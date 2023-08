Dlaboratory Sweden AB (publ) delårsrapport januari - juni 2023

Dlaboratory Sweden AB (publ) offentliggör idag, 24 augusti 2023, delårsrapport för andra kvartalet 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten:

Andra kvartalet 2023 (2023-04-01-2023-06-30)

Nettoomsättningen uppgick till 13 287 (10 808) KSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 191 (-3 487) KSEK.

Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,25) SEK.

Första sex månaderna 2023 (2023-01-01-2023-06-30)

Nettoomsättningen uppgick till 19 132 (18 813) KSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 712 (-7 844) KSEK.

Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-0,56) SEK.

Väsentliga händelser under perioden

dLab får beställning från Svenska Rymdaktiebolaget och öppnar därmed ett nytt affärsområde.

dLab erhåller beställning från Höganäs Energi.

dLab erhåller strategiskt viktig beställning från Taiwan.

dLab inleder marknadsbearbetning i Italien.

dLab ingår avtal med ny partner i Förenade Arabemiraten.

Svensk Linjebesiktning och dLab erhåller order av E.ON till ett värde av 9 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

dLab genomför förändringar i ledningsgruppen. Matilda Sikora som Chief Marketing Officer (CMO) och Henrik Winberg som Chief Product & Innovation Officer.



Ökad omsättning och förbättrat resultat - VD Rickard Jacobson kommenterar perioden:

dLab inledde andra kvartalet med att landa flera strategiskt viktiga beställningar och introducerade vår plattform för ett nytt marknadssegment bestående av industrikunder utanför energisektorn. Svensk Linjebesiktning går på högvarv efter den kalla vintern och har god beläggning. Inte minst genom den betydande beställning som Svensk Linjebesiktning mottog från E.ON vilket ger ett stabilt underlag under året och början av 2024. Därmed har koncernen nu hämtat in en hel del av tappet från Q1 och vi går mot att leverera ett resultat i linje med den utveckling vi kan förvänta oss.

Vid årets stämma i maj hade vi god uppslutning från aktieägare med mycket entusiasm och intresserade frågor. Det känns härligt att vi nu kommit tillbaka till att mötas igen efter pandemin och det ger energi att så många delar dLabs vision och ser potentialen i vårt koncept. Vid stämman valdes Lars-Erik Löf in som ny styrelseledamot. Ett tillskott som med sin långa erfarenhet inom elnätsbranschen och sitt kunnande inom teknik och digitalisering kommer stärka dLabs position som en nyckelaktör i energisektorns digitaliserings- och omställningsarbete.

Sverige

Den svenska marknaden fortsätter att utvecklas för dLab. Vi är stolta över att många av våra långvariga kunder, exempelvis Vaggeryd Energi, har beslutat att utöka installationsbasen genom att dels övervaka fler stationer, dels bredda användningen av vår plattform. I det specifika fallet har det gjorts genom en uppgradering för energilagerövervakning. Detta är ett tydligt exempel på den starka tilltro som våra kunder har till våra lösningar och vår förmåga att leverera resultat. Det stärks även av det faktum att vi har tredubblat intäkterna i moderbolaget under Q2 jämfört med föregående år.

Samtidigt tillkommer nya kunder som Höganäs Energi som i sin upphandling av dLabs dInsight Analytics Platform konstaterar att ingen annan leverantör kan erbjuda en likvärdig lösning.

En särskilt spännande order under perioden, kom från Svenska Rymdaktiebolaget som kommer att använda dLabs plattform för att säkerställa högsta möjliga driftsäkerhet vid rymdbasen Esrange Space Center. Denna order är strategiskt viktig då den markerar öppnandet av en ny marknad med industrikunder och ger oss vår första kund utanför energisektorn. Vi arbetar nu vidare med att etablera kontakt med industrier med omfattande elnät och behov av ökad leveranssäkerhet. I detta arbete är det svårt att tänka sig ett bättre show-case än det högprofilerade Svenska Rymdaktiebolaget och deras tekniskt avancerade verksamhet.

Svensk Linjebesiktning hade, på grund av den ovanligt långa vintern, ett lägre resultat under första kvartalet, då man inte kunde påbörja besiktningarna som man brukar göra i början av året. Under andra kvartalet har dock verksamheten kommit i gång ordentligt, så pass att vi nu kompenserat för det utdragna vinteruppehållet. Beställningen från E.ON, som inkom i juni, uppgår till cirka 9 MSEK och besiktningsarbetet påbörjades omgående och säkrar upp god beläggning under resterande del av året och början av 2024. Beställningen är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Svensk Linjebesiktning utfört tillsammans med E.ON under 2022. För oss bekräftar detta utfall att Svensk Linjebesiktnings besiktningsmetod med koronamätning tillför ett stort mervärde till elnätsbolagen och vi tror därför på fler samarbeten med Sveriges större elnätsoperatörer framöver.

Internationellt

På det större planet fortsätter arbetet med att kartlägga marknader för dLabs plattform. Under Q2 fick vi en första order från Taiwan som vi ser som strategiskt viktig då Taiwan fram till 2030 allokerat stora summor till projekt för att förbättra elnät och energilager så att Taiwan ska nå koldioxidneutralitet till 2050.

I maj påbörjade vi ett go-to-market-projekt för Italien med stöd från Energimyndighetens Global Innovation Accelerator-program. Italiens avsikt att allokera mer än 3 miljarder euro fram till 2026 gör den italienska marknaden mycket intressant. Att det italienska elnätet dessutom liknar det svenska i fråga om nätets beskaffenhet, utmaningar med leveranssäkerhet och antal elnätsbolag spridda över en utdragen geografi, kan innebära en fördel för oss då vi kan visa beprövade lösningar.

Vårt arbete i Indonesien går vidare. Samtidigt som dialogen med det statliga elnätsbolaget PLN löper på har vi påbörjat ett nytt samarbete med Business Sweden. Inom ramen för Business Swedens svensk-indonesiska hållbarhetspartnerskap, SISP, och deras Renewable energy program kommer dLab under andra halvåret 2023 att delta i marknadsaktiveter riktade mot tio prioriterade bolag utöver PLN.

Som ett led i vår första etablering i Förenade Arabemiraten har vi nu ingått ett partnerskap med Powertech System Trading LLC kring försäljning och service i Förenade Arabemiraten och Oman. Med en väletablerad aktör som har god förståelse för den regionala marknaden kan vi vårda vår befintliga kundbas, etablera nya kundkontakter och eventuellt utöka till fler länder i Mellanösternregionen.

Utblick

Både i Sverige och internationellt kan vi se att vi behåller våra kunder och att det som börjar som småskaliga testprojekt utvecklas i de flesta fall till större uppdrag. Den nytta som dLab och Svensk Linjebesiktning tillhandahåller värdesätts av våra kunder och fyller en viktig funktion i ett modernt elnät. I takt med att planerade satsningar på smarta elnät får effekt tror jag på en fantastisk tillväxtresa för dLab under flera år framöver, i Sverige, EU och internationellt.

Lund den 24 augusti.

Rickard Jacobson

VD Dlaboratory Sweden AB (publ)

Om Dlaboratory Sweden AB (publ)

Dlaboratory Sweden AB är en cleantechgrupp som erbjuder en intelligent digital plattform som skapar förutsättningar för energisektorn att bidra till framtidens hållbara samhälle. Genom intelligent analys av elnätet och förutsättningar för datadrivna beslut, skapas möjligheter till ett moderniserat arbetssätt och ett mer motståndskraftigt elnät. dLabs kommersiella verksamhet startade 2015 och bolaget har sitt säte i Lund. Bolagets aktie (DLAB) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

