les trois piliers suivants :

Sensibilisation – Nous servons en aidant le public canadien à comprendre et à apprécier les services rendus par les FAC à notre pays.

Promouvoir l’éducation – Nous servons en éduquant les civils et les chefs d’entreprise sur les questions militaires et en fournissant une aide financière.

Prioriser le bien-être – Nous servons les membres des FAC et leurs familles avec des programmes de soutien qui les aident à vivre heureux et en santé.



Pour plus d’informations, visitez canadacompany.ca.

