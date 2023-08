Quadient investit dans des fonctionnalités d'intelligence artificielle grâce aux services Microsoft Azure AI pour enrichir sa plateforme cloud

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, est fier d'annoncer l'intégration de sa plateforme Intelligent Communication Automation (ICA) avec Microsoft Azure AI, un portefeuille de services d'intelligence artificielle (IA) conçu pour les développeurs et les scientifiques des données, soutenu par un environnement sécurisé et des principes d'IA responsables. L'intégration de l'IA générative dans la plateforme cloud de Quadient contribuera davantage à transformer la façon dont les organisations s'engagent avec leurs clients.

En tant que leader établi dans les domaines de la gestion de l'expérience client et de l'automatisation financière, Quadient réaffirme son engagement en faveur de l'innovation avec cette amélioration stratégique de ses solutions logicielles. En s'appuyant sur Microsoft Azure AI, y compris Azure OpenAI Service, les solutions logicielles de Quadient permettront aux clients de bénéficier de fonctionnalités améliorées qui vont de la mesure de la lisibilité du contenu, de la similarité et du sentiment, à la génération de résumés de contenu contextuels et à la rationalisation de la création de contenu et de la gestion de la communication dans un environnement sécurisé avec des contrôles de la vie privée.

« L'intégration avec Microsoft Azure AI marque une étape importante dans la stratégie de Quadient, nous permettant d'expérimenter, d'évoluer et de créer des expériences interactives qui préparent le terrain pour l'avenir des interactions et des communications avec les clients », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Au-delà de l'intégration technologique, nous donnons aux entreprises les moyens de diffuser plus efficacement des messages personnalisés et pertinents sur le plan contextuel. En nous appuyant sur notre expertise approfondie et notre expérience éprouvée dans la fourniture de solutions de communication et d'automatisation des processus de classe mondiale, nous souhaitons continuer à stimuler l'innovation sur le marché. La combinaison de notre plateforme basée sur le cloud avec les technologies avancées et la sécurité de Microsoft Azure AI va révolutionner la façon dont les entreprises s'engagent avec leurs clients ».

En intégrant l'IA et l'apprentissage automatique dans ses solutions d'automatisation de la communication intelligente depuis plusieurs années, Quadient donne aux utilisateurs les moyens de créer des communications hautement précises, pertinentes et personnalisées, ce qui permet d'améliorer l'expérience des clients. La base de clients logiciels de Quadient devrait bénéficier grandement de cette nouvelle évolution. L'intégration de l'IA générative et de la technologie d'intelligence du contenu de Microsoft élève encore les performances de la plateforme, permettant aux utilisateurs d'analyser, de résumer et de hiérarchiser efficacement les données, d'exécuter des scénarios de similarité du contenu pour consolider et organiser des documents tels que des formulaires, des politiques ou des contrats, ou de générer en toute sécurité du contenu destiné aux clients dans un environnement de confiance. L'engagement de Quadient en matière de protection des données est appliqué par l'infrastructure de Microsoft Azure AI, ce qui garantit la confidentialité et la protection de la vie privée des clients et des partenaires.

« Avec les technologies d'IA générative, nous débloquons de nouvelles efficacités pour les entreprises dans tous les secteurs, en changeant profondément la façon dont le travail est effectué. L'intégration de nouvelles technologies est essentielle pour aider les entreprises à accélérer leur parcours en matière d'IA », a déclaré Lenka Nováková, Enterprise Commercial Lead CZ/SK Microsoft. « Nous sommes ravis de voir Quadient, un leader de l'automatisation des communications d'entreprise et de la gestion de l'expérience client, adopter nos services d'IA au sein de son portefeuille et l'aider à faire passer ses solutions de communication d'entreprise alimentées par l'IA au niveau supérieur dans un environnement de confiance et sécurisé pour ses clients ».

Les utilisateurs des solutions de gestion des comptes client Quadient AR et de l’expérience client Quadient Inspire seront les premiers à bénéficier des nouvelles capacités d'IA générative, disponibles dans les mois à venir. Pour plus de détails sur la façon dont les solutions Quadient aident à créer des expériences client exceptionnelles, rendez-vous sur www.quadient.com/fr-FR.

