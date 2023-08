Genetec inaugure un centre d’expérience client ultramoderne à Washington, D.C.

MONTRÉAL, 22 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce l’ouverture en Octobre d’un nouveau centre d’expérience ultramoderne à Washington, D.C.

Baptisé DCXC, ce local met en lumière les solutions innovantes conçues par Genetec et son vaste écosystème de partenaires technologiques de premier plan. Ce Centre technologique comprend un Centre d’opérations de sécurité (SOC) entièrement opérationnel qui permet à des clients de tous les secteurs de découvrir comment les solutions Genetec peuvent optimiser directement leur sécurité et leurs opérations à travers une expérience immersive. Il offre également un centre d’apprentissage dédié à la formation, des espaces de réunion entre partenaires, ainsi que des bureaux destinés aux effectifs en rapide augmentation de Genetec aux États-Unis.

« Nous avons hâte d’accueillir nos revendeurs, partenaires technologiques et utilisateurs finaux dans notre centre d’expérience aux États-Unis. Entre le souci du détail qui le caractérise et son écosystème complet de technologies avancées, DCXC est à la hauteur de notre réputation d’excellence et d’innovation », note Kyle Hurt, vice-président pour les États-Unis et le Canada. « Les visiteurs peuvent explorer nos solutions et collaborer avec nos équipes sur place, afin de découvrir pourquoi Genetec soutient le mieux leurs objectifs de sécurité et opérationnels. »

Tout dernier centre d’expérience de l’entreprise, DCXC vient s’ajouter à ceux de Montréal, Paris, Londres, Mexico et Singapour. Chacun d’eux est conçu sur mesure par des architectes primés de for. design planning. Le design exceptionnel de ces bureaux nichés au vingt-cinquième étage est sublimé par une vue à 180 degrés sur l’horizon de Washington D.C. et sur le fleuve Potomac.

« En inaugurant notre centre d’expérience à cet emplacement stratégique, nous poursuivons notre expansion à l'échelle mondiale afin d’offrir à nos partenaires de distribution, partenaires technologiques et utilisateurs finaux une opportunité de découvrir directement les technologies et solutions innovantes que Genetec a à proposer », déclare Michel Chalouhi, vice-président des ventes mondiales, Genetec Inc. « Nos centres d’expérience mondiaux sont conçus pour offrir à nos visiteurs un aperçu de l'esprit d'innovation unique qui permet à Genetec de se distinguer depuis plus d’un quart de siècle. »

Avec plus de 2 000 salariés répartis sur 18 bureaux et 4 continents, Genetec se développe constamment et affiche une croissance annuelle dynamique. En 2022, l'entreprise a vu ses effectifs augmenter de 17 %, et de nouveaux postes sont actuellement ouverts sur le continent américain, en Europe, au Moyen-Orient, et dans la région Asie-Pacifique.

Pour plus d’informations sur DCXC, rendez-vous sur http://www.genetec.com/a/dcxc.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, la collecte d’informations et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme dotée d’une architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), ainsi que les activités de communication et d’analyse. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : https://www.genetec.com

© Genetec Inc., 2023. Genetec et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Contacts presse :

Amérique du Nord

Véronique Froment

HighRez

Tél. : +1 603.537.9248

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/388bda9a-3522-4afc-8cd9-791957b9ad5c/fr