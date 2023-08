Storaktionærmeddelelse

Der henvises til pressemeddelelsen fra Coloplast A/S udsendt den 21. juni 2023 vedrørende hensigten fra Coloplast A/S' største aktionærer, Niels Peter Louis-Hansen og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond om at stifte et nyt holdingselskab med henblik på at eje aktier i Coloplast A/S. Coloplast A/S meddeler hermed, at Coloplast A/S den 18. august 2023 har modtaget følgende storaktionærmeddelelse:

Coloplast Holding ApS ejer nu 52,79% af stemmerettighederne i Coloplast A/S og 30,75% af aktiekapitalen i Coloplast A/S.

Niels Peter Louis-Hansen ejer direkte og indirekte 56,54% af stemmerettighederne i Coloplast A/S og 32,76% af aktiekapitalen i Coloplast A/S. Aktierne i Coloplast A/S ejes henholdsvis direkte af Niels Peter Louis-Hansen og gennem visse holdingselskaber som følger: NPLH Holding ApS der ejer 62,58% af aktiekapitalen og 71,13% af stemmerettighederne i Coloplast Holding ApS.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Aage og Johanne Louis-Hansen A/S ejer ikke længere, direkte eller indirekte, aktier eller stemmerettigheder i Coloplast A/S som skal notificeres efter Kapitalmarkedslovens §§ 38 eller 39.

I stedet ejer Aage og Johanne Louis-Hansens Fond nu 100% af aktiekapitalen og 100% af stemmerettighederne i Aage og Johanne Louis-Hansen A/S, som ejer 37,42% af aktiekapitalen og 28,87% af stemmerettighederne i Coloplast Holding ApS.

Denne selskabsmeddelelse er i henhold til Kapitalmarkedslovens § 30.

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

