Kvartalsrapport Q2 2023 –

Fortsatt tillväxt – Omsättningen ökar med 24% (MAR)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Andra kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 38 243 (30 835) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2 832 (3 459) kSEK

Resultat efter skatt uppgick till 404 (1 408) kSEK

Resultat per aktie 0,03 (0,11) SEK

Ackumulerat 2023

Nettoomsättningen uppgick till 75 830 (54 783) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2 635 (4 078) kSEK

Resultat efter skatt uppgick till -1 932 (197) kSEK

Resultat per aktie -0,15 (0,02) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Arcoma erhåller en order på 10 system från Thailand (Thai GL).

Arcoma erhåller certifiering enligt MDR.

Arcoma tecknar distributionsavtal med Canon Korea Inc.





EFTER PERIODEN

Tarik Cengiz utses till Global Sales Director och Jesper Lindroos utses till COO.









VD-kommentar

FORTSATT TILLVÄXT– NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%

Nettoomsättningen i Q2 når 38,2 MSEK (30,8 MSEK), en ökning med 24 %. Vi ser en normaliserad marknad i vårt segment tillbaka på pre-pandeminivåer.

Försäljningen i Europa fortsätter vara draglok med en ökning på +52% jämfört med samma period förra året. Vi ser fortsatt hög aktivitet i marknaden. Amerikanska marknaden bidrog mindre än Q2 föregående år men vi ser positiva signaler från USA och Canada inför hösten och fortsatta kommersiella investeringar av vår partner Canon i regionen.

I kvartalet vann vi en order på 10 system till Thailand med tre system levererade i Q2 . I APAC expanderade vi vårt långa samarbete med Canon med att ingå distributionsavtal för Sydkorea. Detta öppnar upp en ny intressant marknad som har en stor efterfrågan på högkvalitativa röntgensystem.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 38% (42%). Marginalen är en förbättring mot föregående kvartals 33% men sämre än föregående år drivet av en annorlunda regional mix och något lägre reservdelsförsäljning än väntat i perioden. Vårt fortsatta fokus på marginalförbättringar har börjat ge effekt. På systemaffären tar förändringen längre tid med långa ordercykler, fokus är att vinna affärerna till en god marginal.

EBITDA i kvartalet uppgår till 2,8 MSEK (3,5 MSEK), en förbättring mot föregående kvartal med 3,0 M SEK. Vi har fokus på att med existerande kapacitet klara en ökning av antalet producerade system vilket kommer bidra till ökad lönsamhet.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 1,2 MSEK (4,6 MSEK), amorteringar om 0,7 MSEK (0,0 MSEK) har genomförts i perioden. Kassaflödet i jämförelse med föregående år samma period är hänförligt till förändringar i rörelsekapital.

Leveransprecision och ledtider förbättrades under Q2 och vi börjar se att vi är tillbaka på

pre-pandeminivåer mot slutet av kvartalet. Vi fortsätter monitorera risker och förseningar i försörjningskedjan för att kunna agera om läget försämras. I maj kom vi i mål med MDR certifieringen vilket innebär att vi är framtidssäkrade och har ökad möjlighet att genomföra utveckling av våra produkter. Vi har samlat säljansvaret under Tarik Cengiz och lyft honom till ledningsgruppen och lyft Jesper Lindroos till COO. Detta för att driva tillväxt och skapa ett tydligt ägarskap för en effektiv leverans av våra system.

Vi fortsätter med ytterligare ett kvartal med stark tillväxt. Det är glädjande att se ökade aktivitet i marknaden. Vi ser med tillförsikt fram emot resterande del av 2023.

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 8.00

