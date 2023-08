Christian Poulsen bliver konstitueret CEO for Københavns Lufthavne A/S (CPH)

Bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S har udpeget lufthavnens driftsdirektør, COO Christian Poulsen, til konstitueret CEO, når Thomas Woldbye fratræder den 30. september 2023.



Det bliver driftsdirektør i Københavns Lufthavne Christian Poulsen, der som konstitueret CEO overtager ledelsen i lufthavnen, indtil der er fundet en afløser for Thomas Woldbye, der stopper i lufthavnen efter 12 år som CEO. Thomas Woldbye forlader jobbet den 30. september for at blive CEO for Heathrow Airport i London.

Christian Poulsen har været ansat i forskellige stillinger i Københavns Lufthavne i mere end 14 år, heraf de seneste knap fire år som driftsdirektør. Christian Poulsen er en del af et stærkt ledelsesteam, som fortsætter implementeringen af en række planlagte strategiske initiativer.

Christian Poulsen fortsætter som driftsdirektør, samtidig med han er konstitueret CEO.





