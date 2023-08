COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 22 août 2023 17h40

NEXTENSA ACQUIERT L'IMMEUBLE DE BUREAUX MONTOYER 24 À BRUXELLES

Le 21 août, Nextensa a acquis l'immeuble de bureaux situé au 24 rue Montoyer à Bruxelles auprès de Fedustria, l'association professionnelle de l'industrie belge du textile, du bois et de l'ameublement.

L'immeuble de bureaux est idéalement situé rue Montoyer à Bruxelles, l'un des emplacements de bureaux les plus prisés dans le quartier Léopold, à quelques mètres seulement de l'immeuble Monteco, qui a été achevé à la fin de l'année 2022. Le bâtiment Montoyer 24 est actuellement loué à des associations européennes. Nextensa prévoit de développer sur ce site un immeuble de bureaux durable et de haute qualité d'environ 3.000 m². Le terrain comprend également un parking souterrain et un jardin agréable d'environ 200 m², qui sera intégré dans le nouveau développement en tant qu'atout. La demande de permis est en cours de préparation.

Le cabinet d'architecture bruxellois ARCHi2000 a été choisi pour concevoir un immeuble de bureaux en bois neutre en CO2, inspiré par le design du bureau Monteco situé à proximité.

Une attention particulière sera accordée à la durabilité du nouvel immeuble de bureaux. Grâce à l'utilisation de systèmes à haute efficacité énergétique, à la préservation et à la réutilisation d'une partie de la structure existante et à une nouvelle structure en bois, le bâtiment vise à obtenir la certification "BREEAM excellent" à la fin des travaux, contribuant ainsi à la durabilité du portefeuille d'investissement de Nextensa.

Cet achat confirme l'intérêt de Nextensa pour les bâtiments durables situés dans des endroits privilégiés.

"Nous sommes heureux d'annoncer que Nextensa élargit son portefeuille d'investissements en Belgique en investissant dans le quartier Léopold de Bruxelles, le premier site de bureaux en Belgique. Nextensa utilisera son expertise acquise dans la construction en bois dans le quartier Léopold pour réaliser un deuxième immeuble Monteco, qui a déjà fait ses preuves." Michel Van Geyte, CEO Nextensa

A PROPOS DE NEXTENSA

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (44%), la Belgique (41%) et l'Autriche (15%) ; sa valeur totale au 30/06/2023 était d'environ 1,27 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour&Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d'une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d'Or), elle travaille en partenariat sur une grande extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 442,1 millions d'euros (valeur 30/06/2023).





