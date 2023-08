UgoWork signe un accord de distribution pancanadien avec Liftow

QUÉBEC, 22 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork®, un fabricant canadien de solutions et de services de batteries lithium-ion pour chariots de manutention, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de distribution pancanadien avec Liftow Limited, le plus important distributeur canadien de solutions intégrées Toyota en matière de chariots élévateurs et de solutions de manutention depuis 1960. À ce jour, Liftow a déjà dispensé une formation sur les produits UgoWork à ses équipes commerciales et techniques en Ontario et au Québec, afin d'élargir rapidement son offre.



En vertu de cette entente officielle, Liftow distribuera la gamme complète de batteries lithium-ion d'UgoWork pour les chariots élévateurs . Les clients de Liftow pourront quant à eux bénéficier du modèle de consommation flexible d'UgoWork, basé sur le principe du paiement à la performance.

Également connu sous le nom Energy as a Service (EaaS), ce modèle de consommation, le premier du genre dans l'industrie, offre une série d'avantages, notamment la réduction des coûts initiaux et des dépenses en capital. Il permet aux entreprises de ne payer que pour l'énergie qu'elles consomment, ce qui contribue à l'amélioration de leurs bilans. En outre, l'équipe d'experts en batteries d'UgoWork travaille aux côtés des clients pour assurer un suivi proactif de l'état de santé de leurs batteries lithium-ion afin d'optimiser les temps d'opération des flottes et de réduire considérablement les coûts de maintenance et de remplacement imprévus.

« Nous sommes ravis que Liftow, un leader canadien réputé, reconnaisse l'énorme valeur qu'UgoWork peut apporter aux équipes de manutention - à la fois en termes de productivité, de capacité et de réduction des coûts », a déclaré Philippe Beauchamp, président et directeur général d'UgoWork. « Grâce à cette entente, les entreprises de partout au Canada peuvent accélérer leur productivité sans avoir à se ruiner. Nous sommes fiers de travailler aux côtés des équipes de Liftow qui continuent d'élargir leur offre de services avec de nouvelles technologies innovantes et des approches opérationnelles adaptées aux défis des clients d'aujourd'hui. »

UgoWork s'est réuni fin 2022 à Toronto, où des représentants clés de Liftow Limited, notamment Amanda Coulson, directrice générale des ventes - division centrale, Sean McBurney, directeur des ventes d'équipement - division centrale, et Red Andal, directeur du marketing et de l'expérience client, ont officialisé cette entente de distribution.

Pour en savoir plus sur les batteries lithium-ion d'UgoWork, leurs avantages par rapport aux solutions traditionnelles et leur offre EaaS, n'hésitez pas à contacter Liftow dès aujourd'hui ou adressez-vous à un expert en énergie d'UgoWork .

À propos de Liftow Limitée

Au fil des ans, Liftow Limitée a élargi sa gamme de produits et de services dans le but de devenir un concessionnaire de chariots élévateurs offrant un service complet afin d’être en mesure de répondre aux besoins de tous ses clients. La mission de Liftow Limitée est de procurer à ses clients des équipements de manutention, des produits, des formations et un service à la clientèle exceptionnels pour se démarquer de ses concurrents. Nous faisons tout pour établir un véritable partenariat avec nos clients, tout en offrant des services exemplaires ainsi que des produits de qualité, le tout, à des prix très compétitifs. Liftow Limitée est déterminée à aider ses clients pour qu'ils soient en mesure de bénéficier des solutions les plus sécuritaires, les plus économiques et les plus productives pour répondre à leurs besoins en matière de manutention.

Nous continuons à croire aux valeurs et aux principes traditionnels sur lesquels notre entreprise fut créée il y a plus de 50 ans et nous nous efforcerons toujours à satisfaire et à dépasser les attentes de ceux que nous servons.

Liftow Ltée est un fournisseur certifié qui dispose de plusieurs plateformes conçues pour atténuer les risques et la responsabilité envers vous, le client. Pour en savoir plus, cliquez ici .

À propos d'UgoWork

UgoWork développe, fabrique et distribue des solutions lithium-ion innovantes et une expertise en énergie qui ouvrent les possibilités de « Energy as a Service » au marché de la manutention. L'entreprise s'appuie sur la télémétrie pour aider de manière proactive ses clients à résoudre leurs problèmes opérationnels grâce à des plans de paiement à l'utilisation accessibles. Les produits et solutions UgoWork s'adressent aux véhicules industriels opérant dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la fabrication manufacturière, du transport et de la distribution.

Basée au Québec, l'entreprise offre ses solutions à travers l'Amérique du Nord à de nombreuses entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Visitez ugowork.com .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/812d9e13-1038-4991-9e1e-26c16e4e59cc/fr