AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Esimene aasta täiesti muutunud ettevõttena on lõppenud mõningase eduga. PRFoods saavutas taas kasumlikkuse hoolimata väga suurest käibe vähenemisest. 4 kv käive oli 25% väiksem ja kogu aasta 53% vähem kui eelmistel perioodidel, kuna meil enam pole Rootsis ega Soomes ettevõtteid. Meie tegevuse kese on nüüd Suurbritannia ja Eesti kalakasvastus ja tootmine.

Majandusaasta lõppes 19,6 miljoni euro suuruse käibega, võrreldes 42,1 miljonit eelmisel aastal, käibe langus oli eelarvestatud, arvestades, et grupp on oluliselt väiksem. Kõige olulisem - eelmise perioodi -1,6 miljonit ärikahjum vahetus 0,3 miljoni suuruseks ärikasumiks, paranemine 118.75%.

PRFoodsi esimene puhaskasum mitme aasta jooksul oli 350,000 eurot ( eelmise aasta kahjum - 8,2 miljonit eurot). Kolmest üksusest kaks olid aasta baasil kasumis - kalakasvatus ja Suurbritannia, Eesti veel kahjumis. 4 kvartal on kalakasvatuses traditsiooniliset negatiivse tulemusega, kuna siis algab kasvatustega seotud kulude periood. Samuti oli 4 kvartalis kasumlikkus UK-s surve all tingituna äkiliselt lõhe hinna tõusust (mis tänaseks on taandunud).

Meie tulemus olnuks parem, kui meie eksklusiivne edasimüüja Soomes poleks lõpetanud mai keskel koostööd. Lühiajaliselt on see tagasilöök, aga pikaajaliselt positiivne pööre, kuna me saame uuesti hakata Soome jaekettides otse müüma. . Alates 2024 pole meil enam konkurentsikeeldu Soomes ja me loodame juba esimesel aastal taastada müügid Soome mitme miljoni euro ulatuses. Kõrged toiduhinnad Eestis ja valitsuse plaan tõsta käibemaksu, mõjutab negatiivselt käibekasvu, tõstab inflatsiooni Eestis ning samuti Eesti tööstuste konkurentsivõimet. Ees on väljakutsed, aga uue juhtkonnaga olen veendunud, et saavutame kasumlikkuse ka Eesti tootmisüksuses järgmisel aastal.

Ma olen väga rahul meie, et meie Suurbritannia üksus saavutas taas üle 1 miljoni euro suuruse tegevuskasumi (EBITDA), peale COVID kriisi ja nüüdset inflatsioonilist survet. John Ross Jr on jätkuvalt parimaid Shoti suitsutatud lõhe brände ja juhtkond on taas säranud.

Mul on samuti hea meel teatada, et meie kasvatusluba Tagalahes, Saaremaal on kinnitatud ning hoonestusõiguse seadmine peaks toimuma septembris 2023, mis tähendab, et me saame tõsta oma kalakasvatuse mahte juba käesoleval majandusaastal

Algava majandusaasta I kvartal on raske Eesti jaoks, Suurbritannia prognoos on lubav ja me ootame ajalooliselt parimat tulemust meie kalakasvatustelt. Rahavoo juhtimine on jätkuv väljakutse. Kahjuks pidime müüma oma kasumliku Rootsi kalakasvatuse tagastamaks pangalaenu, see üksus võimaldanuks grupil taastada oma kasumlikkus ning kasv palju kiiremini. Võlakordaja on endiselt liiga kõrge taastunud kasumlikkuse kohta ja aktsionäride jätkuv tugi on vajalik

Elame huvitaval ajal, ning suures osas majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsideeri või kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR



v.a kui on näidatud teisiti 4kv 2022/2023 12k 2022/2023 4kv 2021/2022 12k 2021/2022 Müügitulu 4,0 19,6 5,3 42,1 Brutokasum 0,4 3,6 0,5 3,1 EBITDA äritegevusest 0,1 0,3 0,4 -1,2 EBITDA 0,1 0,3 -0,3 -1,6 EBIT -0,3 -1,0 -1,1 -4,2 EBT -0,5 0,4 -1,5 -8,2 Puhaskasum (-kahjum) -0,5 0,4 -1,5 -8,2 Brutomarginaal 9,9% 18,3% 10,0% 7,4% Äritegevuse EBITDA marginaal 2,3% 1,6% 7,6% -2,8% EBITDA marginaal 2,3% 1,6% -6,3% -3,7% EBIT marginaal -7,6% -5,0% -21,3% -9,9% EBT marginaal -12,7% 2,2% -28,7% -19,5% Puhaskasumi marginaal -12,3% 1,8% -29,0% -19,4% Tegevuskulude suhtarv -21,3% -24,0% -25,8% -17,1%

BILANSS

mln EUR



v.a kui on näidatud teisiti 30.06.2023 30.06.2022 30.06.2021 Netovõlgnevus 16,9 24,7 22,4 Omakapital 7,5 8,1 15,8 Käibekapital 0,3 -3,2 -3,2 Varad 29,9 38,9 55,6 Likviidsuskordaja 1,1x 0,7x 0,8x Omakapitali suhtarv 25,1% 20,7% 28,4% Finantsvõimendus 69,2% 75,4% 58,7% Võlakordaja 0,7x 0,8x 0,7x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 54,9x -14,5x -17,9x Omakapitali tootlus 4,4% -68,5% -29,0% Varade tootlus 1,0% -17,3% -9,2%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 30.06.2023 30.06.2022 VARAD Raha ja ekvivalendid 394 110 Nõuded ja ettemaksed 2 168 2 567 Varud 1 861 2 196 Bioloogilised varad 772 3 003 Käibevara kokku 5 195 7 876 Edasilükkunud tulumaksuvara - 93 Pikaajalised finantsinvesteeringud 381 229 Materiaalne põhivara 6 563 8 882 Immateriaalne vara 17 718 21 837 Põhivara kokku 24 662 31 041 VARAD KOKKU 29 857 38 917 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 1 793 7 094 Võlad ja ettemaksed 3 127 3 978 Lühiajalised kohustused kokku 4 919 11 073 Intressikandvad kohustused 15 461 17 725 Võlad ja ettemaksed - 204 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 664 1 599 Sihtfinantseerimine 318 265 Pikaajalised kohustused kokku 17 442 19 792 KOHUSTUSED KOKKU 22 361 30 865 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad - 390 - 390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 549 839 Jaotamata kasum (kahjum) -14 719 - 14 391 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 7 236 7 853 Mittekontrolliv osalus 259 199 OMAKAPITAL KOKKU 7 495 8 052 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 29 857 38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 4kv



2022/2023 4kv



2021/2022 12k



2022/2023 12k



2021/2022 Müügitulud 3 993 5 250 19 578 42 128 Müüdud kaupade kulu -3 599 -4 723 -16 003 -38 993 Brutokasum 394 528 3 575 3 136 Tegevuskulud -851 -1 354 -4 706 -7 207 Müügi- ja turustuskulud -755 -630 -2 691 -4 843 Üldhalduskulud -96 -724 -2 015 -2 364 Muud äritulud/-kulud 152 443 150 307 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 -734 0 -420 Ärikasum (-kahjum) -305 -1 117 -982 -4 184 Finantstulud/-kulud -203 -388 1 416 4 039 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -508 -1 505 434 -8 223 Tulumaks 19 -20 87 63 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -489 -1 525 347 -8 160 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -503 -1 502 319 -8 143 Mittekontrolliv osalus 13 -23 28 -17 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -489 -1 525 347 -8 160 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 288 148 -290 280 Kokku koondkasum (-kahjum) -201 -1 377 57 -7 880 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -215 -1 354 29 -7 863 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 13 -23 28 -17 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -201 -1 377 57 -7 880 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,01 -0,04 0,01 -0,21 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,01 -0,03 0,01 -0,21

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

Manus