INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 17 août 2023

17h40



NEXTENSA: RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023



FAITS MARQUANTS



Pour le premier semestre de l’exercice 2023, nous retenons les évènements suivants :





• Résultat: Le résultat net (part du groupe) s’élève à 17,1M€ ou 1,71€ par action contre 30,8M€ ou 3,08€ par action au 30 juin 2022. Cette différence est en grande partie attribuable à un résultat de réévaluation nettement plus faible sur les actifs et passifs financiers et à la plus-value (unique) sur la vente de l’immeuble Monnet au premier semestre 2022.



• Portefeuille d’investissement solide: Néanmoins, les revenus locatifs continuent d’augmenter de 1,9 M€ au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, malgré la vente de plusieurs immeubles en 2022. Cette augmentation est principalement due à la signature de nouveaux baux pour des espaces vacants en Belgique et au Luxembourg, à l’indexation ressentie en Belgique, au Luxembourg et en Autriche, à l’occupation à 100% en Autriche et aux nombreux événements se déroulant sur le site de Tour & Taxis. Ces effets ont entraîné une croissance des loyers ‘like-for-like’ de 13 %. Une légère réduction de valeur de 0,43% sur la juste valeur a été enregistrée.



• Succès de la vente de Treesquare: L’immeuble Treesquare situé au Square de Meeûs dans le quartier européen de Bruxelles a été vendu au début du deuxième trimestre à la société allemande KGAL Investment Management pour un prix net de 43,7 millions d’euros, ce qui représente une plus-value de 2 millions d’euros et un rendement de 4,23%.



• Rotation du portefeuille d’investissement: Le portefeuille a été élargi via l’acquisition d’ un immeuble situé Avenue Monterey 18 au Luxembourg, voisin de l’immeuble de bureaux Monterey 20 de Nextensa. Un redéveloppement durable des deux bâtiments en un immeuble de bureaux en bois d’environ 3.000 m² - inspiré par l’immeuble Monteco à Bruxelles - est en cours de préparation.



• Développements innovants: Le résultat d’exploitation des projets de développement est de 9,6 millions d’euros, soit seulement 2,2 millions d’euros de moins qu’au premier semestre 2022, malgré les conditions de marché difficiles. Sur les 346 appartements de Park Lane phase II à Tour & Taxis, la moitié a déjà été réservée ou vendue. Une centaine d’actes ont déjà été passés. Malgré une baisse des ventes d’appartements au Luxembourg, les développements à la Cloche d’Or apportent une contribution positive de 8,0 M€.



• Gestion financière active: Augmentation limitée des frais financiers (+ 1,9 Mio €) compte tenu de la stratégie de hedging active (taux de hedging de 71% au 30/06/2023). En réduisant le taux d’endettement à 44,09%, la hausse des taux d’intérêt a moins d’impact négatif sur les résultats. Plusieurs lignes de crédit antérieures ont été prolongées avec succès ou vont l’être.



• Gestion interne active: Diminution des frais généraux de 0,5 million d’euros, soit 9 %, par rapport au premier semestre 2022, dans un contexte néanmoins inflationniste.







POUR PLUS D'INFORMATIONS





Michel Van Geyte | Chief Executive Officer



Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles



+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu



www.nextensa.eu









À PROPOS DE NEXTENSA



Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.



Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (44%), la Belgique (41%) et l’Autriche (15%) ; sa valeur totale au 30/06/2023 était d’environ 1,27 milliard d’euros.



En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), l’entreprise travaille en partenariat sur une extension urbaine majeure de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.



La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 442,1 millions d’euros (valeur 30/06/2023).





Pièce jointe