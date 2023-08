Företagsmeddelande, Helsingfors 18 augusti 2023 kl. 9.00 (EEST)



NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2023 (OREVIDERAD)

UNDER FÖRSTA HALVÅRET FOKUSERADE FÖRETAGET PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET

Siffrorna inom parentes hänvisar till motsvarande period föregående år, om inget annat anges.

Sammanfattning av januari–juni 2023

Bolagets omsättning var 2,5 miljoner euro (6,8, jämförbar 3,3), en minskning med 63,1 procent. Jämförelseperiodens omsättning inkluderar licensavgiften på 3,5 miljoner euro för tekniklicensavtal som intäktsfördes under våren 2022.

Omsättningen i jämförbara valutakurser minskade med 63,3 procent.

Försäljningen av system uppgick till 1,1 miljoner euro (1,8), en minskning med 37,4 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter var 1,4 miljoner euro (1,5), en minskning med 6,4 procent. Licensieringsverksamhetens andel var 0,0 miljoner euro (3,5)

Diagnostikverksamhetens (NBS) omsättning var 1,3 miljoner euro (2,1), en minskning med 36,0 procent.

Terapiverksamhetens (NBT®) omsättning var 1,2 miljoner euro (4,7), en minskning med 75,2 procent, där jämförelseperioden inkluderar en licensavgift för ett tekniklicensavtal som intäktsfördes 2022.

Bolaget uppnådde besparingar på cirka 0,5 miljoner euro i rörelsekostnader jämfört med jämförelseperioden.

Rörelseresultatet EBITDA var -1,1 miljoner euro (2,6)

Rörelseresultatet EBIT var -1,4 miljoner euro (2,3)

Rapportperiodens resultat var -1,4 miljoner euro (3,2)





Om bolaget

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram en teknikplattform för neuronavigerad TMS (transkraniell magnetstimulering) som möjliggör individanpassad behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Nexstim tillhandahåller system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering för diagnostik (NBS) och terapi (NBT®).

Nyckeltal

Tusen euro 1-6/2023 6 mån.



1-6/2022 6 mån.



Förändring,%



1-12/2022 12 mån.



Omsättning 2 503,7 6 793,0 -63,1 % 9 526,7 Bruttomarginal 1 992,7 6 140,2 -67,5 % 8 285,9 Bruttomarginal (%) 79,6 % 90,4 % - 87,0 % Justerad jämförbar bruttomarginal* 1 992,7 2 605,4 -23,5 % 4 751,1 Justerad jämförbar bruttomarginal %* 79,6 % 80,0 % - 79,3 % Personalkostnader -2 265,6 -2 495,4 -9,2 % -4 828,8 Övriga rörelsekostnader -1 483,8 -1 787,6 -17,0 % -3 389,0 Rörelseresultat -1 387,2 2 333,4 - 840,3 Rapportperiodens resultat -1 442,5 3 209,4 - 1 306,8 Vinst per aktie (euro) -0,21 0,48 - 0,20 Utspädd vinst per aktie (euro) -0,19 0,44 - 0,18 Kassaflöde från löpande verksamhet -1 355,0 2 414,0 - 1 002,2 Kassa och bank 2 128,1 6 580,3 -67,7 % 4 441,3 Summa eget kapital 2 711,3 5 593,1 -51,5 % 4 068,9 Soliditet (%) 39,0 % 54,1 % - 45,4 %

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att den jämförbara omsättningen kommer att växa år 2023 och att räkenskapsperiodens rörelsevinst (rörelseresultat före avskrivningar) blir positiv.

VD Mikko Karvinens synpunkter på utvecklingen under rapportperioden

Vi har under det första halvåret 2023 främst fokuserat på projekt som är viktiga för företagets strategiska konkurrensfördel, såsom förbättring av bolagets kostnadseffektivitet i och med våra nya globala teamstrukturer samt lanseringen av vårt nya NBS 6-system på marknaderna i såväl EU som USA. Enligt vårt strategiska huvudmål har vi fortsatt fokuseringen på ökad lönsam omsättning, fortsatt med målet ett positivt rörelseresultat EBITDA för hela redovisningsperioden 2023, samtidigt som kapitalbehoven i framtiden minimeras. För att trygga en positiv lönsamhetsutveckling genomförde vi omställningsförhandlingar i januari–februari 2023 som en del av övergången till en global processorganisation i bolaget. Den ska hjälpa bolaget att ge kunderna bättre och effektivare betjäning och öka det långsiktiga aktieägarvärdet. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet. Vi kommer också att fortsätta förhandla om nya strategiska partnerskap för att ytterligare utvidga patientanvändningen av vår teknik.

Under det första halvåret 2023 nådde vi en total omsättning om 2,5 (6,8 jämförbar 3,3) miljoner euro, en minskning med 63,1 procent. Den största delen av omsättningsminskningen berodde på den licensbetalning av engångskaraktär på 3,5 miljoner euro för tekniklicensavtal som ingick i jämförelseperiodens omsättning. I omsättningen för jämförelseperioden första halvan av 2022 ingick dessutom i diagnostik- och terapiverksamheten systembeställningar för cirka 1,0 miljoner euro från föregående år 2021. Trots den minskade omsättningen är vi nöjda med den höga nivån på den jämförbara bruttomarginalen, vilket är en följd av en gynnsam utveckling av våra försäljningspriser samt lyckade komponentinköp för centrala komponenter i systemet i nuvarande inflationsmiljö. Vi kan också vara nöjda med såväl personal- som andra verksamhetskostnaders besparingar av cirka 0,5 miljoner euro jämfört med jämförelseperioden. Vi tror att detta hjälper oss att nå ett positiv rörelseresultat EBITDA för det andra halvåret och för resultatet helåret 2023.

Uppdatering av diagnostik- och terapiverksamheten

Vi har fortsatt öka både diagnostikverksamheten (NBS) och terapiverksamheten (NBT®) genom försäljning av nya system på våra huvudmarknader, nämligen USA och Europa. Denna vår systembas skapar ett kontinuerligt intäktsflöde vilket ökar stabiliteten och förutsägbarheten i vår verksamhet. Vårt mål är att bygga ut och utveckla verksamheten.

Diagnostikverksamhetens omsättning minskade med 36 procent till 1,3 (2,1) miljoner euro. Under rapportperioden levererade vi totalt 6 nya NBS-system. Inom diagnostikverksamheten har vi hittills sålt cirka 220 NBS-system till forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. Det är glädjande att se att allt fler av våra kunder avser att använda Nexstims system för både diagnostik och terapi. Konfigurationen NBS System 5, NBS5+, gör det är möjligt att köra diagnostik och behandling i samma system. Detta utbud innebär att på den amerikanska marknaden finns samtliga indikationer för FDA 510(k) i ett och samma system. Av de sex NBS-system som levererades under det första halvåret 2023 är alla konfigurerade för både diagnostik och terapi. Vi ser det kombinerade systemet som en uppenbar konkurrensfördel och ser fram emot att utveckla detta plattformkoncept till andra viktiga marknader världen över.

Omsättningen för terapiverksamheten minskade med 75,2 procent under första halvåret 2023 och uppgick till 1,2 miljoner euro (4,7) miljoner euro. Minskningen berodde på en under jämförelseperioden intäktsredovisad licensförsäljning om cirka 3,5 miljoner euro till Magnus Medical, Inc. Under rapportperioden sålde vi sammanlagt två nya NBT®-system – ett i Nordamerika och ett i Europa och övriga världen för behandling av egentlig depression. Inom terapiverksamheten hade vid utgången av första halvåret 2023 sammanlagt 70 Nexstimsystem med terapiegenskap installerats runt om i världen (26 i USA och 44 i Europa och andra delar av världen) för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta. I siffran ingår både NBT®-system och NBS-system med tillval för NBT.

Nexstims kassa per 30 juni 2023 var sammanlagt 2,1 miljoner euro. Vår avsikt är att stärka bolagets lönsamma tillväxt och på så sätt minimera eventuella behov av nytt eget kapital. Bolaget har inga aktiva planer på nya finansieringsrundor.

Strategin fokuserar på tillväxt och att bygga lönsamhet

I februari 2022 meddelade vi om att vi utlicensierat vår teknik för NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc. Licensavtalets totala värde är cirka 17 miljoner euro. Tills den överenskomna royaltytiden på fem år börjar kommer vi att gå vidare med verksamheten på normalt vis och fokusera på att genomföra vår strategi. Magnus Medical har denna vår bedömt att en kommersiell lansering av produkten ligger mot slutet av 2024 och vi följer samma officiella uppgift i våra egna bedömningar om när royaltyperioden börjar. Licensavtalet öppnar unika möjligheter för Nexstim att uppnå ekonomiska fördelar, bredda patientanvändningen av vår teknik och rikta in våra resurser på andra affärsområden under royaltytiden.

Ett annat strategiskt huvudmål för 2023 är lanseringen av den nya produkten NBS 6, som möjliggör ett lätt användbart system och framtida tillägsmoduler i samma system. Utvecklingen och lanseringen av en ny produktgeneration utgör en väsentlig del av verksamheten under Nexstims strategiperiod 2020–2024. NBS 6 är ett nytt kombinerat system byggt på Nexstims unika, kliniskt etablerade teknik. Det modulära systemkonceptet gör det enkelt att lägga till nya egenskaper till ett befintligt system. Den nya lösningen skapar långsiktigt värde för såväl Nexstims kunder som placerare. Den första lanseringen som skedde i april–maj gällde terapiapplikationer. Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBS System 6-system, som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBS 6-systemet har dessutom fått CE-märkning i Europa för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta. Nexstim presenterade NBS 6-systemet vid Clinical TMS Societys 11:e årsmöte som hölls i Colorado Springs, USA 4–6 maj och våra försäljningsmöjligheter har utvecklats gynnsamt för produkten sedan dess och vi har förberett oss för de första kundbeställningarna och -leveranserna under andra halvåret 2023.

Vårt tredje viktiga strategiska mål för 2023 är att utvidga nätverket av Nexstims exklusiva partnerkliniker, i första hand i USA och Europa. Vi arbetar vidare på att Nexstimsystem installeras på neurovetenskapliga vårdcentraler, i enlighet med vår förnyade strategi och genom samarbete med framstående samarbetspartner. Tyngdpunkten i nya partnerskap ligger på strategiska investeringar i servicebolag, främst på den stora marknaden i Nordamerika, men också genom riktade investeringar i nya partnerskap på marknaderna i Europa.

Vi är mycket nöjda med det fortsatta samarbetet med doktor Kuluva och hans vårdcentral; vi är övertygade om att samarbetet erbjuder utmärkta förutsättningar för tillväxt i framtiden. Samriskföretaget PNC Management Services LLC är det första avtalet om en strategisk allians, och för Nexstim är minoritetsandelen i företaget det första konkreta steget på denna viktiga strategiska utvecklingsväg. Genom samarbetet kommer vi nära patienterna och får exaktare data från patientkontakterna. Syftet med privatkapitalbolaget som Nexstim grundat är att ytterligare utöka Nexstims nätverk av partnervårdcentraler i USA. Vi ser ivrigt fram emot att fortsatta utveckla samarbetet med doktor Kuluvas team av experter, som ger fler patienter i USA möjlighet att få behandling med Nexstims TMS-teknik. Vi förhandlar för tillfället med flera potentiella vårdcentraler om samarbete både i USA och i Europa och arbetar hårt för att utöka vårt nätverk med fler samarbetsvårdcentraler.

Vi stakar ut riktningen mot tillväxt

Föregående höst rapporterade vi kliniska utfallsmått för de första 403 patienterna som slutfört behandling för egentlig depression (MDD) med Nexstims NBT®-system. Nexstims NBT®-system är avsett för behandling av egentlig depression hos vuxna patienter som inte har fått tillfredsställande lindring av tidigare antidepressiv medicinering under den aktuella perioden. Utfallet för dessa 403 patienter var utmärkt, så att cirka 50 procent av dem hade uppnått remission då behandlingen avslutades medan 76 procent visade klinisk respons. Detta överträffar klart de normala utfallssiffrorna för depressionsbehandling med TMS-system. Jämförelsevis kan nämnas en väl genomförd multicenterprövning där remissionsutfallet var 26,5–28,7 procent och patienterna redovisade behandlingsrespons på 41,5–56,4 procent1. Patienternas redovisade remission och behandlingsrespons var också bättre än det redovisade utfallet i en omfattande serie med över 3 800 patienter som genomgått behandling med rTMS (remission 29,7–36,2 %, behandlingsrespons 62,7– 70,4 %)2. Vi fortsätter insamlingen av dessa värdefulla patientregisterdata under resten av 2023.

Nexstim publicerade i juni 2023 en översikt över utfallet av en pilotstudie på Kuopio universitetssjukhus. I studien undersöks användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstim NBT®-systemet. Med kortare iTBS-protokoll avses att behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under en vecka, jämfört med konventionell TMS-behandling med en behandlingsgång per dag under flera veckor. Alla patienter som behandlats med det kortare iTBS-protokollet fullföljde sin 5 dagars behandling, inklusive sammanlagt 20 patienter som har fullföljt sin planerade 12 veckors uppföljning. Allvarliga skadehändelser knutna till systemet förekom inte. Alla patienter visade på förbättring av symtomen genom resultatmätningen Hamilton Depression Rating Scale (HAMD-17) av klinisk personal i slutet av behandlingen, förutom en patient som inte hade någon förändring (genomsnittlig minskning av poängtal från startnivån 27 %, p < 0,001). I slutet av fem dagars behandlingen hade 15 procent av alla 20 patienter uppnått klinisk remission och 30 procent klinisk respons med en förbättring på >50 procent. I slutet av uppföljningsperioden på 12 veckor var 25 procent av patienterna i klinisk remission och 30 procent uppvisade klinisk respons jämfört med HAMD-17-poängen i startläget.

Vi tackar Kuopioteamet för det värdefulla pilotarbete som utförts för patientgruppen med egentlig depression under exceptionella förhållanden, till exempel under COVID-19-pandemin. Resultaten från pilotstudien med 20 patienter verkar inte visa på någon klar nytta med att använda det kortare iTBS-protokollet jämfört med traditionell TMS-behandling som ges en gång per dag under högst 6 veckor, med undantag för det totala antalet patientvårddagar. Nexstim fortsätter nu utvecklingen av kommande användning av kortade iTBS-protokoll i huvudsak via strategiska partnerskap.

Arbetet för ett starkare ägarvärde fortsätter under exceptionella omständigheter

Trots det skärpta världspolitiska läget har vi positiva förväntningar för resten av 2023. På Nexstim fortsätter vi att målmedvetet arbeta för personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser ökar det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Vi ser fortfarande optimistiskt på framtiden, men vi fortsätter att följa utvecklingen av det världspolitiska läget samtidigt som vi främjar vår egen verksamhet.

1) Carpenter L. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for major depression: a multisite, naturalistic, observational study of acute treatment outcomes in clinical practice. Depress Anxiety. 2012 Jul;29(7):587-96. Epub 2012 Jun 11.



2) Sackheim, H. et al. Clinical outcomes in a large registry of patients with major depressive disorder treated with Transcranial Magnetic Stimulation. Journal of Affective Disorders 277 (2020) 65–74





Nexstims verksamheter

Diagnostikverksamhet (NBS)

Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och av USA:s läkemedelsmyndighet FDA godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.

Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.

NBS-system har sålts till cirka 220 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.





Terapiverksamhet (NBT®)

Nexstims NBT ® -system bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.

-system bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan. Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT ® ) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.

) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017. Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT ® -systemet på behandling av egentlig depression.

-systemet på behandling av egentlig depression. NBT ® -systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.

-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta. Den aktiva basen omfattar 70 installerade NBT®-system för kommersiell användning på fyra kontinenter.





