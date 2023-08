Hvidbjerg Bank A/S udvider bestyrelsen



Repræsentantskabet i Hvidbjerg Bank A/S har besluttet midlertidigt at udvide bestyrelsen fra 4 til 5 repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer med baggrund i et generationsskifte i bestyrelsen.

Administrerende direktør Morten Lindholt Laursen indtræder i bestyrelsen pr. dags dato.

Nuværende næstformand i bestyrelsen Lars Jørgensen, der har været i bankens bestyrelse siden 2009, ønsker at udtræde til næste generalforsamling i 2024, og som følge heraf ønsker repræsentantskabet allerede nu at sikre overgangen bedst muligt ved at udvide bestyrelsen frem til marts 2024.

Morten Lindholt Laursen er administrerende direktør i CG Group koncernen, som til dagligt beskæftiger sig med industriel overfladebehandling af stål samt materieludlejning. Morten Lindholt Laursen er oprindeligt uddannet cand.merc.aud. og har i en årrække arbejdet som revisor.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220 eller jo@hvidbjergbank.dk

