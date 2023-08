Logistikakeskuse rajamine Maardusse

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (edaspidi TKM Grupp) tütarettevõtjale TKM Kinnisvara AS-ile kuuluvale kinnistule asukohaga Paemurru tn 1, Maardu linn on kavas rajada logistikakeskus kogupindalaga 17 200 m2. Täna, 22.08.2023, sõlmisid TKM Kinnisvara AS ja AS Merko Ehitus Eesti ehituslepingu logistikakeskuse rajamiseks maksumusega ligikaudu 20 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitusmaksumus finantseeritakse omavahenditest ja pangalaenuga. Tänapäevane A-energiaklassi hoone ehitatakse vastavalt BREEAM sertifikaadi nõuetele.

Logistikakeskus hakkab teenindama TKM Grupi, eelkõige tema tütarettevõtja Selver AS, kaubamahtusid. Logistikakeskuse valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse. Logistikakeskuse rajamine avab TKM Grupi ettevõtetele uusi ärivõimalusi ja suurendab tööprotsesside efektiivsust.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000